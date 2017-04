Nagrada za najboljeg igrača Premijer lige išla je ka Azaru... Ali je Kante i nju presekao

Redak primer da jedan klasičan “razarač“ ponese prestižno priznanje

Nema se tu mnogo šta pisati. Obično se u ovakvim vestima navede ko je dobitnik, pobroje se silni golovi i asistencije i to je to. Samo što ovaj put to baš i ne bi bilo najbolje rešenje. Jer u statistici N’Gola Kantea piše samo: jedan gol, jedna asistencija. Ali je i to bilo dovoljno da Čelsijev razarač ponese nagradu za najboljeg fudbalera Premijer lige u izboru udruženja igrača.

Drugo mesto zauzeo je njegov saigrač Eden Azar, dok je treći bio Zlatan Ibrahimović. Kudikamo talentovaniji fudbaleri. Ali nije sve u lepoti fudbala, a Kante je i lane u Lesteru, a i ove sezone u Čelsiju pokazao koliko je koristan za ekipu, iako statistika - barem ne ona uobičajena - to ne govori.

Međutim, toliko je Kante očaja izazivao cele sezone u glavama protivničkih igrača, toliko napada im presekao, toliko prostora dao Azaru i ostalima da se razmašu u napadu - mada ovde moramo da kažemo da bar deo zasluga za njegovu nagradu ide i na dušu našeg Nemanje Matića - da to jednostavno nije bilo moguće zaobići.

Fauler, Gigs, Runi, sada i Dele Ali! Bez bilo kakve dileme

Prošle godine priznanje mu je "oteo" tadašnji saigrač Rijad Marez, Azar je baš pre nekoliko dana rekao da će ako i dobije nagradu pozvati Kantea na binu i predati mu nagradu. Nismo navikli da gledamo takve igrače na pijedestalu, ali nismo ni tolike neznalice pa da ne cenimo njihov nesporan doprinos.

Mada zaista čudno zvuči. Kad čitate spisak dobitnika ove nagrade, pa pre Kanteovog prezimena: Marez, Azar, Luis Suarez, Geret Bejl, Robin Van Persi, opet Geret Bejl, Vejn Runi, Rajan Gigs, dva puta Kristijano Ronaldo, Stiven Džerard, Džon Teri, dva puta Tijeri Anri, Rud Van Nistelroj...

