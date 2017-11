NAJAVA DANA (četvrtak, 23. novembar): Večiti protiv BATE Borisova i Jang Bojsa igraju na kartu evropskog proleća... Evroliga uz Zvezdu i Baskoniju!

Pogledajte analizu najinteresantnijih parova dana, pa prionite na tipovanja

6503: BATE BORISOV – CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Trijumf u Borisovu uz pozitivan rezultat Arsenala u Kelnu, doneo bi crveno-belima istorijski uspeh i plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope. Baš kao i Crvena zvezda, i tim iz Borisova je vrlo efikasan u poslednje vreme. Na pet poslednjih mečeva ovog tima došlo je GG. To samo nagoveštava da bi Boaći, Radonjić i Pešić trebalo da iskoriste slabosti u defanzivnom redu rivala. Uostalom, BATE je primio pet golova od Kelna, a četiri od Arsenala na svom bunjištu. Tim s Marakane se pokazao protiv jačih rivala od BATE-a. Crveno-beli nisu primili gol u Pragu, Kelnu i Londonu... Ako zadrže taj standard biće jako blizu trijumfa i proleća u Evropi.

6515: PARTIZAN – JANG BOJS, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Ekipa Miroslava Đukića je u sjajnoj poziciji. Meč petog kola Grupe B Lige Evrope čeka sa bodom viška u odnosu na Švajcarce i računica kaže da ukoliko pobedi sigurno ide u šesnaestinu finala. Partizan u proteklih mesec dana zna isključivo za pobede. U prvenstvu ih je naređao pet, plasirao se i u četvrtfinale kupa, a dobio je i prethodni duel u Ligi Evrope. Za razliku od Partizana, Jang Bojs u poslednjih mesec dana nije tako ubedljiv kao s početka sezone, ali se mora priznati da je imao neuporedivo teže protivnike. U slučaju da prvak Srbije slavi, uspeh će imati razmere decenijskog, jer će prvi put posle 2004. neki naš klub obezbediti plasman u nokaut fazu UEFA takmičenja.

6507: BILBAO - HERTA, 19.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Malo ko je očekivao da će se ova dva tima naći na dnu tabele ispod Ostersundsa i Zorje. Bilbao je pretposlednji sa pet bodova, a Herta zadnja sa četiri. Bilbao je u krizi i u Primeri gde zauzima 15 mesto. Herta je na dva prethodna meča u Bundesligi primila sedam golova, a od četiri Evropska meča izgubila je tri uz jedan remi bez golova upravo sa Špancima. I jedni i drugi su dakle u lošoj formi, a Bilbao je ipak nešto bliži trijumfu zbog prednosti domaćeg terena.

6509: LACIO – VITESE, 19.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Lacio je jedna od retkih ekipa koja je obezbedila plasman u nokaut fazu sa četiri pobede na isto toliko mečeva, a po svemu sudeći zabeležiće i petu s obzirom da igraju sa najslabijom ekipom u grupi. Njihovu fantastičnu formu ipak prekinula je Roma u gradskom derbiju (2:1), a moguće je da će Inzagijeva ekipa večeras nastupiti u nešto izmenjenom sastavu zbog važne utakmice sa Fjorentinom koja ih očekuje sledećeg vikenda. Holanđani su u domaćem prvenstvu na poslednje tri utakmice osvojili samo jedan bod, a u ovom takmičenju nemaju nikakvog motiva jer su poslednji na tabeli sa jednim osvojenim bodom na četiri meča. Prethodni i jedini međusobni duel Lacio je dobio posle preokreta sa 3:2.

6504: KELN – ARSENAL, 19.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Jarčevi su poslednji na svim frontovima, odnosno nalaze se na dnu tabele i u Bundesligi i u Ligi Evrope. Izgubili su sva tri meča u grupi, ali stvar donekle menja, bar u moralnom smislu, pobeda nad BATE Borisovim u prošlom kolu (5:2). Arsenal je i dalje lider ove grupe bez obzira na činjenicu da nije postigao gol u duelu sa Crvenom Zvezdom pre tri nedelje. U odnosu na nju imaju pet bodova prednosti i večerašnja pobeda obezbedila bi im prolazak u nokaut fazu i lakšeg protivnika u nastavku. U tri prethodna duela sa Kelnom od kojih su dva bila prijateljskog karaktera Tobdžije su postigle devet golova. U Londonu je bilo 3:1.

6523: LOKOMOTIVA MOSKVA – KOPENHAGEN, 19.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Rusi su šokantnim porazom od Moldavskog Šerifa kod kuće (1:2) otežali sebi put ka šesnaestini finala. Ne smeju sebi da dozvole poraz u meču sa liderom ove grupe. Dok na Evropskoj sceni igraju promenljivo, sasvim drugačije partije pružaju u domaćem šampionatu. Na čelu su Premijer lige uz tri boda prednosti u odnosu na Zenit. Danci s druge strane imaju problema u misiji odbrane titule. Vezali su dva poraza od Brondbija i Sonderjilska i pritom nisu uspeli da postignu nijedan gol. U Ligi Evrope primili su samo jedan gol, ali su tri puta remizirali i jednom pobedili. Duel sa Moskovljanima u septembru jedan je od pomenutih remija koji je završen bez golova. Ovog puta Rusi imaju motiv više i prednost domaćeg terena.

6519: MILAN – AUSTRIJA BEČ, 21.05

(Fudbal, Liga Evrope)

Milan ovaj duel dočekuje posle dva remija bez golova sa AEK-om, pobede od 3:2 nad Rijekom na San Siru, kao i nad Austrijom u Beču kada su slavili sa 5:1. Nalaze se na vrhu tabele u ovoj grupi i večeras im je dovoljan i remi za prolaz u šesnaestinu finala. Austrijanci su zabeležili prvu pobedu u ovom takmičenju u prošlom kolu kada su savladali Rijeku sa 4:1. Od nje su izgubili u Beču sa 3:1, remizirali sa AEK-om (2:2) i izgubili od Milana. Nalaze se na trećem mestu ove grupe, a ono što im svakako ide naruku jeste činjenica da bolje rezultate beleže na gostovanjima nego kod kuće. Bez poraza su na strani u Ligi Evrope ove sezone, a od deset mečeva na gostovanjima u ovom takmičenju izgubili su samo jedan, uz sedam pobeda i dva remija. Milan ima dobar učinak u duelima sa klubovima iz Austrije sa 7 pobeda, dva remija i jedan poraz sa deset duela. Austrija je samo jednom pobedila na 13 utakmica koje su odigrali sa klubovima iz Serije A, a tu pobedu nije ostvarila u Italiji.

6517: BRAGA – HOFENHAJM, 21.05

(Fudbal, Liga šampiona)

Braga je posle početnih pobeda posustala, a upravo je prvo slavlje protiv Hofenhajma (2:1), i trijumf nad Bašahšehirom domaćinu ovog susreta donelo dovoljnu zalihu bodova za lagodan opstanak na drugom mestu Grupe C. Hofenhajm je samo jednom pobedio, a u prošlom kolu uspeo je da dođe do (1:1) remija. Interesantno je da oba tima imaju nerešenu gol-razliku. Braga barata sa statističkih 5:5, dok se učinak Hofenhajma u prva četiri kola meri sa 6:6. Zato ne bi bilo loše setiti se i da je Braga tri od četiri utakmice u grupnoj fazi rešila GG ishodima, a da je u slučaju Hofenghajma isti tip prošao na svim mečevima.

6521: EVERTON – ATALANTA, 21.05

(Fudbal, Liga šampiona)

Atalanta nije izgubila u grupnoj fazi, dok Everton zahvaljujući lošem napadu i nedorasloj zadnjoj liniji nema nijednu pobedu, što ilustruje i gol-razlika od 3:10. Prvi meč između večerašnjih rivala završen je pobedom Atalante od 3:0. To bi se veoma lako moglo ponoviti i večeras, budući da ekipa Evertona ima čak pet, zbog povreda odsutnih fudbalera.

8294: ŽALGIRIS – EFES, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Ekipa Žalgirisa nalazi se na osmom mestu Evrolige sa ukupno tri pobede, odnosno četiri ukoliko računamo i posle produžetaka dobijen meč sa Unikahom. Efesov učinak beleži čak šest poraza i dve pobede, a na to treba dodati i negativnu koš razliku od 631:663. Poslednji meč večerašnjih rivala datira još iz marta. U toj utakmici slavio je Efes sa 68:76. Godinu dana ranije slavila je Unikaha.

8293: BAMBERG – VALENSIJA, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Bamberg u dosadašnjem toku Evrolige ima četiri pobede i četiri poraza, dok je Valensija barata sa četiri izgubljena meča ukoliko uračunamo i na produžetke zaslužen poraz protiv Milana (98:103). Ni jedna, ni druga ekipa u poslednjem periodu ne beleži sjajne razultate. Valensija je od pet poslednjih utakmica u svim takmičenjima izgubila četiri, dok je Bambergov učinak od dve pobede i tri poraza tek za neku nijansu bolji.

8295: ARMANI – OLIMPIJAKOS, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Ekipa Olimpijakosa je u pređašnjem periodu pružala jako solidne partije. Učinak od pet pobeda, plus jednu zasluženu nakon produžetaka protiv Žocovog Fenera, dovoljan je za plasman na drugo mesto Evrolige. Uz to, Grci imaju samo dva poraza i koš razliku od 589:559. Milano je do sada samo dva puta pobedio, a četiri puta izgubio, što ukazuje na činjenično lošiju formu s kojom se jako teško može ponoviti januarska pobeda od 99:83 koju su Italijani izvojevali protiv Olimpijakosa.



8296: BARSELONA – MAKABI, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Statistički gledano, ekipa iz Tel Aviva jači rival od Barselone koja je pet puta izgubila, i samo tri puta slavila u dosadašnjem toku Evrolige. Trenutne cifre međutim, potpuno su suprotne sa dešavanjima iz poslednje dve međusobne utakmice koje doduše datiraju još iz prvog tromesečja ove, i sa samog kraja 2016. godine. Barselona je slavila u ta dva meča, ali se trenutno čini da je takva statistika veoma varljiva shodno trenutno nesolidnim partijama Barselone na evropskom parketu.

8297: CRVENA ZVEZDA – BASKONIJA, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Posle četiri uzastopna poraza crveno-belima u goste dolazi Baskonija koja se uspešno oporavila nakon dolaska Pedra Martineza. Ekipa Baskonije je naime složila šest pobeda sa sedam utakmica. Gledajući broj postignutih koševa u poslednje vreme, Beogađani su potpuno druga priča od Baskonije koja je posle trijumfa nad Panatinaikosom bukvalno prelomila Real na dva dela sa glomaznom razlikom pri rezultatu 105:75. Nadalje, protiv Žalgirisa bilo je “samo 20 poena” razlike, dok Zvezda nikako ne može da savlada magičnu granicu od 70 poena po utakmici.

(Foto: Shutterstock)