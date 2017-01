NAJAVA DANA (ponedeljak, 23. januar): Čaves i Nacional u Primeiri… Senegal igra protiv Alžira u Kupu Afrike!

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas i koje mečeve samo u MOZZARTU možete odigrati po većim kvotama…

Veličina slova A A A

Danas imamo šta da kombinujemo i čemu da se nadamo. Za odbacivanje svake nedoumice u vezi sa odlukama za dobro tipovanje i ovog jutra smo se potrudili da valjano izanaliziramo najvažnije događaje u prvom radnom danu ove nedelje.

Čeka nas Primeira, a u njoj Čaves i Nacional. Igra se i u Turskoj, a tu je nešto i iz Serije B, a zatim i Grčke. Naravno, ne spominjemo do sada Kup Afrike, ali neprestano mislimo na njega. Večeras od 20.00 se sastaju Senegal i Alžir, a u istom terminu nam se smeši izgledna šansa da odaberemo i pravu kombinaciju na meč između Zimbabvea i Tunisa.

Za one kojima je fudbal nedovoljan, tu je i NBA! Danas, tačnije noćas igraju Milvoki i Hjuston. To je samo jedna od zanimljivijih utakmica u narednoj noći.

Ko želi da dodatno nabilduje svoj tiket, tu je čuveni Trostruki superpar. U okviru MOZZARTOVOG specijala danas se krije zlatna šansa da većinu najinteresantnijih mečeva odigrate po većoj kvoti. Uzbuđenje je s tim u vezi je zagarantovano, pa stoga strateški razmišljajmo i odigrajmo najbolje što možemo, jer veće kvote svi obožavamo.

4109: ČAVES - NACIONAL, 21.00

(Fudbal, Portugalija 1)

Ovo miriše na solidnog keca. Čaves je sedmi na tabeli i ima 24 osvojena boda (pobedu i dva remija u poslednja tri meča), a u goste mu dolazi Nacional koji ima tri poraza i remi u poslednja četiri meča. I međusobni skor ide domaćinu na ruku. Ima dve pobede u poslednja dva meča.

5309: ALANJA - BEŠIKTAŠ, 18.00

(Fudbal, Turska 1)

Bešiktaš je u poteri za Bašakšehirom, u dobroj je formi, ima tri pobede na poslednja četiri meča i sve izgleda dobro po klub iz Istanbula. Igraće na gostovanju timu koji je vezao dva poraza u poslednja dva meča. Do sada su igrali dva puta, a Bešiktaš je dobio oba duela uz 4+.

6105: SENEGAL - ALŽIR, 20.00

(Fudbal, Afrički kup nacija)

Senegal je već obezbedio prolazak dalje jer ima dve pobede u prva dva meča, dok je jedan od favorita celog turnira, Alžir, na ivici eliminacije i ima jedan osvojen bod posle dva meča. Alžiru ide naruku dosadašnji skor jer je slavio na poslednja tri meča. Tradicija ga ohrabruje.

6107: ZIMBABVE - TUNIS, 20.00

(Fudbal, Afrički kup nacija)

Tunis ima tri boda i ukoliko savlada Zimbabve obezbediće prolazak dalje. Sve ostalo dovodi do kalkulacija u ovoj grupi. Mahom na ovom turniru dolazi 0-2 tako da imajte to na umu. Ove reprezentacije se do sada nisu sastajale.

7296: MILVOKI - HJUSTON, 02.30

(Košarka, NBA)

Hjuston ima dve pobede u poslednje tri utakmice, dok je Milvoki u seriji poraza. Biće ovo sudar i veoma atraktivnih Džejmsa Hardena i Janisa Adetokunba. Zanimljivo, na poslednja četiri meča slavio je domaćin, a od toga je tri puta domaćin bio Hjuston. Znaju da odigraju efikasne duele, razmislite o plusu.

5229: PAS JANINA - PAOK, 18.30

(Fudbal, Grčka 1)

Radi se o utakmici koja u ovom trenutku predstavlja derbi sredini tabele grčke Superlige. Solunski velikan naravno cilja povratak u vrh i jedno od mesta koje vodi u Evropu. U četiri meča odigrana ove godine ekipa PAOK-a je zabeležio tri pobede i jedan poraz. U istom intervalu Pas Janina ima učinak od dva trijumfa i po jednog remija i poraza.

5110: BREST - RED STAR, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Ekipa Bresta je vodeća na tabeli francuske druge lige, dok su gosti na 17. mestu na tabeli u konkurenciji 20 timova. U poslednje vreme Brest na svom terenu igra po sistemu toplo-hladno, pa je tako na pet mečeva na stadionu Fransis le Ble ubeležio samo dve pobede, uz dva poraza i jedan remi. Srećom po njih ni Red Star nije bolji sa tri poraza, remijem i pobedom u pet mečeva iza sebe. U prvom ovosezonskom okršaju Brest je kao gost slavio sa 3:0.

1032: PERUĐA - ČEZENA, 20.45

(Fudbal, Italija 2)

Fudbaleri Peruđe se i ove sezone bore za povratak u elitno italijansko društvo, dok su gosti u grčevitoj borbi za opstanak. Ne ide Peruđi u poslednje vreme, jer ima samo jednu pobedu na poslednjih pet mečeva kod kuće. Čezena u gostima ima dva trijumfa i tri poraza u tom periodu. Poslednja dva međusobna duela ovih timova u Peruđi završena su remijima.

(FOTO: Action Images)