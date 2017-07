NAJAVA DANA (sreda, 26. jul): Nica na Ajaksovom tapetu... Ko će sve vizirati pasoše za Ligu šampiona?

Uz analizu najinteresantnijih parova dana, osveženje stiže u vidu većih kvota u okviru Trostrukog superpara

Sve karte bacamo na kvalifikacione dileme vezane za ulazak u Ligu šampiona. Danas igraju, Astana i Legija, Salcburg i Rjeka, a tu su i Hapoel, Ludogorec, Maribor… Interesantno će biti uz Nicu i Ajaks, pa smo požurili s analizom koja rešava moguće zablude vezane za zvučnost imena ove dve ekipe.

Zato savetujemo da ne brzate. Tri odmeravanja, pa tipovanje! To je mera iskusnog kladioca koji u fudbalskom maniru na kraju može da se odluči i na neku izmenu. Kako se to radi? Pa uz MOZZARTOV Trostruki superpar, izmenom para radi uvođenja napadačke, odnosno jače kvote na željeni meč. Na taj način se po pravilima specijala povećava ukupni koeficijent na tiketu. Sada sve znamo, pa možemo i da tipujemo. Srećno, hrabro i berićetno igračko vojevanje može da počne.

6402: ASTANA – LEGIJA, 16.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Astana je u odličnoj seriji. Igra bez poraza još od maja ukazuje na čvrstu odbranu koja se dokazala i u kvalifikacionom dvomeču sa Spartaksom iz Letonije (0:1, 1:1). Astana je golom u gostima otišla dalje, dok je Legija udavila Marijehamn sa (0:3, 6:0). Večeras gostujuća ekipa je na četiri od pet prethodnih mečeva igrala s 3+ ishodom, dok se za Astanu može reći da konstantno vuče 0-2 partije.

6409: DINAMO K. - JANG BOJS, 18.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Dinamo je na svom terenu svakako favorit. Na pet poslednjih mečeva imaju samo jedan poraz, i to u Kupu Ukrajine. Pobedio ih je Šahtjor sa 2:0, na šta je tim iz Kijeva uzvratio prvenstvenom pobedom od 1:0. Jang Bojs sa druge strane ima dva poraza i tri pobede sa poslednjih pet mečeva. Poslednja je prvenstvena pobeda protiv Bazela sa 2:0. Švajcarcima se jako često događa da igraju 3+, čak i 4+ mečeve.

6412: SALCBURG – RIJEKA, 18.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Austrijanci, kao i Rječani imaju perfektan skor sa prethodnih pet mečeva. Salcburg je ipak na neki način favorit, mada ni gosti nisu za potcenjivanje. Važan je podatak da Rijeka nije menjala postavu nakon skidanja skoro pa večitog šampiona, Dinama sa trona HNL-a. Mečevi hrvatskog tima na tri od pet poslednjih pet utakmica završavani su 5+ ishodom. Salcburgu je isto prošlo dva puta, a dva puta je došlo 3+ tipovanje.

6410: HAPOEL B.S. – LUDOGOREC, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Bir Ševa je u dobroj seriji od četiri vezane pobede. Mađarski Honved je pao pred njima u kvalifikacijama, i to na obe utakmice, rezultatima (2:1, 2:3). Ludogorec je prvo izgubio od Žalgirisa sa 2:1, da bi se kod kuće iskupio za poraz sa 4:1. Gledajući ove susrete, deluje da i jedni i drugi u trci za Ligu šampiona preferiraju GG3+ partije.

6404: VITORUL – APOEL, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Vitorul je napravio senzaciju osvajanjem prve domaće titule u svojoj istoriji. Zadržali su okosnicu tog tima i sada nameravaju da se domognu ili grupne faze ovog takmičenja ili Lige Evrope, takođe po prvi put. Ipak, pripremni mečevi otkrili su brojne nedostatke u defanzivnoj liniji posle poraza od CSKA i Marselja i to oba puta sa 4:2. U ovaj duel inače ulaze posle poraza od Kluža na gostovanju. Kiprani imaju mnogo više iskustva u Evropskim takmičenjima. Sve do eliminacije od Rozenborga prošle sezone imali su impresivan učinak. U prethodnoj fazi eliminisali su luksemburški Didelanž i to rezultatom 1:0 u oba meča. Po svemu sudeći i na ovom neće biti viđeno dosta golova.

6411: MARIBOR – HABNAFJERDUR, 20.20

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Slovenci su u prošlom kolu izbacili Zrinjski, a u domaćem prvenstvu ostvarili su dve startne pobede protiv Aluminija i Triglava. Habnafjerdur je izbacio Vikingur, dok na tabeli islandskog prvenstva trenutno zauzima četvrto mesto. Kada je ovo takmičenje u pitanju Maribor na svom terenu često zna da odigra nerešeno. Hafbarfjerdur je s druge strane na pređašnjim gostovanjima samo tri puta pobeđivao.

6413: NICA – AJAKS, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Sa četiri pobede na pet kontrolnih mečeva i uz prosečno 2,6 postignutih golova Nica ima vrlo uspešnu predsezonu. Ajaks je odigrao tri meča (jedna pobeda i dva poraza). I jedni i drugi u ovim utakmicama nisu imali problema sa pronalaženjem mreže. Na četiri od pet duela Nica je postizala najmanje dva gola, dok je Ajaks na tri susreta šest puta pogađao mrežu. Međutim, oba tima imaju problema u defanzivi. Nica je na Alijanc Rivijeri u Ligi 1 pobeđivala na 80% mečeva, dok je Ajaks na poslednjih 13 gostovanja u ovom takmičenju slavio samo jednom.

6414: SELTIK – ROZENBORG, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ovo će biti prvi ozbiljniji test za Seltik u ovogodišnjem Evropskom izdanju s obzirom da je Linfild bio samo zagrevanje (6:0 ukupni rezultat). Na svakoj od poslednjih 11 takmičarskih utakmica postigli su najmanje dva gola, a prethodni put kada im to nije pošlo za nogom bilo je u meču sa Barselonom u grupnoj fazi ovog takmičenja prošle sezone. Rozenborg je uspeo da izbaci Dandok u prošloj rundi posle produžetaka, a sada će pokušati da postignu gol kako bi imali čemu da se nadaju u Trondhajmu sledeće nedelje. To i neće biti nemoguća misija s obzirom da je Seltik na četiri prethodne utakmice Lige šampiona kod kuće primao dva ili više golova. Poslednji put ova dva tima srela su se 2001. godine u grupnoj fazi takmičenja i obe utakmice završene su pobedom domaćina.

6415: BRIŽ - BUJUKŠEHIR, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Prošle sezone Anderleht je ekipi Briža odneo titulu praktično „ispred nosa“ odnosno uz dva boda prednosti, međutim brojna letnja pojačanja nagoveštavaju da će i ove biti konkurentan. Bujukšehir je takođe sezonu završio na drugom mestu što je najbolji rezultat u istoriji kluba, i sada se nada da će ostaviti trag i u svom premijernom nastupu u Evropi. Poput Belgijanaca i oni su pojačali redove tokom leta. Briž je favorit iz jednog prostog razloga. Neporažen je na 30 mečeva uzastopno u belgijskom prvenstvu, odnosno od decembra 2015, uz najmanje dva postignuta gola na 23 utakmice. Ove dve ekipe odigrale su prijateljski meč pre dve godine koji je završen nerešeno 1:1.

