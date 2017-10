NAJAVA DANA (petak 13. oktobar): Sprema li Zvezda maleričan dan Žalgirisu u Evroligi? Skoknimo i do Bindeslige i Primere

Pogledajte statističku analizu najinteresantnijih parova dana, pa tek tada prionite na tipovanja

7373: ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Crveno-beli su dobro startovali u ABA ligi, ostvarili mini-cilj od 3-0 na Jadranu i sada s optimizmom čekaju prvi duel u Evropi. Zvezdi će svakako mnogo značiti to što zna da je Žalgiris pobediv u gostima, a to je Zvezda pokazala prošle sezone kada je potpuno razmontirala Zelenu šumu u gostima i to sa 77:61 na Badnje veče 2017. godine. U duelima Žalgirisa i Zvezde u poslednje vreme bolje prolaze ekipe koje igraju u gostima. Tako je bilo na tri od poslednje četiri utakmice.

5010: LION – MONAKO, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Lion u ovaj meč ulazi posle dva uzastopna remija i to rezultatom 3:3. Nerešeno su igrali i sa Atalantom u Ligi Evrope (1:1) i produžili su niz igara bez pobede na ukupno pet mečeva. Monako je na osam odigranih prvenstvenih mečeva postigao ukupno 22 gola ili skoro tri po meču. Od ovog broja Falkao je postigao 12 golova. Na tri prethodna međusobna duela prošao je tip GG3+.

4002: ESPANJOL – LEVANTE, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

I pored toga što od starta Primere igra promenljivo, Espanjol je dobar pred svojom publikom. Dokazao je to i u prošlom kolu kada je savladao La Korunju sa 4:1. Levante je posle prvih šest mečeva u kojima nije doživeo poraz vezao dva. Od Betisa u gostima (4:0) i Alavesa kod kuće (0:2). Na prethodnih šest međusobnih duela oba tima pronalazila su mreže.

3006: ŠTUTGART – KELN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Derbi začelja tabele. Štutgart je sakupio sedam bodova sa isto toliko utakmica. Bez trijumfa su i na tri prethodna meča uprkos duelima sa osrednjim klubovima Bundeslige. Njihov glavni problem je pre svega realizacija. Keln je zakucan na dnu tabele kako u Bundesligi tako i u Ligi Evrope gde ga očekuje duel sa BATE Borisovim. Skoro neverovatan podatak u vezi međusobnih duela ova dva tima govori da domaćin u njemu nije slavio još od 2000. godine! Da li će to ići u prilog Jarčevima ovog puta?

1808: MEHELEN – ANDERLEHT, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Anderleht je do 10. kola belgijskog prvenstva dobio četiri utakmice, ali se ne može reći da ekipa iz Brisela igra loše, budući da su poraženi na samo dva meča. Mehelen sa druge strane ima samo jednu pobedu i čak pet remija. U istoriji međusobnih susreta poslednji zabeležen rezultat odnosi se na martovsku pobedu Mehelena nad Anderlehtom od 3:2. To će se teško ponoviti, ali UG 3+ rezultat nije nerealno očekivati. GG na ovom paru je prošao na četiri od poslednjih pet međusobnih utakmica.

5304: GENČLERBIRLIGI – BEŠIKTAŠ, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

U duelu fenjeraša, Genčlerbirligija i Bešiktaša koji zauzima drugo mesto na tabeli nema nepoznatih. Gosti su favoriti, pa Genčlerbirligiju koji sa sedam utakmica ima pet poraza, jednu pobedu i jedan remi ne ostaje jalova nada da bunkerom možda može da spreči rezultatski debakl. Na njihovom prethodnom međusobnom susretu, palo je UG 3+ tipovanje, a sve golove postigli su fudbaleri Bešiktaša. Ipak, treba imati u podsvesti da je u prethodne dve godine, na mečevima Genčlerbirligija i Bešiktaša tri puta prolazilo 0-2 tipovanje.

2401: ST.DŽONSTON – RENDŽERS, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)

Sent Đonston je u prošlom kolu sa 3:0 zakovao pred napadom Aberdina. Gostujuća ekipa Rendžersa je savladala Hamilton sa 1:4, ali treba imati na umu da ni njihovi rezultati u poslednje vreme nisu bajni. Naime, oba tima imaju po dva izgubljena meča, dva remija i četiri pobede iz prvih osam kola. I jedni i drugi veoma često igraju GG susrete, što je tip koji prolazi na i na njihovim međusobnim odmeravanjima već dve godine. Na poslednje dve međusobne utakmice pogodili su oni koji su na GG dodali i 3+ tipovanje.

2103: BRISTOL SITI – BARTON, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Koliko je Bristol Siti solidna ekipa, govori i podatak da domaćin ne zna za poraz na čak 11 utakmica, računajući sva takmičenja. Bartonov nesolidan učinak vidi se iz tri izgubljena meča sa poslednjih pet susreta, od kojih dva ulaze u zbir njihovog učinka u Čempionšipu. Poslednji susret večerašnjih rivala odigran je u martu bez golova. Ipak, od tada su se mnoge stvari promenile, naročito kod Bartona koji je primio po četiri gola na poslednje dve utakmice.



7375: HIMKI – VALENSIJA, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Obe ekipe imaju besprekornu prošlost na poslednjih pet mečeva. Himki je nedavno u VTB ligi demolirao Rigu sa 64:104, dok je Valensija u španskoj eliti savladala Tenerife sa 67:70. Poslednji, martovski susret u Evrokupu dobila je Valensija sa 92:76, dok je samo koji dan ranije slavio Himki sa 98:74.

7374: BARSELONA – PANATINAIKOS, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Barselona u Evroligu ulazi nošena nizom od pet uzastopnih pobeda. Grčki Panatinaikos iz svih takmičenja na plećima nosi tri pobede, od čega je jedna izvojevana na produžetke i dva poraza. Njih ipak bodri samo sećanje na evroligašku pobedu protiv Barselone iz januara koja je postignuta rezultatom 71:65. Na kraju prošle godine, uspešnija je bila Barselona, ali to je već duboko zalaženje u istoriju međusobnih igara.

8316: DEL POTRO - VIKTOR TROICKI, 12.05

(Tenis, ATP Šangaj, tvrda podloga)

Viktor Troicki, inače 54. teniser po ATP rejtingu nikada nije imao sreće sa Argentincem. U ciframa, Del Potro je čak šest puta pobeđivao Srbina, pa ne čudi što njegov reket danas važi za 23. na planeti. Gledajući pet poslednjih mečeva, Viktor Troicki ima tri pobede i dva poraza, dok Argentinac ima četiri trijufa i samo jedan, sa 2:0 izgubljen susret iz meča sa Grigorom Dimitrovom. Dobro je znati da je Troicki do sada uspeo da dobije samo dva seta iz mečeva sa Argentincem, ali treba napomenuti da je njihov poslednji duel star čak pet godina.

