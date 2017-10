Muslinovo svedočanstvo

Plus i minus faze doskorašnjeg srpskog selektora

Mač je bio u rukama Odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije. Presekao je - na štetu Slavoljuba Muslina, pa je 63-godišnji strateg smenjen sa mesta selektora uprkos uspešnim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji u kojima je srpska selekcija izborila povratak na planetarnu smotru prvi put posle osam godina. Na Terazijama su procenili da Srbija može i mora bolje, a da taj iskorak neće moći da napravi s Muslinom na klupi. Da li je u pravu ili je pogrešila trenutno je nemoguće reći, jer ćemo pod broj jedan morati da sačekamo Mundijal da vidimo kako ćemo tamo igrati, a s obzirom da je ideja Slaviše Kokeze i njegovih najbližih saradnika da se ekipa podmladi, sve kako bi u narednim kvalifikacijama zlatna generacija Orlića postala okosnica seniorskog tima, za konačan utisak možda ćemo morati da budemo i strpljiviji.

Ali već sada možemo da vidimo šta nam je to Muslin doneo, a bez obzira na trenutnu atmosferu u fudbalskoj Srbiji - ili barem delu koji se pita - njegov doprinos nije bio mali. Bio je ogroman. Pa da se prisetimo šta je sve ostalo iza Slavoljuba Muslina.

PLASMAN NA MUNDIJAL I TAČKA

Realno, ne mogu svi plusevi i minusevi da se vrednuju isto. Odlazak u Rusiju je najjači Muslinov argument. Toliko veliki da sa punim pravom možemo da pričamo o tome da je FSS ispao nepravedan prema Muslinu. Naravno, u modernom fudbalu nema mesta emocijama. Ali čak i ako sve subjektivne osećaje sklonimo u stranu Muslinu se mora priznati: imao je rezultat! Rezultat kakav smo čekali osam godina. Jeste, imao je i laku grupu, ali hajde da se ne lažemo - za Srbiju poslednjih godina stvarno nije bilo lakog protivnika. Samo se setite prethodnih kvalifikacija i činjenice da nam je Danska držala časove fudbala, da ne pominjemo sad dron i ipak neporecivu istinu da je i Albanija bila ispred nas.

DUŠAN TADIĆ

Radovan Ćurčić ga je optužio da je "remetilački faktor" u reprezentaciji, Savo Milošević je govorio da je Dušan Tadić stavio lični interes ispred timskog. Slavoljub Muslin nije mnogo govorio, barem ne javno, vratio je Tadića u tim, a ovaj mu je uzvratio tim što je verovatno bio i najzaslužniji za plasman u Svetsko prvenstvo u Rusiju. Sada možda deluje prosto, ali posle kampanje koju je protiv Tadića vodilo prethodno rukovodstvo FSS (poneki su i dalje tu), te nagomilanog pritiska javnosti koja igraču Sautemptona verovatno ne bi posle svega praštala ni "samo" prosečne partije i nije baš baš bilo tako jednostavno.

SISTEM I VERA U IGRAČE

Dušan Tadić je samo najekstremniji primer odnosa koji je Muslin izgradio sa pojedinim igračima, pa u ovim kvalifikacijama stvarno nismo mogli da recikliramo onu staru o kvazi-zvezdama koje u reprezentaciji ne pružaju ni promil onoga što pokazuju u klubovima. Naprotiv. Mnogi su za reprezentaciju igrali bolje nego za klubove, pa i taj Tadić. Selektor je bio i uz Vladimira Stojkovića kada mu nije išlo na klupskom nivou, verovao je i u Aleksandra Mitrovića dok je grejao klubu u Njukaslu. A i oni su mu pošteno vratili. Mitrović je postigao šest golova, Stojković nam nebrojeno puta spasavao glavu. Prosto rečeno, ova reprezentacija je imala glavu i rep. Nekakav sistem. Daleko od savršenog, ali se znalo ko igra i kako se igra. Za razliku od recimo perioda kada je Siniša Mihajlović vodio nacionalni tim, menjao taktike kao da menja čarape, inatio se javnosti sa rotacijama igrača koje su nas skupo koštale.

ALEKSANDAR PRIJOVIĆ

Sasvim je jasno da dolazak Aleksandra Prijovića u srpsko jato nije samo Muslinova zasluga, ali kako je on bio na funkciji selektora - njemu se piše. Muslin je bio taj koji je potpisao spisak sa Prijovićevim imenom, a da nije bilo njegove asistencije za Mitrovića protiv Velsa i na kraju ključnog gola protiv Gruzije Svetsko prvenstvo bismo gledali kao puki ljubitelji fudbala.

GOLOVI

Kraj kvalifikacija je ostao urezan u pamćenju kao najsvežiji primer, a on nije bio dobar, ali ne može da potre činjenicu da su Orlovi u 10 kvalifikacionih utakmica postigli 20 golova, u proseku dva po meču, što se nije desilo još od Radomira Antića. U kvalifikacijama za Euro 2016. godine osam golova na osam utakmica (računajući onih 0:3 protiv Albanije zbog poraza za zelenim stolom), kada smo napadali Mundijal 2014. 18 pogodaka na 10 mečeva (jeste bila jača grupa, ali jesmo i u četiri duela sa Belgijom i Hrvatskom, najtežim rivalima, samo dva puta smo tresli protivničku mrežu i uzeli jedan bod), u pohodu na kontinentalnu smotru 2012. dali smo ih 13 na 10 (čak šest Farskim Ostrvima). U kvalifikacijama za Mundijal 2010. sa Antićem na klupi 22 gola na 10 utakmica.

ORLIĆI

Sada se priča o tome kako je reprezentaciji neophodno podmlađivanje i to je verovatno i tačno, uprkos negativnim iskustvima sa Sinišom Mihajlovićem, jer smo posle njegovog eksperimenta sve promenili čim je otišao. Prosto, za reprezentaciju treba uvek da igraju najbolji. Aktuelni trenutak u Srbiji možda jeste izuzetak, jer nismo do sada imali evropske i svetske šampione u podmlatku. Ali reći da Muslin nije polagao veru u njih jednostavno nije tačno. Predrag Rajković je bio standardan na spiskovima, sve vreme je tu bio i Nemanja Maksimović, zapaženu rolu imao je i Mijat Gaćinović pred kraj kvalifikacija, prve pozive je dobio i Miloš Veljković… Povremeno je tu bio i Andrija Živković, najavio je Muslin da bi bio opet, čim ne bude utakmica U21 selekcije. Niko se nije bunio. Do skora. Možda je mogao da se proba i Milan Gajić, koji je blistao na Evropskom U21 prvenstvu, ali je on ove sezone odigrao samo 90 minuta za Bordo... Nije ni bilo realno da se svi preko noći prekomanduju u A tim.

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ

Da krenemo i sa minusima, a najveći među njima svakako je ovaj, jer odavno je bilo jasno - i nema tu nikakvih izgovora o tome kako mu sistem igre ne leži - da Sergej Milinković Savić ima kvalitet koji prosto ne dozvoljava da ga ignorišete. Svi drugi igrači koje je mogao da zove, a nije ili je zvao, a nije morao? Nijanse su u pitanju. Sergejeve igre u Rimu sasvim su druga dimenzija. Tu priče nema, nema subjektivnog utiska. To je prosto neoborivo. I neodoljivo je podsećalo na vremena kada je Siniša Mihajlović hladio Nemanju Matića, a Ćurčić pomenutog Dušana Tadića. Nikad to nije izašlo na dobro.

ODBRANA

Jesmo hvalili to što je Muslin imao sistem, ali.. I selektor i sami igrači su se često "vadili" na to što su bili primorani da zbog povreda ili kartona zaista previše menjaju u odbrani, međutim to ne sme da bude opravdanje. Primili smo 10 golova iako protiv sebe nismo imali fudbalske velesile, a da nije bilo Vladimira Stojkovića verovatno bismo i mnogo više puta vadili loptu iz mreže. Svakom smo protivniku dozvolili previše zicera. I sve to u sistemu 3-5-2 koji bi baš takve stvari morao da spreči. Jeste da nemamo štopere kakav je bio Nemanja Vidić, ali sa dvojicom zadnjih veznih ispred trojice štopera? Moralo je to da bude čvršće.

TENDENCIJA PADA

Selektor je govorio da je u poslednje dve utakmice razlog loših igara bio strah od pobede i plasmana na Mundijal. Njegov posao je bio da taj strah eliminiše. I sam je priznao da nije uspeo u toj nameri. Ispostavilo se da su se na Terazijama još više uplašili posle utakmica sa Austrijom u Beču i Gruzijom u Beogradu. Istina, možda i najgore utakmice smo igrali baš tada. Da li bi se taj trend nastavio i po završetku kvalifikacija? Moguće je. Na kraju krajeva, desilo se i Antiću. Ostaje utisak da su Orlovi bolje izgledali na početku kvalifikacija, nego na njihovom kraju. Da smo već bili pročitani, nesposobni da nešto promenimo, da sakrijemo slabosti koje su postajale sve očiglednije. I u toj odbrani, ali i u napadu.

Sergej konačno u dresu Orlova! Veliko iznenađenje je Marko Grujić

Sve skupa, jasno je da iza Muslina ostaje mnogo više pozitivnih nego negativnih utisaka. A i taj jedan oličen u plasmanu na Mundijal dovoljan je sam po sebi. Rezultat i samo rezultat. Najbitnije u fudbalu. Ume i da zavara, pa da na suvo nasuka onoga koji ne analizira i samu igru. Igra je osnova.

Srpskim navijačima sada ostaje samo da se nadaju da je FSS dobro izvagao pre no što je povukao rez. Novi selektor, ko god da bude, verovatno će imati samo dve kontrolne utakmice pre no što objavi širi spisak za Mundijal. Potom možda još tri. Tu neće biti vremena za velike promene. I sve sluti na to da smo se unapred odrekli rezultatskih ambicija na Svetskom prvenstvu zarad nekih projektovanih budućih uspeha. O tome je, baš pred smenu, govorio i sam Muslinu pominjući dilemu oko toga da li da u Rusiju vodi najjači sastav ili igrače koji bi mogli da izrastu u istinski ozbiljnu ekipu. Ali to "buduće" više ne ide uz njegovo ime.

