Nagoveštaj prelaznog roka u Humskoj 1: Partizan završava Pantića, Stojković povukao izjavu o odlasku

Liga Evrope svakako nije atraktivna kao Liga šampiona, taman u njoj učestvovali velikani kakvi su Dinamo iz Kijeva i Arsenal, ali je našim klubovima ove jeseni donela pomak. Prošli su grupu i Partizan i Crvena zvezda, napravili vanredan sportski uspeh i bez sumnje povećali cenu protagonistima istog.

Čak i onima van prvog plana, pa se tokom zime može očekivati dosta uzbuđenja na transfer pijaci, jer su se stranci, još jednom, uverili kako ovdašnji fudbal nije tako loš kakvim ga cenimo.

„Ima interesovanja za sve igrače Partizana, kako za one iz startne postave, tako i za one sa klupe. Biće težak prelazni rok, moramo da sačuvamo kostur tima, a sve to kreće od kraja decembra, pa ćemo videti“, predočio je Miloš Vazura, generalni direktor Partizana posle povratka iz Kijeva, sa poslednjeg meča Grupe B Lige Evrope.

Čelnici Parnog valjka zasad tek stidljivo otkrivaju karte, međutim, van domašaja javnosti rade na ostanku ključnih igrača. A možda i najvažnji je Vladmir Stojković čije su odbrane unele mir u ceo tim i crno-belima dale čvrstinu kakvu nisu imali s početka sezone.

„Stojković je dao neku izjavu o odlasku, pa je sutradan povukao. Ima ponuda, ali on je naš igrač do juna, ne može da ode sam mora da se dogovori sa nama. Mislim da je bliži ostanku nego odlasku“, procenio je Vazura.

Drugi igrač kog Grobari nikako ne bi voleli da vide na izlaznim vratima je Brazilac Everton Luiz. Njemu ugovor ističe u junu, pa je u dobroj pregovaračkoj poziciji. Partizan mu je ponudio nastavak saradnje, razume se, pod boljim finansijskim uslovima.

„O tome se priča, nadam se da će da bude pozitivno rešeno. Neće, sigurno, da bude lako, mnogi klubovi se interesuju za Evertona“.

Sledeća tema, takođe, golica maštu navijača. Šta će biti sa Danilom Pantićem, papirima vezanim za Čelsi?

„Nadam se da ćemo posao oko Pantića završiti do kraja prelaznog roka“, uverava direktor Partizana da će, kao u slučaju Marka Jankovića lane crno-beli tokom zime otkupiti ugovor svog nekadašnjeg bisera.

I za kraj koja reč o Sejdubi Sumi, pošto se u Kijevu, konačno, „javio“ da je tu.

„Suma je video da nema u Partizanu šale i da ako ne daješ 100 odsto sebe vredi ni to što si najskuplje pojačanje. Mnogo više od njega očekujem posle priprema koje slede“, nagovestio je Miloš Vazura da Gvinejac ostaje u Humskoj.

A ko dolazi, osim "već viđenog" Radosava Petrovića?

