Na srce, sreću i mišiće: Birčević nosio izranjavani Partizan, Luković doneo treće mesto! (VIDEO)

Dramatična završnica meča u dvorani Aleksandar Nikolić - 87:86

Uspeo je Partizan nekako da se uspravi posle bolnih poraza u finalu Kupa Radivoja Koraća i Ligi šampiona. Crno-beli su u hali Pionir posle mnogo muke i velike drame u samom finišu savladali fenjeraša Zadar sa 87:86 i preuzeli treće mesto na tabeli ABA lige. Ovo je bio veoma važan trijumf za desetkovani Partizan, jer ga i dalje drži i u borbi za drugu poziciju koja donosi prednost domaćeg terena u polufinalu plej-ofa. Crno-beli su upisali 17. pobedu u regionalnom takmičenju, a u sledećem kolu u ponedeljak gostuju Mega Leksu.

Domaća ekipa koju je i na ovom meču sa klupe, umesto Aleksandra Džikića predvodio pomoćnik Nenad Čanak, tek u poslednjim sekundama utakmice slomila je otpor rivala i to zakucavanjem Uroša Lukovića koji je na kraju poneo epitet heroja domaćeg tima.

Posle zakucavanja večeras odličnog Stefana Birčevića, Partizan je otišao na plus 10 (77:67) četiri i po minuta pre kraja, ali su se Zadrani vratili na minus pet veoma brzo (79:76). Zadar je u poslednjem minutu serijom 6:0 došao do preokreta, ali je srećom po crno-bele, Uroš Luković je bio smiren u tim trenucima, odbrana je proradila i Partizan je u završnici stigao do pobede.

Skraćena rotacija, večeras ponovo bez Hečera, Marinkovića, Koprivice, Ratkovice i Karahodžića, ponovo je uticala na igru Partizana. Ni Gordon ponovo nije igrao iako je bio na klupi, dok je kapiten Veličković imao skromnu minutažu. Kao i protiv PAOK-a pre dva dana, crno-beli su nešto sporije ušli u utakmicu, evidentno je bilo da je umor uzeo danak.

Zadar je, na drugoj strani, bio poprilično motivisan, valjda svestan da da zbog celokupne situacije u ekipi Partizana ima šansu da napravi iznenađenje u Beogradu. A pobede Zadra u Beogradu nad Partizanom su toliko retke da mogu da se mere sa pojavom Halejeve komete.

A Boris Barać, 24-godišnji krilni centar Zadrana, koji se i ove sezone grčevito bore za opstanak na Jadranu, bio je glavni motor gostujuće ekipe. Umeo je i u nekim prethodnim mečevima da bude veoma nezgodan za crno-bele. Večeras je još jednom, pogotovo u prvom poluvremenu demonstrirao dobar šut za tri poena. Inače, generalno je procenat šuta Zadrana bio izuzetno visok, oko 50 posto.

U ekipi Partizana posebno raspoložen za igru bio je Adin Vrabac koji je na standardno jaku i dobru igru u odbrani, dodao i sasvim pristojnu napadačku rolu. A da nije bilo toga Zadrani bi u prvom poluvremenu verovatno stigli i do veće prednosti od šest poen (34:40) koliko je bilo u 16. minutu.

Ipak, u završnici prvog poluvremena domaći su malo zategli igru u odbrani, što je bilo dovoljno da se zaustavi šut Zadrana. U napadu je Birčević vezao nekoliko poena, priključio mu se i Frenk Robinson na radost nekih 3.000 gledalaca u Pioniru i Partizan je na veliki odmor ipak otišao sa rezultatskom prednošću.

Kada je delovalo u trećoj deonici da bi Partizan mogao konačno da se odlepi, Zadar je uzvratio udarac. Gosti se nikako nisu predavali. Obe ekipe su u ovom periodu napravile dosta grešaka, a u takvoj situaciji nekako se bolje snašao gostujući tim. Barem do poslednja dva minuta treće deonice. Trojka Birčevića dve sekunde pre zvuka sirene koja označava kraj perioda, kao da je predstavljala potrebnu energetsku injekciju za Partizan pred ključnih 10 minuta.

PARTIZAN - ZADAR 87:86

/23:20, 24:24, 18:17, 22:25/

Hala Pionir

Gledalaca: 3.800

Sudije: Igor Dragojević, Marko Juras i Vladan Sundić

PARTIZAN: Robinson 6, Vrabac 11, Tanasković, Veličković, Majstorović 4, Birčević 26 (5/8 za tri), 6sk, 3ul, Andrić 11, Pot 8, Gordon, Luković 21, 7sk

ZADAR: Frenki 5, Bašić 3, Vladović 9, Vraneš, Krajina 4, Georgiev, Brzoja 8, Marinković 8, Barać 27, Ramljak 4, Kovačević 16, Mazalin 2.

(FOTO: Star Sport)