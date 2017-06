NAJAVA DANA (nedelja, 11. jun): Dan D za Srbiju! Nastavljaju se kvalifikacije, Grčka dobija šampiona, biće ludo u Madridu i Istanbulu

Pred vama su najinteresantniji događaji dana...

6760: SRBIJA - VELS, 20.45

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Utakmica za šest bodova, kako ju je nazvao kapiten naše selekcije, Branislav Ivanović. Srbija i Irska vode u Grupi D i ukoliko naši slave ne samo da bi se primakli Rusiji, nego bi iz trke praktično otpisali Velšane. Dosadašnje dve utakmice Orlova u kvalifikacijama na Marakani bile su efikasne (2:2 sa Irskom, 3:2 protiv Austrije), Vels ne zna za poraz od polufinala EP, ali je posle startne pobede nad Moldavijom nanizao četiri remija. Plus, ophrvan je kadrovskim problemima, neće igrati Bejl i Robson Kanu, te je ovo velika šansa za izabranike Slavoljuba Muslina.

6757: REPUBLIKA IRSKA - AUSTRIJA, 18.00

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Austrijanci su, verovatno, najveće razočaranje kvalifikacija. Na papiru imaju sjajnu generaciju, ali ne terenu mnogo toga ne štima. Dobili su samo Gruziju na početku i tek uz dosta muke oborili Moldaviju u martu. Između toga su remizirali sa Velsom i poraženi su od Srbije i Irske. Selekcija Martina O’Nila kod kuće nije poražena devet vezanih mečeva u kvalifikacijama.

6761: MAKEDONIJA - ŠPANIJA, 20.45

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Španci i Italijani vode mrtvu trku u Grupi G, što znači da Crvena furija nema pravo na kiks u Skoplju. Na devet mečeva koliko su odigrali posle EP-a Španci su dali 27 golova. Najmanje po dva na minulih šest mečeva. Četiri vezane utakmice Makedonaca donosile su prolaz tipa NG. Izuzimajući oktobarski remi sa Italijom, izabranici Đulana Lopetegija zabeležili su devet vezanih pobeda na gostovanjima u mundijalskim kvalifikacijama.

6763: ISLAND - HRVATSKA, 20.45

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Derbi meč Grupe I. Hrvati imaju četiri vezane pobede, imaju i tri boda više od Islanđana, koji su čak sedam od poslednjih osam utakmica odigrali u opsegu 0-2 gola. Tri minula međusobna susreta ovih reprezentacija donela su prolaz igre NG, a i tad je došao tip 0-2. Island je vezao čak 13 utakmica bez poraza na svom terenu (11 trijumfa, dva remija).

7640: R. NADAL - S. VAVRINKA, 15.05

(Tenis, Rolan Garos, finale)

Rolan Garos fianle iz snova. Rafa juri "desimu" to jest 10. titulu u Parizu, a Švajcarac drugu. Bik sa Majorke nikada nije izgubio u finalu Rolan Garosa, Vavrinka nikada nije izgubio gren slem finale. Ipak, Španac je veliki favorit i to ne samo zbog igre koju je vratio na "onaj" nivo od pre povreda i problema sa formom, nego i zato što vodi sa 15-3 u međusobnim duelima. Vavrinka bi mogao da mu pripreti, igra odlično, ali teško da može do trijumfa.

8442: SRBIJA - BELGIJA, 15.40

(Odbojka, Svetska liga)

Naša muška odbojkaška reprezentacija nastavlja, i to uglavnom uspešno takmičenje u Svetskoj ligi, čiji pehar brani. Danas je na redu treći meč, drugog vikenda koji se održava u Teheranu. Naši momci su slavili na oba meča, protiv Argentine i domaćina, a sada traže osvetu za poraz iz prvog vikenda od Belgije i to u Novom Sadu.

8635: VENECUELA M20 - ENGLESKA M20, 12.00

(Fudbal, Mundijalito, finale)

U grupi su bili nezadrživi. Sva tri meča dobili su bez primljenog gola. A u nokaut fazi su nade Venecuele morale da se pomuče kako bi stigne do finala. Najpre su u produžecima izbacili Japance, pa Amerikance, da bi u polufinalu boljim izvođenjem jedanaesteraca prošli Urugvaj. Ako se posmatra samo 90 minuta, čak četiri od pet puta prošla je igra 0-2 gola. Englezi se uzdaju u tandem Lukman - Solanke, dali su svih šest golova u nokaut fazi (po tri).

8522: GANA - ETIOPIJA, 17.30

(Fudbal, Kvalifikacije za Kup afričkih nacija)

Ovo je prvi meč kvalifikacija u grupi u kojoj je Gana apsolutni favorit za prvo mesto. Ta selekcija nema kao nekad mnogo poznatih asova, ali trebalo bi da je dovoljno kvalitetna za Etiopiju s kojom poslednji put igrala pre tri godine i slavila sa 1:0. Efikasnost je ono što muči Ganu u 2017. godini – samo četiri gola na sedam utakmica.

6877: MEKSIKO - SAD, 02.30

(Fudbal kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Meksiko dominira u ovim kvalifikacijama, ostvario je četiri pobede i remi uz jedan primljen gol, dok Amerikanci grcaju. Na poslednja dva međusobna susreta najvećih rivala, radovali su se Meksikanci. Sve govori u prilog tome da kec neće izostati, verovatno uz mali broj golova...

7017: REAL MADRID - VALENSIJA, 18.30

(Košarka, Španija, plej-of)

Valensiju je veliko iznenađenje u finalu španskog prvenstva – izbacila Baskoniju u polufinalu – ali u prvom meču protiv Reala u Madridu (87:81) pokazala je da se neće predati bez borbe. Suvi kvalitet Kraljevskog kluba doći će do izražaja, Valensija će evrualno moći da se nada nekoj pobedi pred svojim navijačima.

7015: FENERBAHČE - BEŠIKTAŠ, 17.00

(Košarka, Turska, plej-of)

Slična situacija kao i u Španiji. Bešiktaš je iznenadio prolazom do same završnice, eliminisavši Efes, i u neku ruku zadovoljio svoje apetite. Za nešto više nema dovoljan kvalitet. Fener je poveo sa 1:0 u finalnoj seriji odigravši samo jednu četvrtinu kako ume, drugu, kada je bilo 24:11 – sve to za konačnih 75:69. Crno-beli nemaju čemu da se nadaju na terenu velikog rivala. Kod kuće možda…

7011: OLIMPIJAKOS - PANATINAIKOS, 20.00

(Košarka, Grčka, plej-of)

Domaći teren je u velikom broju slučajeva presudan kada igraju najveći grčki klubovi. To pokazuje i ovogodišnja finalna serija u kojoj su oba tima “odbranila” svoj parket – 2:2. Večeras pada odluka o šampionu, a domaćin je Olimpijakos zbog boljeg plasmana u ligaškom delu sezone. Zaključićete sami ko je veliki favorit…

(FOTO: Action Images)