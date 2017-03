NACIONALNA KLASA: Ako su se čuvali za Gruziju - dobro je! Ako nije do toga...

Iza srpskih internacionalaca širom Evrope je razočaravajući vikend...

Ako su se čuvali za Gruziju - dobro je! Ali ako se ipak radi o lošoj formi onda smo u problemu pred teško i vrlo važno gostovanje u Tbilisiju!

Otkako pratimo naše internacionalce kroz rubriku "Nacionalna klasa" nije se dogodilo da baš nijedan fudbaler ne napravi bilo kakav konkretan učinak u vidu asistencije ili gola, računajući TOP 10 evropskih liga. Logično, to ne znači da su svi podbacili. Bilo je tu dobrih partija, o čemu ćemo u narednim redovima...

Od srpskih igrača u Engleskoj najviše pažnje privukao je Dušan Tadić i to ne zbog same utakmice, već zbog izjava posle poraza od Totenhema - 1:2. Jedan od najvažnijih šrafova u ekipi Slavoljuba Muslina jasno je stavio do znanja treneru Klodu Puelu da je nezadovoljan što ga često menja i izvlači iz igre vrlo rano.

"Pogledajte statistički, kada god sam zamenjen primamo gol ili gubimo. Sve ovo događa se dosta dugo posle moje povrede nosa. Igram dobro, važan sam za tim, a onda budem zamenjen. Osećam se dobro, ali on (trener Puel) ne želi da mi da šansu celu utakmicu. Deluje kao da još pre meča odluči kada će me zameniti. Treba da zna da poslednjih 20 minuta ima mnogo prostora, a ja sam tip fudbalera koji jednim potezom može da napravi razliku", kazao je između ostalog Tadić za tamošnje medije.

Tadić se pobunio: Hoću više poštovanja

Podsetimo, Tadić je protiv Totenhema igrao do 69. minuta. Ostrvske novine i portali uglavnom su ga za prikazno ocenile "šesticom" uz komentar da njegova kreativnost nije mogla da dođe do izražaja, zbog čega je ispaštala igra Sautemptona...

Pohvale je zaslužio Luka Milivojević od čijeg dolaska Kristal Palas igra mnogo bolje i čvršće na sredini terena. To se najbolje ogleda u rezultatima tima iz Londona. Za njegovu partiju protiv Votforda (1:0) Englezi pišu da je još jedna u nizu sigurnih, te da su svaki pas i start bili pravovremeni. Standardno dobar bio je i Nemanja Matić protiv Stouka (2:1), dok se Lazar Marković utopio u sivilo svog tima. Hal je izgubio 0:4 na gostovanju Evertonu...

U Španiji Srbi igraju jako malo i to postaje standard. Svaka čast za Darka Brašanca koji se ustalio u startnih 11 Betisa, Radoja je nezamenjiv u Selti, no svi ostali ili su na klupi ili nisu ni u protokolu. Posle onog bljeska i dva gola zaredom kod kuće protiv Valensije i Sevilje Aleksandar Katai uopšte ne igra, što je i najveće iznenađenje.

Za razliku od prošlog vikenda ništa značajnije nije se dogodilo ni u Segundi...

Najbolji Srbin u italijanskoj Seriji A u 29. kolu bio je Saša Lukić. Mladi organizator igre Torina napreduje iz utakmice u utakmicu i na najbolji mogući način koristi priliku koja mu se ukazala s povredom i zatim lošijom formom Valdifjorija. Protiv Intera nekadašnji igrač Partizana je uz malo sreće mogao i da se u dve prilike upiše u listu strelaca. Na kraju ocena od 6,5 u italijanskim medijima svedoči o sve glasnijim i češćim pohvalama na račun Lukića.

Za razliku od Saše Lukića koji kako šampionat odmiče sve više postaje stub Torina, Adem Ljajić proživljava “već viđenu” priču iz drugih klubova Serije A čije je dresove nosio. On je proglašen uz golmana Harta za najgoreg aktera meča iz redova Granate. Neki listovi su mu čak dali 4,5 ističući da Ljajić nije davao doprinos u napadu, nije obavljao defanzivne zadatke, a njegovo ponašanje na terenu delovalo je iritirajuće, uključujući i direktan odlazak u svlačionicu posle zamene...

Dušan Basta je rutinski obavio svoj posao u odbrani protiv Kaljarija, ali mu se prigovara što nije više probijao po desnom boku. Ipak, naš bek je ubeležio još jednu utakmicu sa pozitivnom ocenom, budući da je uglavnom ocenjen sa prelaznom šesticom. Filip Đorđević nije iskoristio još jednu šansu da se nametne Simoneu Inzagiju. Centarfor Nebeskoplavih ušao je u igru sredinom drugog poluvremena i do kraja utakmice nije ostavio ozbiljniji trag. Njegov ulazak na teren nije proizveo željene efekte tako da je ocenjen sa mršavim peticama ili 5,5.

Filip Đuričić je odigrao sasvim solidno svoju epizodu na utakmici protiv Juventusa. Iako je ušao 15 minuta pre kraja naš fudbaler je dovoljno toga napravio na terenu da je zaradio prelaznu šesticu. Istina, Filip nije uspeo da zagreje dlanove Bufona no doprineo je da Samp učini neizvesnim finale utakmice protiv šampiona Italije...

Ivan Radovanović je i pored poraza Kjeva zaradio prelaznu šesticu na meču protiv Bolonje. Režiser igre Skaliđera je, kao i ceo tim Kjeva, odigrao bolje prvo poluvreme. Osim uobičajenih zadataka koje je obavio standardno dobro, Radovanović je u dve situacije svojim udarcima iz daljine ozbiljno pripretio golmanu Da Kosti.

I za kraj Darko Lazović... Vihorni Čačanin pružio je bledunjavu partiju protiv Milana na San Siru, zamenjen je u drugom poluvremenu i nije dobio prelaznu ocenu. Kao i ostatak tima sa Marasija i Lazović je u očiglednom padu forme već duže vreme.

I dok u mnogim ligama Srbi padaju u formi ili gube mesto u svojim timovima, u Nemačkoj je skroz suprotno. Na listi redovnih u startnoj postavi svoja imena dopisali su Gojko Kačar i Miloš Jojić. Jojić je čak za partiju protiv Herte (4:2) dobio pohvale trenera Petera Štegera. Subotić je sasvim solidno na toj utakmici odradio svoj deo posla...

U okršaju Gaćinović - Kostić (Ajntraht - Hamburger) nije bilo golova, a gost (Filip Kostić direktno) oštećen je za čist penal. Jedan fudbaler domaćeg tima startovao je u šesnaestercu na našeg asa, promašio loptu i pokupio njegove noge, ali sudija se nije oglasio. Igrao se 60. minut utakmice.

Moramo da primetimo da sve češće i više šansu dobija i Aleksandar Ignjovski iz Frajburga...

Slika govori najbolje... Malo čime imamo da se pohvalimo ovog utorka kada su naši Francuzi u pitanju. Od petorice igrača samo je Milan Biševac igrao.

Kao što znate Ljubo Fejsa je povređen, Jovića i Šaponjića opet nije bilo u drugom timu Benfike, pa je igrao samo Andrija Živković. Orlovi se međutim nisu proslavili na gostovanju Pasoš Fereiri - 0:0. Ali zato su do nova tri boda došli Stojiljković i Rosić. Njihova Braga slavila je protiv Belenensesa na strani sa 2:1...

Kada je Rusija u pitanju raduje što kapiten našeg nacionalnog tima Branislav Ivanović počinje da se navikava na novu sredinu. Svih 90 minuta na terenu protiv Arsenala iz Tule (2:0) i mesto u zadnjoj liniji koja nije primila gol govore o tome...

U Turskoj bi epitet igrača kola - govorimo samo o Srbima - mogao da ponese Jagoš Vuković. On je sa svojom Konjom priredio iznenađenje kola i slavio u Istanbulu protiv Fenerbahčea - 3:2. Tošićev Bešiktaš odigrao je samo 0:0 protiv Antalije, a dobra vest je i da se član mlade reprezentacije Srbije Darko Lazić vratio u protokol njegove Alanje pošto se oporavio od povrede...

Nisu se proslavili srpski internacionalci ni u ostalim, takozvanim manjim ligama. Čast izuzecima kakav je Uroš Matić. Vezista Kopenhagena postigao je prvenac za svoj novi klub u pobedi protiv Silkeborga - 3:1. Andrije Pavlovića nije bilo u ekipi zbog povrede.

Pomenimo još da se u Belgiji, gde imamo petnaestak internacionalaca, nije igralo jer je na programu bilo finale kupa, odnosno da Vanja Milinković Savić ponovo nije bio u konkurenciji za tim Lehije. Aleksandar Čavrić odigrao je svih 90 minuta za Slovan, baš kao i Predrag Rajković koji je na drugom susretu zaredom sačuvao mrežu Makabija iz Tel Aviva. Standardni su bili još Nemanja Milunović (BATE Borisov) i Nemanja Antonov (Grashopers).