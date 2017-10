Muslin pred meč odluke: To smo hteli - meč sa Gruzijom za istoriju!

"Ako neko zaslužuje podršku, to su ovi momci koji su dali sve od sebe, pokazali su da su pobednici. Poraz ne treba da nas pokoleba, to je sport, treba i da se gubi", kazao je selektor Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin rekao je da je njegova ekipa svesna šta je čeka protiv Gruzije i da će to biti istorijska utakmica, u kojoj se nada da će igrači dati sve od sebe.

"Priželjkivali smo pred početak kvalifikacija da ova utakmica bude presudna za nas. Biće veoma teško, znamo šta nas čeka. Ovo je istorijski momenat za momke, znaju šta im znači utakmica i siguran sam da će dati sve od sebe. Ako bude tako, ne sumnjam da ćemo pobediti i otići u Rusiju", rekao je Muslin na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi, a prenosi Beta.

Srbija će u ponedeljak igrati protiv Gruzije utakmicu u kojoj će pokušati da ostvari plasman na Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Muslin je kazao da je Gruzija "veoma nepredvidiva reprezentacija" koju niko u ovoj grupi nije pobedio dva puta. "Nadam se da ćemo mi biti prvi koji će to uraditi", naveo je selektor.

On je najavio promene u sastavu u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Austrije u Beču.

"Filip Kostić se dobro oseća, konkurisaće za mesto u timu. Nije igrao u Beču jer smo se malo plašili, ali se potpuno oporavio i nema problema. Nikola Maksimović se vraća posle suspenzije. Vrlo je verovatno da ne počnemo u istom sastavu kao protiv Austrije", kazao je Muslin.

Govoreći o porazu od Austrije, Muslin je rekao da je protivnik jednostavno bio bolji.

"Bili su bolji od nas. Bilo je malo nervoze, to je bila važna utakmica. Bilo je mnogo publike koja nas je bodrila, osećali smo odgovornost, ali je činjenica da nismo bili na nivou. Najvažnije je to što ne zavisimo od drugih. Ako pobedimo, sigurno prolazimo i to je za nas svakako olakšavajuća okolnost u odnosu na Vels i Irsku, koji moraju da misle na nas. Mi gledamo sebe i ako pobedimo, a verujem da hoćemo, idemo u Rusiju", rekao je selektor.

On je kazao da su reprezentativci Srbije dovoljno odrasli da znaju kakve komentare treba da čitaju i da su "oguglali na kritike".

"Oni su dovoljno veliki i odrasli da znaju šta treba da čitaju, a šta ne. Oguglali su na te kritike. Možda su rezultati reprezentacije u prethodnim kvalifikacijama, možda je to. Ako neko zaslužuje podršku, to su ovi momci koji su dali sve od sebe, pokazali su da su pobednici. Poraz ne treba da nas pokoleba, to je sport, treba i da se gubi", kazao je Muslin.

Utakmica poslednjeg kola Grupe D kvalifikacija izmedju Srbije i Rusije igraće se u ponedeljak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

(FOTO: Starsport)