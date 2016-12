Nagrade za životno delo: Željko Obradović i Svetlana Kitić su žive legende!

Skupština Sportskog saveza Srbije na svečanoj sednici dodelila je nagrade za životno delo košarkaškom stručnjaku Željku Obradoviću i večitoj rukometnoj zvezdi Svetlani Kitić

Veličina slova A A A

Znamo mi dobro da je osmostruki osvajač titule klupskog prvaka Evrope, Željko Obradović legenda košarke. Znamo i da je Svetlana Kitić večita rukometna zvezda, ali sada je to i zvanično potvrđeno. Skupština Sportskog saveza Srbije na svečanoj sednici dodelila im je nagrade za životno delo pisane zaslugama u decenijama koje su obeležili današnji laureati na košarkaškom i rukometnom parketu...

Popularni Željko Obradović Žoc, stasao je kraj Morave, a u Čačku je kako “legenda kaže” dovoljno “okvasiti ruke” u reci koja protiče ispod Borčeve hale da bi mlad čovek zauvek ostao začaran košarkaškom magijom. Igrao je Željko za Borac od 1980. do 1984. godine. Kako je igrao zna se dobro, jer sledeća stanica, i to plejmejkerska mu beše beogradski Partizan. I tako, sve do 1991. Žoc je tapkao loptu za crno - bele... Na parketu beogradskog kluba Obradović je u sezoni 1986/87. osvojio Prvenstvo Jugoslavije, a odmah zatim 1989. Kup Jugoslavije, pa Kup Radivoja Koraća u sezoni 1988/89.

Već 1991. godine Željko Obradović je zauzeo klupu svog Partizana. Kako je seo na kormilo kluba, tako je bljesnuo njegov trenerski talenat. Iste godine crno - beli su sa Žocom pokorili Evropu.

Sve dalje je istorija, ali ona bliska i opipljiva. Željko Obradović je vodio Huventud, Beneton, Real, Panatinaikos, i konačno Fenerbahče. Baveći se ovim “zanatom” Željko Obradović vodio je čak 15 puta svoje ekipe do finala Evrolige. Broj njegovih trofeja je zbog svega toga astronomski. Kao šef struke Partizana Obradović je osvojio tri trofeja, po dva sa Realom i Benetonom, i ni manje ni više nego 23 sa Panatinaikosom! Sa Fenerom je do sada uspeo da stigne do pet trofeja!

Ne, ni tu nije kraj jer važno je reći da je Željko Obradović vodio Jugoslaviju kao nacionalni selektor. Iz tog perioda ostaje da se prisetimo evropske titule iz 1997. svetske iz 1998. godine, ali i olimpijskog srebra iz 1996. i evropske bronze iz 1999. godine...

Kada je reč o Svetlani Ceci Kitić, ni njena sportska biografija nije ništa manje impozantna. Proglašena je Ceca još 2010. za najbolju rukometašicu svih vremena. Ona je 1984. osvojila reprezentativno olimpijsko zlato u Los Anđelesu, a pre toga i srebro na OI u Moskvi. Kada je reč o Ceci Kitić dobro je reći da je ona i to u zrelim igračkim godinama osvojila svetsko srebro. Pošto kraja priči nema, jer pišemo o legendama rećićemo još da je Svetlana Kitić 1977. proglašena za najbolju mladu igračicu sveta, a 1988. konačno za najbolju igračicu sveta u seniorskoj konkurenciji.

Piše: Miloš Milić

(Foto: MN PRESS)