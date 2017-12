Muta je otišao, šta je ostalo?

Dok novi strateg ne preuzme kormilo, na večerašnjoj utakmici proti Bilbaa (20.45) u dovrani Aleksandar Nikolić ekipu će predvoditi Aleksandar Matović

Miroslav Nikolić neslavno je završio i drugu epizodu na klupi Partizana, a kao i pre skoro dve decenije iza sebe je ostavio ekipu koja upala u letargiju, nema dovoljno samopouzdanja i, što je možda možda najvažnije poseduje određenu krizu identiteta. Ostaće pomoćnik selektora Srbije upamćen kao čovek koji je u drugom mandatu na klupi crno-belih proveo nepunih pet meseci. Ekipu je vodio na 21 takmičarskoj utakmici u Jadranskoj ligi, regionalnom Superkupu i Evrokupu i u tom periodu crno-beli su zabeležili samo sedam pobeda.

Ovo je ako ne najbrži, onda svakako jedan od najbržih odlazaka trenera sa klupe Partizana u istoriji kluba iz Humske. Iako je to retko bio manir Partizana kroz istoriju, čini se da je u ovom slučaju potez na mestu, mada svakako nije Nikolić jedini krivac za trenutnu situaciju u timu, ali kao trener je morao da ponese najveću i, kako se to danas kaže, komandnu odgovornost. Dugo, pa ni u najgorim kriznim vremenima, kakva je recimo bio početak pretprošle sezone, Partizan nije bio u situaciji da ima pet vezanih poraza i samo jednu pobedu na devet utakmica. Koliko god da se forsira priča o stvaranju ekipe, takav skor je sramota za klub renomea Partizana. Tolika količina poraza očigledno je uticala na ekipu, disciplinu, njen rad, voljni momenat, igru u odbrani i atmosferu.

Što je i logično, jer se stvara neka vrsta gubitničke navike, a to je krug iz kojeg se veoma teško izlazi. Poslednji primer letargije upala ekipa je i situacija sa meča protiv Cedevite kada Andrija Stevanović zakucava za izjednačenje u drugoj četvrtini, a samo dvojica igrača sa klupe skaču i pozdravljaju taj potez, dok ostali posmatraju. A jedan od te dvojice bio je Novica Veličković, kapiten crno-belih koji je i ove sezone jedina "kopča" sa onim nekadašnjim šampionskim Partizanom. Nije, ipak, sve tako crno u ovoj ekipi koju je Nikolić selektirao. Uspeo je da odabere dva dobra stranca - Najdžela Vilijamsa Gosa i Patrika Milera oko kojih će i izvesno je novi trener Nenad Čanak moći da bazira igru. Važno je da Čanak uspostavi jasnu hijerarhiju u ekipi, a verovatno nakon pojačanih treninga može da se poradi i na odbrani koja ove sezone predstavlja pravu rak ranu Partizana.

Ovo neće Čanku biti prvi put da obavlja ulogu "vatrogasca" jer je to radio i u februaru kada su se pola ekipe i glavni trener Aleksandar Džikić otrovali u Nišu na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća. I uopšte nije loše igrao taj Čankov ranjeni Partizan, u finalu se protiv Crvene zvezde koja je bila kompletna držao do pet, šest minuta pre kraja. S obzirom da je Evrokup od početka sezone praktično bačen niz vodu, Čanak će moći da se fokusira pre svega na osvajanje četvrtog mesta i plasman u plej-of Jadranske lige. Biće zanimljivo videti kakvu ulogu će kod njega imati supertalentovani Marko Pecarski koji je imao pomalo čudan status kod Nikolića, odnosno koliko će koristiti Aleksandra Aranitovića i recimo, Nikolu Tanaskovića kojeg je ove sezone trenirao u Spartaku iz Subotice pre nego što ga je Partizan vratio u svoje redove. Preostaje sada da se vidi da li će se obistinite najave predsednika Partizana Ostoje Mijailovića da će biti još pojačanja, pogotovo što su crno-beli tanki pod košem nakon fijaska sa Samardom Semjuelsom. I u toj situaciji su i klub i Nikolić verovatno bolje mogli da reaguje iako je Jamajčanin svakako prekršio disciplinski kodeks ponašanja. Ako ništa drugo, i trener i uprava morali su da znaju da se radi o igraču koji je sklon konfliktima, a disciplina mu nije jača strana. Epilog je dobro poznat - Semjuelsa više nema, a od utorka ni Nikolić nije tu. Ostao je ranjeni i dezorijentisani Partizan, a Nenadu Čanku će biti potreban čarobni štapić, i mnogo vremena kojeg realno nema, kao i živaca da bi postavio stvari onako kako one moraju da budu u najtrofejnijem srpskom košarkaškom klubu.

Ipak, novi strateg ne preuzme kormilo, na večerašnjoj utakmici proti Bilbaa (20.45) u dovrani Aleksandar Nikolić ekipu će predvoditi Aleksandar Matović. Crno-beli nakon sedam odigranih kola imaju samo jednu pobedu i šest poraza.

GRUPA A:

16.45 (1,35) Uniks (16,0) Darušafaka (3,50)

20.00 (1,60) Andora (14,5) Cedevita (2,55)

20.30 (1,20) Torino (19,0) Pariz-Levaloa (5,00)

GRUPA B:

20.30 (1,05) Bajern Minhen (27,0) Hapoel (10,0)

20.30 (1,55) Ređo Emilija (14,5) Lijetkabelis (2,70)

GRUPA C:

18.30 (1,17) Lokomotiva Kuban (20,0) Lijetuvos Ritas (5,50)

20.45 (1,85) Partizan (14,0) Bilbao (2,10)

GRUPA D:

18.00 (1,25) Tofaš (17,0) Trento (4,40)

21.30 (1,17) Gran Kanarija (20,0) Ulm (5,50)

Piše: Marko Protić

(FOTO: MN press)