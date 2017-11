Muta bez uvijanja: Držali su nam predavanje! Svi hoćemo da damo koš, a u odbrani pamtimo dve informacije

Surove iskrene kritike na račun igrača

Stotka kraj imena Crvene zvezde sve govori. Crveno-beli su zasluženo slavili u prvom derbiju košarkaške sezone. Toliko očigledno da i Partizanov trener Miroslav Nikolić mora da prizna: “Nema šta, nadigrali su nas skroz”.

Najveći problem je naravno, već polako postaje navika, bio u odbrani.

“U odbrnai nismo ispoštovali ni 20 odsto onoga što smo se dogovorili. To je samo do glave”.

Nastavlja u dahu.

“Rekao sam na sastanku pre meča da borbenosti i emocije neće faliti, treba samo da igramo pametno. Mogli smo bolje. Držali su nam predavanje iz pik end popa. Dali su nam 14 trojki... Mi smo solirali, a oni su igrali timski. Imali su pas više i bolji protok lopti. Nismo igrali organizovano kako mislimo“.

I kreće analiza i samokritika. Dobronamerna naravno. Ali obavezujuća.

“Svaki igrač hoce da da koš. Podbacili su. I Vanja, i naš centar (Samardo Samjuels, prim.aut) . Samjuels je nespreman moram da ga koristim na po nekoliko minuta. Naš centar se nije uklopio, kad smo stigli na šest poena minusa, on se nije snašao. Još se nije uklopio. Miha (Mihajlo Andrić) isto. Niko tu nije nešto odigrao. Vilijams-Gos i Miler nisu razigravali. Oni su dali svoje poena, ali moraju da nam obezbede i taj ekstra pas. Povredio se i Čakarević...“

U takvoj situaciji veliku minutažu imao je 17-godišnji Marko Pecarski. I bilo je očigledno: on jednostavno ne može da zadrži Milka Bjelicu, koji je sa 29 poena “pojeo“ crno-bele.

“Pecarski mora da igra, moram da mu nađem minutažu, on ima 17 godina. Lako sam ja mogao da ga zakucam za klupu. Nek se vežba, nek vidi da je kriv. Biće dobar igrač, ali mora da prođe dečije boginje. On sad ne igra odbranu, a mora da se natera na to“, surovo iskren je iskusni strateg.

I još malo o odbrani, koja već bode oči navijačima Partizana. Bez uvijanja.

“Nama ostaje rad. Da utegnemo odbranu malo bolje. Mozda smo ovim igračima dali mnogo informacija, četiri ili pet, a ova generacija može da primi dve“.

Za kraj i o kalendaru i posredno prvom čoveku Crvene zvezde Nebojši Čoviću.

“Čudim se tome. Trebalo je ovo da igramo u nedelju, a onda sreda protiv Lokomotive, a subota sa Megom. Ovi iz lige nisu hteli da pomere utakmicu. Ko vodi ligu, Čovic, Čabarkapa, ne znam..."