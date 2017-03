Na tribinama bratstvo – na parketu rat!

Okršaj između beogradskih i pirejskih crveno-belih specifičan zbog odnosa dve grupe navijača, ali i rezultatski izuzetno važan kada je u pitanju plasman u samoj završnici ligaškog dela Evrolige

Košarkaši Crvena zvezde započeli su završne bitke u o ovoj predugačkoj sezoni, a prvi od poslednja četiri rivala ekipe Dejana Radonjića u ligaškom delu Evrolige biće grčki Olimpijakos. Za pristalice srspkog šampiona ovo je posebna nedelja, pošto će njihova dva najveća kolektiva u samo četiri dana ugostiti dva bratska kluba, ali će večerašnji okršaj beogradskih i pirejskih crveno-belih na parketu Beogradske arene (19.00, TV Sportklub 1) biti sve samo ne prijateljski. Domaćin želi što pre da obezbedi plasman u drugo uzastopno evroligaško četvrtfinale, dok gosti u poslednja četiri kola nameravaju da ostvare najbolju moguću poziciju pred početak doigravanja, iako ona suštinski ne bi morala puno da znači, s obzirom da su ekipe od petog do osmog mesta približnog kvaliteta.

Beograđani će pokušati da ostvare ono što im još nije pošlo za rukom u Evroligi, a to je pobeda protiv jednog od najvećih klubova na Starom kontinentu. Taj poduhvat će biti znatno teži bez glavnog organizatora igre Stefana Jovića, ali su se igrači srpskog šampiona u poslednjih nekoliko utakmica donekle navikli na život bez reprezentativnog plejmejkera. Ipak, u sličnim problemima je bio i Janis Sfairopulos, zbog virusa koji je slomio slavnog Vasilisa Spanulisa, ali je on stigao u Beograd, pa ostaje da se vidi da li će biti na parketu. U slučaju da ne bude tako to bi moglo da utiče na znatno manji broj asistencija na ovom meču i smanjenje kreacije u igri dva tima, ali isto tako i da ovaj okršaj učini znatno zanimljivijim.

Bjelica: Kada ne igra Spanulis, dođe “drugi Spanulis”

Biće to okršaj dve najbolje odbrane u elitnom takmičenju i dva sistema koja svoju igru baziraju na snažnoj defanzivi. Zvezdi bi velike probleme mogli da naprave Olimpijakosovi visoki igrači, jer se radi skakački najdominantnijem timu u Evroligi, dok će se domaćin ponovo osloniti na veliku energiju, ukradene lopte, u kojima prednjače Dženkins i Lazić, kao i na tranzicionu igru koja je ove sezone slomila mnoge evropske velikane.

„Još jedna velika utakmica za nas, sa timom koji je veoma jak, sa mnogo kvaliteta i iskustva. Ipak, mi želimo da odigramo snažno pred našim navijačima, kao što smoto uvek činili. Moramo da odigramo pod punom koncetracijom svih 40 minuta, na 100 posto svojih mogućnosti. Mi smo u dobroj poziciji da se borimo za mesto u plej-ofu, ali takođe znamo da je veliki zadatak pred nama“, rekao je motor Zvezdine igre Branko Lazić.

Pirejci su se već kvalifikovali za TOP 8 fazu, ali im praktično jedna pobeda nedostaje da obezbede prednost domaćeg terena u doigravanju. Nakon Crvene zvezde ih očekuju tri žestoka meča, sa Real Madridom, Anadolu Efesom i CSKA iz Moskve, tako da im eventualna pobeda u ovoj utakmici značajno olakšala posao u samoj završnici.

„Teška utakmica, Zvezda je dobar, takmičarski tim. Igraćemo pred sjajnim navijačima, odnos između dva kluba je veoma dobar, ali oba tima žele da pobede iz svojih razloga, tako da neće biti lako za nas. Mi moramo da odigramo perfektan meč, da budemo koncentrisani od prvog minuta i videćemo šta možemo da uradimo“, rekao je Papanikolau za Sportnetvork.

Deset dana kada se mnogo toga “lomi”

Radonjićevom timu je u seriju važnih okršaja u Evroligi ušla još važnija polufinalna bitka sa Budućnošću u regionalnom takmičenju, ali srećom po domaći tim, taj meč nije u potpunosti iscrpeo energiju u redovima srpskog šampiona. Dodatnu muku predstavlja gostovanje Barseloni u petak, ali je to situacija na koju je ovaj tim već na vikao i sa kojim se izuzetno dobro nosio u dosadašnjem toku sezone.

Crvena zvezda je ove sezone odigrala četiri utakmice u Beogradskoj areni i ostvarila tri pobede, a poslednji je u najvećoj dvorani na ovim prostorima pao moćni CSKA iz Moskve, tako da pristalice domaćeg tima imaju dovoljno razloga za dodatno raspoloženje pred ovaj meč. Pravdu na ovom meču deliće dobro poznata trojka Javor (Slovenija), Garsija Gonzales (Španija), Balak (Izrael).

(FOTO: Star Sport)