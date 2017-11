NAJAVA DANA (petak, 24. novembar): Četa Saleta Đorđevića dočekuje Austriju…Fudbalske apetite zadovoljavaju Premijer liga i bundesligaške čarolije!

Pogledajte statističku analizu najinteresantnijih parova dana, pa prionite na tipovanja

2017: VEST HEM – LESTER, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Dejvid Mojes je na svojoj premijeri na klupi Čekićara doživeo neuspeh. Poraženi su od Votforda na gostovanju (0:2). Da stvari budu još gore za njih nakon Lestera očekuje ih prilično težak raspored i pitanje je da li će uspeti da se „izvuku“ iz zone ispadanja do kraja godine. Generator problema je loša odbrana. Primili su 25 golova na 12 mečeva uključujući deset na poslednjih pet kod kuće. Za razliku od njih promena na klupi Lisica donela je pozitivan obrt. Prošlogodišnji šampioni popeli su se na 12. mesto tabele i osim poraza od Mančester Sitija prošle nedelje nisu izgubili meč još od septembra. Lester je od šest duela sa Vest Hemom dobio pet uz jedan remi, a poslednji duel Lisice su dobile u martu sa 3:2 upravo na stadionu u Londonu.

5003: SENT ETJEN – STRAZBUR, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Posle ubedljivog poraza od Liona (5:0) i na klupi Sent Etjena došlo je do smene trenera. Međutim, izgleda da to nije urodilo plodom. Izgubili su od Lila na gostovanju sa 3:1. Svesni su da im je večerašnji protivnik prilika da osvoje bodove s obzirom na teži raspored protivnika u nastavku. Gosti su imali problema na startu sezone ali izgleda da su konačno našli dobitnu formulu jer su na poslednjih osam mečeva u svim takmičenjima doživeli samo jedan poraz. Pobeda nad ekipom Rena od 2:1 u prošlom kolu dala im je dodatnu dozu samopouzdanja. Pre mesec dana ove dve ekipe igrale su Kup meč. Posle regularnih 90 minuta bilo je 1:1 da bi Strazbur slavio posle boljeg izvođenja penala.

3014: HANOVER – ŠTUTGART, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Hanover je počeo da posrće posle sjajnog starta sezone. Pošto ga je savladao Verder sa 4:0, izgubio je i od Lajpciga sa 2:1. Kako bi ostao na sredini tabele moraće da nastavi sa dobrim igrama kod kuće. Štutgart na ovo gostovanje dolazi pun samopouzdanja pošto je u prošlom kolu savladao Dortmund sa 2:1, međutim njihov problem su gostovanja. Spadaju u najlošije timove Bundeslige kada su igre na strani u pitanju bez osvojenog boda na šest odigranih mečeva. Pri tom su postigli samo tri gola. Hanover je dobio prethodna dva međusobna duela u Cvajti, dok je Štutgart dobio duel pre toga na HDI Areni (1:3).

4014: SELTA – LEGANES, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Selta je zbog lošeg početka sezone trenutno na 13. mestu. Ipak, tim sa četvrtom najboljom odbranom u Primeri ovaj meč dočekuje posle pobede nad Bilbaom od 3:1. Leganes se takođe zahvaljujući čvrstoj odbrani nalazi na visokom osmom mestu, ali poslednja tri meča izgubili su od top pet timova Primere - Valensije, Sevilje i Barselone. Postigli su pri tom samo jedan gol. Ovo će biti njihov treći međusobni duel, a i jedni i drugi pobeđivali su na međusobnim gostovanjima.

1815: GENT – MUSKRON, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Ova dva protivnika na tabeli razdvaja jedno mesto, Gent je deseti, a Muskron jedanaesti, međutim razlika u formi ne odražava ovakav raspored. Gent na poslednjih šest mečeva ima samo jedan poraz, za razliku od Muskrona koji je u nizu od pet mečeva bez pobede, odnosno četiri poraza i jednog remija. Gent je dobio i tri prethodna duela kod kuće, dok je Muskron bez pobede na strani na prethodnih pet gostovanja. Od sedam prethodnih duela Muskron je dobio samo jedan, i to prethodni u avgustu na svom terenu sa 3:2.

1614: AZ ALKMAR – TVENTE, 20.00

(Fudbal, Holandija 1)

AZ je pobedom nad fenjerašem Rodom upisao i četvrtu pobedu u nizu, a petu ako se računa i pobeda nad Almer Sitijem u Kupu. Bodovno je sada izjednačen sa Ajaksom koji je na drugom mestu. Gosti su posle tri vezana poraza pali na samo dno tabele. Primili su pri tom najmanje tri gola na svakom od njih. Na svakom od poslednjih četiri međusobna duela prošao je tip GG3, a od pet prethodnih AZ je dobio četiri uz jedan remi.

2702: BORAC Č. – VOŽDOVAC, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Čačanske Zebre ne igraju loše koliko to rezultati i fenjeraški status na tabeli govore. Na protekloj, po svim parametrima kontroverznoj utakmici u Subotici Jovanović i Dupovac su dobili crvene kartone, pa na njih neće računati trener Igor Spasić, kao ni na Kneževića koji još uvek kuburi sa povredom. U taboru Zmajeva sa Voždovca potpuno je drugačija situacija. Gosti su četvrti na tabeli, a istina je i da sa poslednjih pet mečeva imaju samo dve pobede, remi i izgubljene utalmice sa Radnikom i Čukaričkim. Voždovčani su tri puta zaredom pobeđivali Čačane, a poslednja dva puta prošlo je i GG3+ tipovanje.

7156: SRBIJA – AUSTRIJA, 20.00

(Košarka, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Srbija u kvalifikacijonoj Grupi G za Svetsko prvenstvo sa čak šestoricom debitanata izlazi pred Austrijance koji se nisu čak ni plasirali na ovogodišnji Evrobasket. Razlog izostanka standardnih A reprezentativaca su evroligaške klupske obaveze. Čini da ni to ne bi trebalo da izazove pometnju u redovima vicešampiona Evrope koje posle ove utakmice očekuje i meč sa Gruzijom. Važno je znati da naša ekipa se sa Austrijom do sada nije sastajala. Košarkaši Saleta Đorđevića su po dosadašnjim uspesima i u B sastavu ozbiljniji rival od večerašnjeg rivala. O tome govore i samo dva poraza na Evrobasketu, od kojih je bitan jedino onaj finalni zabeležen rezultatom (93:85) protiv ekipe Slovenije.

8328 FENERBAHČE - HIMKI, 18:45

(Košarka, Evroliga)

Aktuelni šampion se nakon uzbudljive pobede u Moskvi nad CSKA vraća pred svoje navijače, ali ponovo igra protiv ekipe iz ruske prestonice. Ovaj put je u pitanju Himki koji je vezo dva poraza u Evroligi. Domaćin je favorit, a treba i očekivati veći broj koševa pre svega zbog slabe odbrane gostiju koja će sigurno imati probelma sa uraganskim napadom Fenera.

8329: PANATINAIKOS - REAL MADRID, 20:00

(Košarka, Evroliga)

Dva teškaša evropske košarke, oba sa po pet pobeda i tri poraza sudaraju se u Atini. Oba tima su u prošlom kolu zabeležili pobede te je očekivano da žele da nastave niz. Real igra bržu košarku i postiže više poena od grčkog rivala koji je pak precizniji. Teg na tasu koji bi mogao da prebaci na stranu Španaca je neverovatni Luka Dončić.

8330 UNIKAHA - CSKA, 20:45

(Košarka, Evroliga)

Poslenji meč 9. kola Evrolige igraju vodeči tim i jedan od najslabijih. Ipak, Unikaha dobro igra kod kuće gde ima skor 2-2, sa ukupno šest poena koji su odlučili ta dva poraza. Upravo zato Armejci moraju paziti šta rade u Malagi jer Unikaha na dobar dan stvarno svakoga može da baci na pleća.

(Foto: MN Press)