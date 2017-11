Nadal predao, Krajinović u polufinalu pariskog mastersa!

Španac odustao od susreta sa Srbinom zbog povrede kolena

Srpski teniser Filip Krajinović će igrati prvi put u profesionalnoj karijeri igrati u polufinalu ATP mastersa!

Momak iz Sombora, koji sa 25 godina doživljava veliki uspon u karijeri, probio se među četiri najbolja u Parizu pošto mu je meč četvrtfinala predao Rafael Nadal.

"Bila je to teška odluka, dao sam sve od sebe, ali treman nije uspeo. Koleno mi nije u najboljem stanju i nadam se da će biti sve OK do početka završnog mastersa u Londonu", izjavio je španski teniser.

Krajinović je plasmanom u polufinale obezbedio 360 ATP poena išto ujedno znači da će ući i Top 50 na svetskoj listi, što će mu biti plasman karijere. Očekuje se da bude 43, što znači da će preuzeti i ulogu drugog reketa Srbije. A ne treba zaboraviti da je o2017. počeo kao 234 na svetskoj lestvici! Pored toga naš as je u Parizu za sada zaradio 210.610 evra, a u borbi za finale čeka boljeg iz susreta između Huana Martina del Potra i Džona Iznera.

Detaljnije o usponu Krajinovića nakon dolaska novog trenera pročitajte OVDE

(foto: Action Images)