NAJAVA DANA (nedelja, 31. decembar): Siti i Arsenal jure bodove pred novogodišnju noć, košarkaški matine u ACB ligi

Pogledajte koji nas to zanimljivi događaji čekaju danas

Veličina slova A A A

2027: KRISTAL PALAS - MAN. SITI, 13.00

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester siti je u seriji od 18 trijumfa u Premijer ligi, mada ni ekipa iz Londona nije loša u poslednje vreme. Ali, posebno interesantan podatak za klađenje je da su Građani na poslednjih šest obračuna sa Kristal Palasom vodili na poluvremenu i slavili na kraju.

2029: VBA - ARSENAL, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Vest Bromvič Albion zaista igra katastrofalno ove sezone, a slast pobede nije osetio u poslednjih 18 kola! Teško da će se i ovog popodneva bilo šta promeniti pošto mu u goste stižu londonske Tobdžije koje nisu poražene u poslednjih pet kola.

2906: HAPOEL AS. - HAPOEL B.S, 19.15

(Fudbal, Izrael 1)

Hapoel iz Ber Šive je veliki favorit za pobedu nad Hapoelom is Aškelona, što bi mu bio sedmi trijumf zaredom nad ovim protivnikom u svim takmičenjima. Zanimljivo je istaći da je tim iz Aškelona odigrao nerešeno na poseldnja tri meča pred svojim navijačima u Izraelu 1.

7751: BARSELONA - FUENLABRADA, 12.30

(Košarka, Španija 1)

Barsa je u veoma slaboj formi u poslednje vreme što u ACB, što u Evroligi. A sada joj u okviru 14. kola nacionalnog šampionata sledi sudar sa opasnom, trećeplasiranom Fuenlabradom. Protivnik kakvog niko ne bi poželeo, ali i prilika da katalonski tim dokaže koliko zaista vredi.

7753: MURSIJA - BASKONIJA, 12.30

(Košarka, Španija 1)

Baskonija je trenutno na petoj poziciji na tabeli ACB lige, sa skorom od osam pobeda i četiri poraza (isti kao Barselona), dok je Mursija na 10. mestu (6-7). Domaćin ove sezone slabo igra pred svojim navijačima, a stiže im tim koji je bolji na strani nego u Blaugrani.

7008: REAL - ESTUDIJANTES, 12.30

(Košarka, Španija 1)

Kraljevski klub predvođen Lukom Dončićem gazi na svim frontovima i ne bi trebalo da ima problema sa Estudijantesom. Ovaj madridski derbi teško da će ove sezone moći da nosi epitet derbija pošto je Real daleko kvalitetniji tim od gradskog rivala.

7027: BEŠIKTAS - FENERBAHČE, 11.00

(Košarka, Turska 1)

Fener danas očekuje veoma problematino gostovanje kod starog i omraženog rivala i to nakon što je poražen u Evroligi od strane Real Madrida, to jest Luke Dončića. Ali, ukoliko želi da zadrži prvo mesto pošto ima isti broj bodova kao i drugoplasirani Tofaš jednostavno mora do celog plena.

7030: EFES - DARUŠAFAKA, 15.00

(Košarka, Turska 1)

Efes, predvođen najboljim strelcem lige (20,0 poena) Erikom Mekolumom ima veoma težak zadatak danas. I jedan i drugi klub imaju po sedam pobeda i pet poraza u turskoj ligi i bore se da ostanu što bliže vrhu. Darušafaka je inače svih pet poraza zabeležila na gostovanjima dok je Efes izgubio u prošlom kolu prvi put u ovoj sezoni na svom parketu.

7406: KOLOSOS - PANATINAIKOS, 14.30

(Košarka, Grčka 1)

Najbolji tim grčke košarke, Pao gostuje danas na ostrvu Rodosu gde ga dočekuje nezgodni Kolos. Zeleni iz Atine su ubedljivo prvi na tabeli bez poraza nakon 10 kola, dok je Kolos šesti sa pozitivnim odnosom pobeda i poraza 6-5.

7360: LA KLIPERS - ŠARLOT, 01.00

(Košarka, NBA)

Šarlot, koji je zabeležio 13 pobeda i 22 poraza je drugi tim lige po broju skokova, pre svega zahvaljujući moćnom Dvajt Hauardu, ali je takođe i 17. po postignutim poenima. Sa druge strane, Klipersi (15 pobeda i 19 poraza) su 11. po broju postignutih poena u NBA ligi, a sada će biti i ubitačniji pošto im se vratio Blejk Grifin.

7361: SAKRAMENTO - MEMFIS, 01.00

(Košarka, NBA)

"Srpski" Sakramento ove sezone traži dobitnu kombinaciju, ali ona retko dolazi te zato ima samo 12 pobeda i čak 23 poraza. A to znači da ne treba očekivati lak posao u Stejpls centru gde dočekuje jednako slabašne Grizlise koji imaju jedan poraz više, te samim tim i jednu pobedu manje od rivala.

7930: HALEP - GIBS, 03.00

(Tenis, VTA Ženšen)

Iako je nova VTA sezona tek počela, prvi reket sveta, Rumunka Simona Halep mora da osvoji ovaj turniru Kini, na kojem je već bila najbolja 2015, ne bi li zadržala lidersku poziciji na svetskoj lestvici. Protivnica joj je Amerikanka koja je 110. na listi, tako da možemo očekivati ekspresnu pobedu Halepove.

(FOTO: Action images)