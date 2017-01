NAJAVA DANA (nedelja, 1. januar): Totenhem čuva tradiciju dugu 29 i po godina

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas, većinu tih mečeva možete da odigrate po znatno većim kvotama u kladionicama MOZZART u okviru ponude Trostruki superpar...

Veličina slova A A A

Nova godina je počela, ali se dobre navike ne menaju. I ove godine ćemo vam predstavljati najvažnije mečeve dana u redovnoj rubrici “Najava dana”.

Većina ovih susreta nalazi se u okviru Trostrukog superpara, što znači da se na njih možete kladiti po većimm kvotama u odnosu na one iz redovne ponude Kladionice MOZZART.

2009: VOTFORD - TOTENHEM, 14.30

(Fudbal, Engleska 1)

Totenhem je peti na tabeli sa 36 osvojenih bodova i u sjajnoj formi od četiri pobede u pet poslednjih utakmica gostuje Votfordu koji je 10. na tabeli. Stršljenovi u poslednjih pet utakmica imaju samo jednu pobedi i tri poraza. Totenhem je slavio na šest poslednjih duela, od toga četiri puta u gostima. Sparsi su i sada veliki favorit. Votford čeka na pobedu protiv Totenhema 29 i po godina!

2010: ARSENAL - KRISTAL PALAS, 17.00

(Fudbal, Engleska 1)

Oba tima imaju velike probleme sa povredama, a Arsenal ima dva poraza u poslednja tri meča. Sada će dočekati Kristal Palas koji nije pobedio Tobdžije 22 godine! Jasno se vidi da su igrači Arsena Vengera i sada favorit koji su bili bolji od Palasa na šest od poslednjih sedam utakmica. Palas je na osam vezanih gostovanja igrao GG, a taj znak je došao na četiri poslednja međusobna duela ovih timova.

2506: LANDUNDO - BANGOR SITI, 18.15

(Fudbal, Vels 1)

Bangor je favorit na ovom meču gledajući tabelu. On je 4. dok je Landundo na 7. mestu na tabeli. Bangor ima tri vezane pobede, dok je Landundo zabeležio samo jednu pobedu na poslednih pet utakmica i samo jednu pobedu. Do sada su se sastali tri puta. Dva puta je bio bolji Bangor, jednom Landundo. Do sada nisu igrali nerešeno.

3908: FAR RABAT - ITIHAD TAN, 18.30

(Fudbal, Maroko 1)

Tanger je trećeplasirani tim na tabeli sa 26 osvojenih bodova, dok je Rabat na 10. mestu sa 17 bodova u džepu. Tanger je dobio dva meča u poslednje četiri utakmice, dok je Rabat vezao dva remija. Od pet poslednjih utakmica ovih timova tri puta je slavio domaćin. Zanimljivo, četiri puta je bilo 0-2 gola, tako da možete da probate sa tom igrom.

2906: BNEI SAHNIN - HAPOEL B.Š, 19.15

(Fudbal, Izrael 1)

Ber Ševa je za sada ubedljivo najbolji tim Izraela, ali u poslednja dva meča ne zna za pobedu. Zabeležila je poraz i remi. Sa druge strane Sahnin je u seriji bez poraza, a ima tri remija i dve pobede u poslednjih pet utakmica. Ber Ševa je dobila četiri od poslednjih pet utakmica protiv Sahnina. Ova dva tima igraju po pravilu efikasne utakmice, pa razmislite i o 3+.

2986: AL NASR R. - AL ETIFAK, 17.50

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Biće to zanimljiv duel ekipa iz gornjeg dela tabele. Al Nasr ima dva remija i dve pobede u poslednja četiri meča, dok je Etifak ipak u malo slabijoj formi sa dve pobede i dva poraza. U poslednjih pet međusobnih duela oba tima imaju po dve pobede, a jednom je bilo nerešeno. Mahom dolaze rezultati 0-2.

7006: VENECIJA - SASARI, 18.15

(Košarka, Italija 1)

Venecija koja je na drugoj poziciji u šampionatu i u seriji pobeda dočekuje Sasari koji ima dve pobede u poslednja tri kola. Koliko ova dva tima igraju tesne utakmice pokazuje podatak da je dva puta u poslednja četiri meča došao iks. Ipak, Sasari se bolje snalazio pa ima četiri pobede u poslednjih pet utakmica.

7007: KASERTA - AVELINO, 20.45

(Košarka, Italija 1)

Avelino je bolje rangiran, a mnogo važnije od toga je da je u boljoj formi. Ima dve pobede na poslednja dva meča, dok je Kaserta u problemu jer ima tri vezana poraza, ukupno četiri u poslednjih pet utakmica. Zanimljivo, kada se gledaju poslednjih pet međusobnih deula gosti su slavili na četiri. Oba tima po dva puta.

ATLANTA - SAN ANTONIO, 23.55

(Košarka, NBA)

San Antonio je u seriji od četiri pobede, tim Grega Popoviča lomi protivnike jakom odbranom, pa možete da probate i sa manje koševa. Atlanta ima tri pobede u poslednja četiri meča. U tri od poslednja četiri meča slavio je domaćin, od toga tri puta San Antonio koji je i ovoga puta izraziti favorit.

MINESOTA - PORTLAND, 01.00

(Košarka, NBA)

Minesota je u poslednja tri kola malo digla formu i ima dve pobede u tom periodu, dok Portland ima čak četiri poraza u poslednjih pet utakmica tako da ćemo gledati timove kojima baš i ne cvetaju ruže. Videćemo kako će Bjelica odigrati, a Minesota je dobila samo jedan od prethodnih šest mečeva. I to onaj poslednji. U sudarima ovih timova tradicionalno bolje prolazi domaćin.

(FOTO: Action images)