NAJAVA DANA (petak, 27. januar): Šalke bi ponovo da demolira Ajntraht… Evroliga i danas tutnji punom parom!

Novo jutro, odnosno novi dan koji je pred nama donosi nam i nova sportska uzbuđenja. Nema zime ni ovog petka za naše kladilačke kombinacije. Fudbal se igra širom starog kontinenta, a na našem meniju su mečevi Bundeslige, Primere, ali i FA kup u Engleskoj.

Igračke kombinacije i u ovom danu po svoj prilici u velikoj meri će kreirati situacija pod obručima Evrolige. Sastaju se Barselona i Baskonija, CSKA i Efes, a tu su i Real i Armani…

3001: ŠALKE - AJNTRAHT F. 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Zahvaljujući odličnim partijama kod kuće Šalke je dobio pet od prethodnih sedam međusobnih duela sa Ajntrahtom. Statistika kaže da u njihovim duelima obično pobeđuje tim koji je domaćin. Odnosno, pobeđivao je na šest od deset prethodnih duela uz četiri remija. Ajntraht je ekipa koja ne daje puno golova, na tri od pet poslednjih gostovanja nisu postigli nijedan.

5001: MARSELJ – MONPELJE, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Porazi od Monaka (1:4) i Liona (3:1) napravili su jaz između Marselja i gornjeg dela tabele u Ligi 1, i udaljili ih od Evrope. Ovo će biti prilika da se isprave jer im u goste dolazi Monpelje koji spada u najlošije timove na gostovanjima na kojima nisu ostvarili nijednu pobedu čitave sezone. Marselj je na Velodromu ove sezone primio samo jedan gol dok im u goste nije došao Monako, a na njemu su Monpelje u poslednjih pet susreta dobijali tri puta.

4001: OSASUNA – MALAGA, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Osasuna je ove sezone uspela da trijumfuje samo jednom i nalazi se na poslednjem mestu tabele. Posle tri uzastopna remija za vikend je kod kuće igrala sa drugoplasiranom Seviljom. Dva puta je vodila u ovom meču i na kraju izgubila sa 3:4. Malaga je četrnaesta, vezala je četiri poraza u prvenstvu od kojih je poslednji od Reala u gostima (2:1). Osasuna će pokušati da ostvari prvu pobedu na svom terenu, a Malaga na gostovanju. Tri od prethodna četiri međusobna duela završena su nerešenim rezultatom.

2051: DERBI – LESTER, 20.55

(Fudbal, Engleska, FA kup)

Derbi je u lošoj formi u poslednje vreme. Od pet prethodnih mečeva dobili su dva, izgubili dva i jednom igrali nerešeno. Pre ovih pet utakmica pobeđivali su na osam od devet odigranih mečeva. Šampion Engleske nastavlja sa lošim igrama. Poslednja dva meča izgubio je sa 3:0, najpre od Čelsija a zatim i Sautemptona. Ovnovi su ipak dobri na svom terenu gde su dobili četiri od poslednjih pet mečeva u Čempionšipu. Lisice nemaju nijednu pobedu na strani ove sezone u Premijer ligi, ali su uspeli da savladaju Everton na gostovanju u poslednjoj rundi FA kupa. Lester je od osam duela sa Derbijem dobio sedam, poslednji 2014. kada su se oba tima takmičila u Čempionšipu.

1806: ŠARLROA – VAREGEM, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Šarlroa je uspeo da dobije Ostende na gostovanju (1:2) i prekinuo niz od tri vezana poraza. Pobeda u ovom meču približila bi ga vodećoj trojci među kojoj je i trećeplasirani Varegem. Međutim, gosti za poraz u prvenstvu ne znaju od kraja novembra od kada su zabeležili tri pobede i četiri nerešena rezultata. S druge strane Šarlroa je kod kuće doživeo prvi poraz u sezoni u prošlom kolu od Anderlehta. Prethodni duel početkom oktobra završen je nerešeno (1:1).

7172: CSKA – EFES, 18.00

(Košarka, Evroliga)

CSKA je poražen na gostovanju Žalgirisu posle mnogo, mnogo vremena, i to je čak treći poraz Armejcima u poslednjih pet kola. Ni Efes nije baš u sjajnoj formi i to je odlična prilika da Moskvoljani izvade fleke. Važno pitanje je i da li će Miloš Teodosić igrati, jer CSKA s njim i bez njega nije isti tim. CSKA je najbolji napadački tim u ligi sa prosekom od 88,2 poena po utakmici. Imajući u vidu narav trenera Itudisa, on će zahtevati da se Efes ne samo pobedi, već razbije u Moskvi. Duel u Istanbulu završen je pobedom Armejaca (87:93).

7173: DARUŠAFAKA – ŽALGIRIS, 18.45

(Košarka, Evroliga)

Tim Dejvida Blata je u dobroj formi kako sezona odmiče, a u goste mu dolazi „naduveni“ Žalgiris posle pobede nad prvakom Evrope. Ovi timovi su manje-više slični u svim statističkim parametrima (poeni: 79,6 : 78,7). Udarne igle Darušafake biće Bredli Vonamejker (14,4 poena u proseku), Vil Klejburn (13,3) i Skoti Vilbekin (11,7). Na drugoj strani lokomotive su Paulius Jankunas sa 12,8 poena, Brok Motum 12,1 i Kevin Pangos 8,6. U prethodnom i jedinom duelu ove dve ekipe u Kaunasu Darušafaka je bila bolja 80:83.

7174: BARSELONA – BASKONIJA, 19.00

(Košarka, Evroliga)

Tim koji je možda igrao i najbolju košarku u prvom delu Evrolige sada počinje da puca, izgubio je tri poslednje utakmice računajući i težak poraz od Zvezde. Barsa je ove sezone osakaćena i povredama i nekim drugim problemima. Otišao je Džoi Dorsi, došao Viktor Faverani, ali i oni su poraženi u prošlom kolu na gostovanju Panatinaikosu. Pre mesec dana Baskonija je savladala Barsu sa 65:62. Pre ovog duela igrali su u oktobru u domaćem prvenstvu kada je Barsa kod kuće dobila ovog rivala posle produžetaka 98:92.

7175: OLIMPIJAKOS – BAMBERG, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Olimpijakos je veliki favorit protiv Bamberga, ali ne baš izrazit. Brose vođen Trinkijerijem zna da bude jako nezgodan, ali u Pireju se niko nije naigrao košarke. Snažna odbrana Sfaropulosa paralizuje protivnika, a Spanulis i drugari u napadu uvek odrade onoliko koliko treba. Bambergu ide na ruku međusobni skor jer je dobio na četiri od poslednjih pet duela. Prethodni veoma ubedljivo u Bambergu 82:68.

7176: REAL MADRID – ARMANI, 21.00

(Košarka, Evroliga)

Kraljevići su vezali čak četiri pobede u nizu i mirno dočekuju Armani koji je u velikim problemima i gubi u nizu. Ipak, posle deset uzastopnih poraza uspeli su da vežu dve pobede kod kuće, nad Galatasarajem i Olimpijakosom u prošlom kolu. Ali u ovom meču bi svaki rezultat, a da to nije pobeda Reala, bio veliko iznenađenje. Bolji su po svim statističkim parametrima, a u proseku daju velikih 86 poena po utakmici. Ljulj je najjači adut Reala sa 17,3 poena po utakmici, a prati ga Entoni Rendold sa 9,6. Rakim Sanders s druge strane ubacuje 14,4 poena. Real je krajem oktobra slavio u Milanu sa 101:90.

