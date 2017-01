Muta: Baskoniju su napravili u razbijenu bandu! Gurović: Da se sad igra F4 Zvezda bi ga osvojila! Karadžić: Imaju 10 Stefana Markovića!

Pršte hvalospevi na račun crveno-belih košarkaša

Veličina slova A A A

Deset u nizu! Šest u Evroligi. Crvena zvezda je opčinila Srbiju neverovatnom serijom pobeda zbog čega se široke narodne mase, bez obzira na stalna upozorenja iz Uprave i stručnog štaba da je euforija ono najmanje što je sada potrebno ekipi, zabavljaju akademskim debatama o tome koliko daleko može šampion Srbije.

Šalu na stranu, to je sport - to je strast. Preterana euforija prosto ide sa pobedama, kao što sa porazima neretko idu i preoštre kritike. Aktuelna generacija crveno-belih visoko je podigla lestvicu. Toliko da Milan Gurović, predvodnik neke druge, bivše Zvezde, sa ushićenjem za Alo kaže...

"Kada bi danas počeo Fajnal for, Zvezda bi ga osvojila. Top 8 je realan domet, iako verujem da svi, od igrača i trenera do navijača, potajnu veruju u plasman na Fajnal for", kaže Gurović za Alo.

Iskusniji kolega Stevan Karadžić istom listu plastično objašnjava u čemu je recept za uspeh.

"Paradigma odbrambenog igrača je, recimo, Stefan Marković, a Zvezda ih ima deset takvih u timu! Sa ovakvom igrom jasno je da mogu svakoga da pobede".

Čuveni Miroslav Muta Nikolić, koji je još pre nekih 20 dana baš u intervjuu za MOZZART Sport govorio o tome kako Zvezda mora da cilja mesto među četiri najbolja u Evropi, oduševljen je onim što prikazuju izabranici Dejana Radonjića.

"Oni, bre, nisu dali Baskoniji da igra, napravili su od njih razbijenu bandu. Španci nisu postojali na terenu. Zvezda igra na energiju, Zvezda želi pobede, Zvezda je gladna trofeja. Svaki igrač ponaosob je odličan. Tako se nosi dres svog kluba, svi ćuta, rade svoj posao i izgaraju za tim. Da ne malerišemo, u Top 8 idemo sigurno", kaže Nikolić za Alo uoči večerašnjeg sudara sa Panatinaikosom.

I Grci igraju odlično, ali...

"Nemaju šta da traže u Beogradu", kategorički će Nikolić.

(FOTO: Star Sport)