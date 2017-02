Muslin srećan zbog Andrije i Lazara, Mijat bio na skeneru, sledeće nedelje Obradović, Spajić, Kosanović, Vitas...

Selektor i njegovi saradnici rade punom parom

Približava se utakmica sa Gruzijom koja je od izuzetnog značaja za tekuće kvalifikacije za Svetski kup i srpski fudbal uopšte, pa ne čudi što u domaćoj javnosti polako raste interesovanje za sve što se dešava oko reprezentacije. Selektor Slavoljub Muslin u izjavi za Sportski žurnal objašnjava da on i njegovi saradnici rade i kada na vidiku nema utakmica...

"Urađena je kompletna analiza protivnika, a do kraja meseca u planu su razgovori sa svim kandidatima za nacionalni tim. Sledeće nedelje putujem u Francusku da produžim trenersku diplomu, tamo se to radi na svake tri godine, pa ću iskoristiti priliku da odem u Belgiju. Gledaću Obradovića i Spajića, naše igrače u Mehelenu i Standardu", poručio je Muslin.

Mladen Krstajić i Goran Đorović radili su punom parom prethodnih dana...

"Krle je bio u Nemačkoj, gledao Mijata Gaćinovića i Aleksandra Ignjovskog. Đorović je zadužen za Španiju i Portugaliju. Prošlog vikenda gledao je Radoju, Stojiljković je dao gol".

Orlovi će u Gruziji biti lišeni usluga Matije Nastasića i Aleksandra Kataija. Ko će biti zamene?

"Naravno da imam ideju ko će ih odmeniti, ali još nisam definitivno odlučio. Planiramo da odemo do Turske, da vidimo i Jagoša Vukovića posle povrede. Raduje me što su Andrija Živković i Lazar Marković počeli da igraju. Tadić, matić, Kolarov i Kostić su standardni. Bane Ivanović je promenio klub, sada će da igra. Aleksandar Mitrović se vratio golom, tako da imam razloga za zadovoljstvo".

Muslin je na kraju otkrio da pored toga što je već urađena analiza Gruzije naš Savez u Belorusiji ima svoje ljude koji prate njihove igrače. Očigledno, sve je do najsitnijih detalja pokriveno. Tri boda posle ovakve pripreme ne bi smela da izostanu...

