Muta o problematičnom centru: Bolje da vam ne pričam kako se ponaša

„Ne zanima me šta piše“, kaže trener Partizana

Boravak Samarda Samjuelsa u Partizanu, po svemu sudeći, bliži se kraju. Centar sa Jamajke je suspendovan odlukom Upravnog odbora kluba iz Humske 1, zbog narušavanja klupske discipline, što je, između ostalog, potvrdio i šef struke crno-belih Miroslav Nikolić.

Po njegovim rečima može se zaključiti da bivši košarkaš Barselone nije baš cvećka na treninzima, a izgleda da i ne ispunjava taktičke zamisli iskusnog stratega.

„Što se igranja tiče, on ne igra, jer nije u formi. Ja bih najviše voleo da on igra celu utakmicu. To bi bilo dobro za sve, ali trenutno nije tako. Videćemo kakva će situacija biti u nastavku. Bolje da vam ne pričam kako se ponaša“, rekao je Nikolić u izjavi za Informer.

Posle poraza od Albe Samjuels je digao frku tako što je na Instagramu napisao da nije dobio platu, da bi ga ubrzo demantovao predsednik kluba Ostoja Mijailović, kazavši da je dobio prinadležniosti za prošli mesec.

„Nisam video to što je pisao, niti me mnogo zanima. Da bi dobio platu mora prvo da je zaradi, a on to nije učinio za sada“, rekao je Nikolić.

Izvesno je da Samjuels neće biti u kombinaciji za susret sa Olimpijom, zakazan za subotu od 19.00 u ABA ligi, u Pioniru.

(FOTO: Star sport, MN Press)