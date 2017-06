NAJAVA DANA (ponedeljak, 19. jun): Australija drhti od Pancera u Kupu konfederacija! Nastavak evropskih bitaka mladih reprezentacija

Najinteresantniji parovi dana su pred nama. Pogledajte i procenite koji mečevi MOZZARTOVOG Trostrukog superpara najviše odgovaraju vašim kladilačkim afinitetima

Reprezentativni fudbal u Kupu konfederacija i na Svetskom porvenstvu za mlade fudbalere glavna je iskra koja raspaljuje želje pred današnja tipovanja. Australija igra sa Pancerima, a u vrhu ponude kada je reč o mladim fudbalerima nalaze se Slovaci i Englezi, a zatim i Poljaci koji se sastaju sa Šveđanima.

Nismo zaboravili ni na naše košarkašice. One danas igraju sa Slovenkama hvatajući se za slamku spasa posle velikih želja izazvanih u to doba osnovanom pozicijom favorita. Da ne dužimo, potsetimo se da smo danas i na tenskim terenima uz Troickog i Tipsarevića, kao i uz Vavrinku koji igra sa Lopezom. Na sve to dobro jue dodati da će svi ovi parovi na tiketima bolje delovati uz fantastične mogućnosti koje nudi MOZZARTOV Trostruki superpar. Zato igrajmo, tipujmo i budimo mudri uz detaljnu procenu stanja na terenu kroz naše jutarnje kladilačko razgibavanje.

8808: AUSTRALIJA – NEMAČKA, 17:00

(Fudbal, Kup konfederacija)

Nemci su od poslednjeg poraza na EURU u Francuskoj od domaćina odigrali deset utakmica, zabeležili osam pobeda, dva remija i primili samo dva gola. Australija je slabija neko nekih prethodnih godina. Četiri meča ova dva tima odigrala su međusobno – na tri je došlo 4+ i na jednom 3+. Samo jednom oba tima nisu postigla gol…

6032: SLOVAČKA M21 - ENGLESKA M21, 18:00

(Fudbal, EP za mlade)

Koliko god bili neatraktivni i bez velikih imena, Slovaci igraju sve bolji fudbal. Oni su pobedom na startu EP nad Poljskom pokazali svoj kvalitet, dok je Engleska srećno došla do boda protiv Šveđana. Teško je predvideti konačan ishod. Najbolje je gađati golove, jer Slovačka je na četiri od poslednjih pet utakmica ušla u 3+, a Engleska na tri od pet.

6035: POLJSKA M21 - ŠVEDSKA M21, 20:45

(Fudbal, EP za mlade)

Poljska je izgubila sve tri poslednje utakmice sa 1:2. Švedska je poražena na tri od četiri i ni u jednom porazu nije dala ni gol. Ko izgubi verovatno se oprašta od šansi da zaigra u polufinalu. Iako mečevi ovih selekcija obiluju golovima u poslednje vreme, sada će i jedni i drugi biti mnogo oprezniji…

5606: BRAN –STABEK, 19:00

(Fudbal, Norveška 1)

Bran ove sezone nema poraz pred svojim navijačima, a Stabek je izgubio samo jedno od devet prethodnih gostovanja. Forma je na apsolutno na strani domaćina. Poslednja tri međusobna okršaja bila su veoma tvrda – 1:1, 1:0, 1:1. Stabek od 2014. ne zna za trijumf protiv Brana.

5428: TRELEBORG – GEFLE, 19:00

(Fudbal, Švedska 2)

Gefle je najgori tim u švedskoj drugoj ligi i ne gine mu ispadanje. S osam vezanih poraza i jednom pobedom u poslednjih 18 utakmica taj klub nema šta da traži na gostovanju Treleborgu koji kod kuće ove sezone nije izgubio, a dobio je svih pet poslednjih međusobnih duela. Samo jednom nije došlo GG…

7095: SRBIJA Ž - SLOVENIJA Ž, 15:00

(Košarka, EP za dame)

U kratkom vremenskom periodu Srbija je prešla put od favorita do hvatanja za slamku spasa i situaciju da mora da pobedi Sloveniju u nadi da bi mogao da se izbori plasman dalje. Ako Srbija pobedi, a isto učini i Francuska protiv Grčke, praviće se krug sa tri reprezentacije (Grčka, Srbija, Slovenija), gde bi se na kraju gledao koš količnik u međusobnim duelima. Slovenija je već napravila jedno veliko iznenađenje pobedom nad Grčkom u drugom kolu.

7102: FRANCUSKA Ž - GRČKA Ž, 20:30

(Košarka, EP za dame)

Utakmica za prvo mesto u grupi. Ako Francuska dobije sigurna je na vrhu, ako Grčka pobedi a Slovenija bude bolja od Srbije, onda se pravi krug. Francuska je na turnir stigla kao veliki favorit za titulu, posle poraza od Srbije u borbi za bronzu na OI u Riju vezala je devet pobeda, a od Grčke ne zna za neuspeh u ovom veku.

4501: HAFNARFJORDUR – VIKINGUR, 21:15

(Fudbal, Island 1)

Dvostruki uzastopni šampion Islanda loše je započeo sezone. Ima samo dve pobede u prvih sedam kola. Ni Vikingur nije briljirao na startu, ali je u poslednja dva kola slavio sa po 2:1. Utakmice ovih rivala ne obiluju golovima – na četiri od prethodnih šest došlo je 0-2.

7827: V. TROICKI - J. TIPSAREVIĆ, 11:00

(Tenis, ATP Kvins)

Dvojica srpskih igrača sastaju se prvi put posle četiri godine. Tada je na Vimbldonu slavio Viktor Troicki sa 3:0 u setovima – 6:3, 6:4, 7:6. U preostala tri okršaja Tipsa je zabeležio dve pobede i Viktor jednu. Njihovi mečevi uvek su okončani maksimalnim trijumfom – 2:0 ili 3:0.

7832: S. VAVRINKA – F. LOPEZ, 11:00

(Tenis, ATP Kvins)

Treći reket sveta veliki je favorit, ali ne zaboravite da su dueli ove dvojice tenisera dosta naporni i uglavnom neizvesni. I kada ga dobija, a vodi sa 4:2 u pobedama, Sten Vavrinka se po pravilu jako muči sa Lopezom, kao na primer poslednji put, pre dve godine na Vimbldonu – 7:6, 7:6, 6:4. Važan faktor je i podloga – trava, tu se šanse Špancu drastično smanjuju.

(Foto: Action Images)