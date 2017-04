Na kolena pred Kralja! Indijana imala istorijskih +25 na poluvremenu, ali se onda razljutio Džejms i ubacio 41! (VIDEO)

Indijana je odigrala nestvarno prvo poluvreme i na krilima fenomenalnog Pola Džordža, ali to je samo Klivlendovu pobedu učinilo još neverovatnijom - 114:119

Svake nedelje, da ne kažemo večeri, u NBA ligi se pojavi neka nova zvezda koju većina poklonika igre pod obručima kao iz topa nazove džudom nebeskim i naslednikom Majkla Džordana ili Kobija Brajanta, ali onda na scenu dođe Lebron Džejms i svima stavi do znanja da su takva poređenja potpuno nerealna. Neverovatni as aktuelnog šampiona Klivlenda bio je ključni igrač najvećeg preokreta u istoriji plej-ofa protiv Indijane, ubacio je 41 poen i zabeležio 13 skokova i 12 asistencija, što je bilo dovoljno da njegov tim dođe do treće pobede u seriji i nađe se nadomak polufinala Istočne konferencije – 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35).

Indijana je odigrala nestvarno prvo poluvreme i na krilima fenomenalnog Pola Džordža (36 poena, 15 skokova, devet asistencija) na poluvremenu imala prednost od 25 poena razlike (74:59), ali to je samo Klivlendovu pobedu učinilo još neverovatnijom. Sinoć se u Bankers Lajf Fildhausu dogodio istorijski momenat, pošto je prvi put u jednoj utakmici plej-ofa neki tim za jedno poluvreme uspeo da prestigne toliku prednost rivala. Poslednju najveću razliku (21 poen) u jednoj utakmici dogravanja nadoknadio je Baltimor protiv Filadelfije 1948. godine.

Pol Džordž je već na poluvremenu ubacio 23 poena i imao devet skokova i pet asistencija, dok je Lebron u trećem kvartalu ubacio 13 i svoj tim približio na dostižnih (91:84). Džejms je došao do brojke od 5.669 poena u plej-ofu, što je 29 više od Kobija Brajanta, pa su ispred njega stali još samo Majkl Džordan (5.987) i Karim Abdul Džabar (5.762).

Aktuelni šampion će čitav posao pokušati da reši već za dve večeri takođe u Indijani.

Istorijski posao napravio je Memfis. Sedmoplasirani tim Zapada ostvarili su prvu pobedu plej-ofu nad San Antonio Sparsima još od aprlila 2011. godine i smanjili rezultat u seriji na 2:1 (105:94).

Najzaslužniji za ovaj poduhvat Grizlija bio je Majk Konli, koji je ubacio 24 poena u koš rivala i podelio osam asistencija, a vrlo dobri su bili i Mark Gasol i Zek Rendolf (oba po 21 poen). Sa druge strane podbacio je Kavaj Lenard. Čovek koji je u prva dva meča postigao 32, odnonsno 37 poena, sinoć se zaustavio na 18, što jasno pokazuje da je napadačka oštrica ekipe Grega Popovića sinoć ozbiljno otupela.

Milvoki je razneo Toronto i poveo sa 2:1 u okršaju koji će upravo doneti rivala Klivlendu u polufinalu (104:77).

Domaćin je imao raznorstan arsenal oružja u ovom meču i nekoliko izuzetno raspoloženih igrača u svojim redovima. Najefikasniji kod Milvokija, koji je čitav posao praktično rešio već u prvom poluvremenu bio je Kris Midlton sa 20 postiknutih poena, dok je Janis Adetokunbo ubacio jedan manje, dok su dvocifreni bili i Greg Monro (16), Majkl Bilzli (13), Toni Meker (11) i Metju Delevedova (10). Kod indisponiranih gostiju su po 13 ubacili Kajl Lauri i Delon Rajt.