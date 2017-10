Muta: Očkivao sam jači otpor Cibone

"Mislim da bi bilo još interesantnije i još veći rezultat da je igrao Miler jer je on igrač koji drži tempo", kaže trener Partizana

Pobeda u jadranskom klasiku nad Cibonom u Zagrebu (90:74) lansirala je pulene Miroslava Nikolića na čelo ABA lige. Razlog više da iskusni stručnjak puca od zadovoljstva.

"Znali smo da je ovde vruć teren i da je Cibona - institucija. Svakom je drago da igra protiv Cibone u Zagrebu i da dobije tu utakmicu. Stvarno sam se iznenadio da smo ovako dobili utakmicu. Očekivao sam mnogo jači otpor, drugačiju Cibonu", iskren je Nikolić.

Partizanovog trenera posebno raduje igra crno-belih u odbrani.

"Moji momci su prvi put odigrali nešto malo angažovanije u defanzivi. Jer i mi imamo problema u odbrani, a i Cibona. Kao i sve ekipe. Mi radimo na tome, mislim da ide na bolje. Bolje igramo, ali još mnogo kontranapada želim da igramo, da igramo sekundarni kontranapad, da u pet sekundi rešavamo napad i da igramo evropski. Sposobni smo za to, imamo fiziku i želim da što manje igramo u postavci. Manje smo davali poena na ovoj utakmici jer smo doveli novog igrača, on je malo sporiji ali je svoju rolu odigrao odlično. Mislim da bi bilo još interesantnije i još veći rezultat da je igrao Miler jer je on igrač koji drži tempo", zaključio je Muta Nikolić.

