NAJAVA DANA (ponedeljak, 12. jun): Krckanje parketa i huk hale uz Zvezdu i FMP u borbi za krunu MOZZART Superlige! Nastavljaju se kvalifikacije za SP

Najinteresantniji parovi dana su pred nama. Pogledajte i procenite koji mečevi MOZZARTOVOG Trostrukog superpara najviše odgovaraju vašim kladilačkim afinitetima

Danas je poseban dan, jer košarka nudi ono što zanima svakog ljubitelja sportskog klađenja. Crvena zvezda i FMP igraju za krunu MOZZART Superlige Srbije. Uz ovaj kladilački užitak i ovog jutra smo u prilici da razmotrimo šta nam to nudi reprezentativni fudbal. U kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo sastaju se Iran i Uzbekistan, a tu su i reprezentativni susreti na prijateljskoj usnovi u kojima se sastaju Belorusija i Novi Zeland, a zatim i Letonija sa Estonijom.

Tačku na fudbal ne stavljamo ovde, ali tri tačke će svakako završiti posao dok ne stignete do sledećih redova u kojima smo taksativno naveli sve najinteresantnije parove današnje ponude. Ima tu i nešto belog sporta, a današnju top ponudu teniskih susreta krase mečevi Viktora Troickog i Janka Tipsarevića. Tu bi zbilja mogli da stavimo tačku da nema vrhunski zanimljivih parova MOZZARTOVOG specijala, Trostruki superpar. Zato kombinujmo, igrajmo i zabavimo se do konačnih pogodaka do kojih dolazimo preko poznavanja sportskih prilika na terenima koji dobitan tiket znače.

7065: CRVENA ZVEZDA – FMP, 21.00

(Košarka, MOZZART Superliga, plej-of)

Stigli smo do kraja košarkaške sezone. U borbi za trofej MOZZART Superlige bore se dvostruki uzastopni osvajač Crvena zvezda i veliko iznenađenje FMP. Ekipa iz Železnika je eliminisala Partizan u polufinalu, ali će u finalu će biti lišena pomoći najboljeg igrača Džone Boldena, koji je potpisao upravo za crveno-bele, pa otputovao za SAD da bi se spremio za draft.

6821: IRAN - UZBEKISTAN, 18.45

(Fudbal, kvalifikacije za SP)

Iran gazi ka plasmanu na Svetsko prvenstvo, a Uzbekistan je praktično jedina selekcija koja može da ga zaustavi na tom putu. Iranci su u Teheranu veliki favoriti, u dosadašnjem toku kvalifikacija još nisu primili gol, a ovog rivala su već savladali u Tašekentu na startu kvalifikacija (1:0).

6601: BELORUSIJA - NOVI ZELAND, 18.05

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Belorusija je savladala Bugarsku u kvalifikacijama, pa izuzetno raspoložena dočekuje prijateljsku utakmicu sa Novim Zelandom. Gosti dobro gaze u kvalifikacijama za Mundijal, ali u prijateljskim okršajima prolaze prilično neslavno, s obzirom da su u poslednjih 13 utakmica dobili samo jednu.

6602: LETONIJA - ESTONIJA, 18.45

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Letonija igra očajno, vezala je šest poraza kada se u obzir uzmu kvalifikacije i prijateljski mečevi, dok je Estonija porazom od favorizovane Belgije prekinula niz od četiri utakmice bez poraza. Ove dve selekcije igraju izuzetno neefikasne utakmice, na poslednjih šest međusobnih okršaja pala su najviše dva gola, a tri puta je rezultat bio 0:0.

1511: GREMIO - BAIJA, 01.00

(Fudbal, Brazil 1)

Gremio gazi sve pred sobom, a vruhunac je bio derbi sa Šapekoenseom koji je dobio s rezultatom 6:3. Sa druge strane, Baija igra tvrd fudbal, ima odličnu odbranu i pokušaće da pruži dostojan otpor favorizovanom protviniku. Na dva od poslednja tri međusobna meča bilo je po 1:0 (oba tima po jednu pobedu), a jednom 0:0.

4521: ACS TEMIŠVAR - UTA ARAD, 19.30

(Fudbal, Rumunija 1, plej-aut)

Temišvar je u finišu sezone uspeo da izbegne direktno ispadanje iz Lige 1, ali sada mora da odigra još dva kvalitetna meča protiv tima, koji je imao sasvim solidnu sezonu, ali nije uspeo da se izbori za direktan plasman u Ligu 1. Ne treba očekivati preterano efikasan meč, jer sa sobom nosi veliku važnost.

5428: HELSINGBORG – BROMAPOJKARNA, 19.00

(Fudbal, Švedska 2)

Derbi druge švedske lige i timova sa vrha tabele. Gosti su na čelu, vezali su četiri pobede, ali i domaćin ima sa čim da preti, pošto je pre remija sa Falkenbergom ostvario tri uzastopne pobede i sa novom želi da napadne prvo mesto. Poslednji međusobni meč ubedljivo je dobila Bromapojkarna (3:0), ali na svom terenu, dok je pre toga Helsingborg bio u seriji od šest vezanih pobeda.

5421: ERGRITE – DALKURD, 19.00

(Fudbal, Švedska 2)

Još jedan derbi drugoligaškog ranga švedskog fudbala. Domaćin je na petom mestu, ali je pokazao kapacitet da se ove sezone bori za vrh tabele, a isti slučaj je i sa gostima, koji su na trećem mestu sa utakmicom manje od dva vodeća tima. Dalkurd je prošle godine ostvario obe pobede u međusobnim mečevima (2:0, 1:0).

6032: ALBANIJA M21 - ESTONIJA M21, 20.00

(Fudbal, Kvalifikacije za EP)

Evropsko prvenstvo u Poljskoj kreće 16. juna, a već su startovale kvalifikacije za turnir u Italiji koji će biti odigran 2019. godine. Albanija i Estonija se sastaju u Tirani, ali nijedna ni druga selekcija gotovo da ne pamte kad su poslednji put ostvarile pobedu. Albanci to nisu učinili od marta 2016. godine, dok post mlade selekcije Estonije traje od januara prošle godine.

7838: SUGITA - TIPSAREVIĆ, 10.00

(Tenis – ATP Hertogenboš)

Japananc je u dobroj seriji, osvojio je turnir u Surbitonu, dok je Janko na startu Rolan Garosa poražen od Portugalca Žoaa Souze, nakon dva slavlja na turnirima u Kini. Ova dva tenisera su se do sada sastala jednom u karijeri i to na početku ove godine u Bungkoku, gde je bilo 2:0 za srpskog tenisera, koji je kasnije osvojio turnir.

7812: TROICKI - PER, 10.00

(Tenis – ATP Štutgart)

Troicki je prošao jedno kolo u Francuskoj, dok je Per turnire i u Lionu i Parizu završavao već u prvom kolu. Viktor je trenutno 35. teniser na svetu, dok je Francuz plasiran 10 mesta niže, ali nikako ne uspeva da ostvari kontinuitet dobrih rezultata. Ovo će im biti prvi meč u karijerama.

7008: VENECIJA – TRENTO, 20.45

(Košarka, Italija 1, plej-of)

Trento je napravio brejk u prvoj utakmici, pa Venecija sada mora da ostvari pobedu i izjednači u seriji, jer bi se u suprotnom gosti našli nadomak osvajanja titule. Trento je bio lošije plasiran na kraju ligaškog dela sezone, ali mu Venecija odgovara kao protivnik, jer ju je savladao je u sva tri dosadašnja meča u ovoj sezoni.

(Foto: MN Press)