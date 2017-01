NĐ - BB! Najmoćnije partnerstvo u istoriji tenisa

Trajalo je samo tri godine, ali je za to vreme osvojieno sve, ovo je osvrt na prekinutu sarabnju obeleženu peharima i rekorda

Svet tenisa, ali Bogami i njegove navijače, pogodila je vest da neće više nastaviti saradnju sa Borisom Bekerom. Novak Đoković je uz prvo mesto na ATP listi ostao bez svog „šefa stručnog štaba“ koji je brinuo o njemu tri godine. Naravno da je raskid saradnje između trenera i igrača sasvim normalna stvar, ali kada je neko partnerstvo ovako uspešno, onda neke stari, ipak, nisu jasne. Novak, valjda, najbolje zna šta radi...

Ne bi li na početku nove 2017. podsetili na zlatnu nit koju su njih dvojica opstaviola zajedno u svetu tenisa navešćemo šta je sve iznedrilo ovo partnerstvo dve superzverzde svetkog sporta

DOMINACIJA

- Postao je Đoković prvi teniser koji je osvojio četiri uzastopna Masters kupa, završnog takmičenja sezone

- Osvojio je 25 titula, izgubivši samo osam finala

- Postavio drugi najbolji rekord karijere sa 28 vezanih pobeda

- Čak 122 nedelje je bio na vrhu ATP piramide pod Bekerom, što je četvrti najduži niz u istoriji tenisa (Federer 237, Konors 160, Lendl 157)

- U 2015. zabeležio čak 31 pobedu protiv TOP 10 rivala, doživeši samo pet poraza. Iste godine je pobedio sve iz TOP 10, što se dogodilo prvi put u istoriji belog sporta

- Inkasirao od od turniskih nagrada čak 50 miliona dolara

- Sa 26.500.000 dolara osvojenih na turnirima u 2015. sakupili rekordnu zaradu u jednoj sezoni

- Čak 26 uzastopnih polufinala je odigrao Novak u periodu od Mastersa u Parizu 2014. do US Opena 2016.

- Pod Bekerom Novak je, uključujući Dejvis kup odigrao 47 takmičenja uzevši titulu na 25. Igrao je 33 finala i 38 polufinala

- Dva niza od po sedam velikih titula: Pariz 2014 - Rim 2015, US Open 2015 – Majami 2016.

- Đoković je zabeležio 30 pobeda i 10 poraza nad članovica Velike četvorke – Federer, Nadal, Mari, Vavrinka. Sada sa svima ima pozitivan skor.

- Osvojio je 10 velikih titula (grend slemovi i mastersi) u 2015. igravši u ujedno u 15 uzastopnih finala

- Igrao je na 18 vezanih finala od Pariza 2014. do Majamija 2016.

- Postao prvi teniser u open eri koji je dva puta vezao sedam titula. Posle 2011. to mu je pošlo za rukom i 2015.

- Postavio rekord po broj poena na ATP listi – 16.950 po osvajanju Rolan Garosa 2016.

GREND SLEMOVI

- Pobedom na Roland Garosu prošle godine, Novak je postao jedan od samo trojice tenisera kojima je ikada pošlo za rukom da u isto vreme drže sva četiri grend slem pehara, a prvi još od 1969. Ostala dvojica su Don Badž (1938) i Rod Lejver (1962. i 1969).

- Postao prvi čovek u istoriji tenisa koji drži sva četiri grend slema koja su igrani na tri različite podloge (tvrda, šljaka, trava).

- Postavio rekord sa 30 uzastopnih grend slem pobeda (Vimbldon 2015 – Vimbldon 2016).

- Osvojio šestu grend slem titulu na Australijan openu izjednačivši se sa Rojom Emersonom.

- Uz Emersona i Federera jedini koji je stigao do sva četiri grend slem finala u istoj sezoni – 2015.

- U 2016. postao prvi teniser od Džima Kurijera 1992. koji je osvojio prva dva grend slema u sezoni - Australijan open i Rolan Garos.

MASTERSI

- Zajedno su osvojili čak 14 masters titula, slavivši na svih osam od devet postojećih turnira ATP 1000 kategorije. Ostao mu je još samo Sinsinati na kojem je pet puta gubio finala.

- Postao prvi čovek koji je osvojio čak 30 masters titula.

- Srpsko-nemački duet je kompletirao čak tri „sunshune double-a“, to jest osvajanje vezanih pehara na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju i to tri godine zaredom (2014-16).

- Po dva puta su osvajali četiri mastersa zaredom, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

- Takođe, postavljen je rekord sa sedam vezanih masters finala.

- Čak pet vezanih masters titula, što je još jedan rekord.

- Svetski rekord sa šest osvojenih masters titula u 2015. (Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Rim, Šangaj, Pariz).

- Čak osam finala mastersa u istoj sezoni (2015), što je još jedan rekord.

- Vezali tri uzastopne sezone sa najmanje četiri masters titule (2014. – 4, 2015. – 6, 2016. - 4).

- U 2015. Novak je postao prvi teniser koji je pobedio na prva tri mastersa sezone (Indijan Vels, Majami, Monte Karlo).

- U 2011. je postao prvi tensier koji je iste sezone podigao pehare na tri severnoamerička mastersa koji se igraju na tvrdim podlogama, a 2016. je ponovio - Indijan Vels-Majami-Toronto.

- U 2013. je prvi put „počistio jesen“, to jest slavio na poslednja tri mastersa sezone – Šangaj, Pariz i Masters kup. Što je ponovio 2015.

- U 2015. zabeležio je čak 39 pobeda na mastresima uz samo dva poraza

PROMAŠAJI

Da ne bude sve zlatno, za kraj smo ostavili ono što su njih dvojica mogla zajedno da urade, ali nisu uspeli. Spisak je krataki, ali su ciljevi bili dostižni.

- Nije uspeo da osvoiji masters u Sinsinatiju i tako postane prvi koji bi mogao da se pohvali titulom Zlatnog mastersa, to jest titulama na svim postojećim turnirima ATP 1000 kategorije.

- Na Olimpijskim igrama u Riju stigao je kao favorit, a ispao već u prvom kolu od Huana Martina Del Potra. Zlatna olimpijska medalja nije mu još sijala na vratu

- Propuštena je prilika i da uz Roda Lejvera postane jednini teniser koji je osvojio sva četiri grend slema u sezoni.

PIŠE: Slavko Đorđević

(FOTO: Action images)