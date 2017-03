Nadal: Ne dolazim u Beograd!

Četvrtfinalni susret Dejvis kupa u hali Aleksandar Nikolić (7-9. april), po svemu sudeći bez najboljeg i najatraktivnijeg igrača gostiju

Srpski ljubitelji tenisa ipak ovog aprila neće imati priliku da uživo po prvi put u našoj zemlji vide jednog od najboljih tenisera svih vremena, Rafaela Nadala. Tako je najavio sam Rafa u Akapulku gde je izgubio finale od Sema Kverija, objasnivši da mu ne odgovara termin održavnja četvrtfinala Dejvis kupa i da će skoro sigurmo "zaobići" našu prestonicu.

"Zaista ne znam da li ću putovati u Beograd, to je teška sedmica za mene. Razgovarao sam još pre početka sezone sa Končitom (Martinez, Dejvis kup selektorka), i tada sam joj najavio da ću sigurno igrati samo prvu rundu takmičenja, pa sam preskočio taj duel sa Hrvatskom zato što sam igrao finale Australijan opena. Ostalo je još vremena do konačne odluke, ali insistiram da će do promene teško doći. To je najvažniji deo godine za mene, počinju turniri na šljaci, a u Beogradu će se igrati na tvrdoj podlozi. Ne želim da rizikujem povredu", izjavio je Španac.

Četvrtfinala Dejvis kupa igraju se od 7. do 9. aprila, a parovi su sledeći: Belgija - Italija, Australija - SAD, Francuska - V. Britanija i Srbija - Španija. Titulu je je prošle godine osvojila Argentina na gostovanju Hrvatskoj.

(foto: Action Images)