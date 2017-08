Muta Nikolić: Tražim igrača „četiri na pet“, Dimakopulosa da napravimo, pa prodamo možda u NBA!

„Kasnimo za drugima, Pecarski teško može da nam pomogne u Evropi, mislim i na Novicu“, otvoren je trener Partizana

Sklapanje tima nikad nije lak posao. Posebno ako je klub opterećen finansijskim nevoljama. Zato je situacija u Partizanu lošija od projektovane u navijačim i očima novog trenera Miroslava Nikolića.

„Malo kasnimo za drugima koji su već potpisali igrače. Mene trenutno zanima igrač „četiri na pet“, da može da igra leđno, izbaci povratni pas. Istovremeno, da mogu da ga uklopim u finansije, što je mnogo teško. Partizan se nalazi u teškoj situaciji, moramo da biramo dobre, a jeftine igrače“, obrazložio je popularni Muta u razgovoru za Sportski žurnal.

Zasad su među crno-bele stigli Aleksandar Aranitović, Obrad Tomić, Australijanac Tomasa Vilson i Amerikanac Ijan Bejker, na treninzima su od ponedeljka Marko Pecarski i Novica Veličković (nisu još ptpisali ugovore), kao i mladi grčki centar Janis Dimakopulos (proba).

„Ne mogu sad da dovodim igrače tek da bih ih doveo. To neću da radim i čekamo sad, pa ćemo videti. Borićemo se sa ovima dok ne dovedemo još neko pojačanje. Trebalo bi da okupimo ljude koji hoće da igraj u Partizanu, da mladi tu vide svoju šansu. Mi treneri smo tu da procenimo šta mogu, pa da odaberemo mladu ekipu u kombinaciji sa dvojicom starijih. Tu mislim i na Novicu, ali tražim i dalje tog igrača „četiri na pet“, od 25 ili 26 godina, koji ima evropskog iskustva. A to je teško naći“.

Možda je rešenje upravo Pecarski, za koga Bajern navodno traži obeštećenje od 100.000 evra i preti mu suspenzijom.

„Pecarski je jedan od tih mladih igrača koji će dobiti šansu, da vidimo šta može. Dečko je 2000. godište, teško da može da nam pomogne u Evropi, ali dobiće priliku. On je još mlad, naša perspektiva, pa ćemo videti...“

A što se tiče Grka Dimakopulosa.

„Mlad je. Uzeli smo da od njega napravimo igrača, pa da ga posle prodamo. Možda i u NBA. Pitanje je koliko on odmah može da na koristi. Proveravamo, potpisujemo te klince da napravimo tim. Kad nije onaj plan A uspeo, moraćemo da primenimo plan B i C. Probleme moramo da rešavamo u hodu“, dodao je Miroslav Nikolić koji je kasnije tokom ponedeljka produžio za Atinu, gde će biti deo stručnog štaba reprezentacije Srbije na Akropolis kupu, a za to vreme treninge Partizana u Beogradu vode njegovi saradnjici Nikola Mirković i Aleksandar Matović.

(FOTO: Star sport)