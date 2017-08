NAJAVA DANA (sreda, 30. avgust): Kup euforija u Japanu i na Islandu… Odbojka na Evropskom prvenstvu, a Troicki i Tipsarević na US openu!

Uz detaljan statistički pregled današnjih mečeva razmislite o najmudrijim tipovanjima dana

4833: KAVASAKI F. – TOKIO, 12.00

(Fudbal, Japan, Liga kup)

U prvu četvrtfinalnu utakmicu ekipa Kavasakija ulazi nakon pet vezanih mečeva bez poraza. Tokio sa poslednjih pet susreta ima dve pobede, dva poraza i jedan nerešen meč baš protiv današnjeg rivala. Tada je bilo 1:1, ali ne treba zaboraviti da su se Tokio i Kavasaki pet puta odmeravali prošle i ove godine, da je tri puta došao GG ishod, baš kao i 3+.

5557: VANLOSE - FREMAD AMAGER, 17.30

(Fudbal, Kup Danske)

Poslednjih pet utakmica ekipe Vanlonsea završeno je s više od 2,5 golova po meču. Čak 18 mečeva unazad domaćin igra sa GG ishodom. Uz to i 3+ u zbiru golova skoro je pa redovna pojava. Frimad Amager je takođe jak po zbiru golova na svojim utakmicama sa više od tri gola na tri od poslednjih pet mečeva. Poslednji meč Vanlosea i Frimad Amagera odigran je prošle godine, s rezultatom 2:3 za današnjeg domaćina.

4512: SELFOS - FILKIR, 19.45

(Fudbal, Island 2)

Filkir je uprkos drugog mesta na tabeli u poslednjih pet mečeva proknjižio samo dve pobede uz isto toliko poraza. Poslednja dva susreta Filkira donela su čak pet, odnosno šest golova, uz prolazak GG tipovanja. Selfos na poslednjih pet mečeva ma tri poraza i dve pobede. Poslednji susret ove dve ekipe odigran je u junu, a pobedio je Filkir sa 2:0.

4518: GROTA - FRAM, 21.15

(Fudbal, Island 2)

Grotu prati fenjeraški status koga potvrđuje samo jedna pobeda na poslednjih 16 mečeva. Fram sa poslednjih pet ima jedan poraz i po dva remija i dve pobede. Gostujući tim može da se pohvali i da je na poslednjih pet međusobnih susreta četiri puta puta pobeđivao Grotu, a da je jednom bilo nerešeno. Na tim mečevima tri puta je došlo 0-2 gola, a dva puta semafor je pokazao 3+ ishod.

8418: BUGARSKA – FINSKA, 17.30

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Finci su prethodne dve utakmice izgubili sa 3:0 od Srbije i Poljske. Pre toga su pobedili Estoniju i Slovačku u prijateljskom susretu. Kada je reč o Bugarima, njihov skor na evropskom frontu čine pobede nad Slovenijom i Španijom i izgubljen meč sa Rusima. Poslednji susret sa Fincima početkom prošle godine Bugari su rešili rezultatom od 3:1 u svoju korist.

8419: ITALIJA – TURSKA, 17.30

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

U plej-of fazi Evropskog prvenstva Italijani su pobedama protiv Češke i Slovačke svoj tim postavili u ulogu favorita u meči sa Turskom koja je izgubila od Francuske i Belgije. Jedini dobijen susret Turci su uknjižili rezultatom 1:3, porazivši Holanđane. Poslednji susret Italije i Turske daleke 2013. završen je pobedom Azura od 2:3.

8416: POLJSKA – SLOVENIJA, 20.30

(Odbojka, Evropsko prvenstvo)

Poljaci su na startu EP izgubili od Srbije sa 3:0, da bi nakon toga istim rezultatom, ali u svoju korist rešili mečeve sa Finskom i Estonijom. Slovenci su pobedili Španiju, pa zatim izgubili mečeve sa Rusijom i Bugarsko, a interesantno je da su se sva tri meča završila sa 3:0 i setovima. Pre dve godine na Evropskom prvenstvu Poljska i Slovenija igrale su dva puta. Jenom su pobedili Slovaci, a jednom Slovenci.

7646: ANDERSON K. - GULBIS E, 22.05

(Tenis, US Open)

Južno Afrikanac Kevin Anderson takmičenje na tvrdoj podlozi US opena započeo je pobedom od 3:0 iz meča protiv Amerikanca Aragona. Ernest Gulbis je takođe pobedio Italijana Đanesija, 91. tenisera sveta po ATP rejting listi. Poslednji, odnosno jedini susret dvojice tenisera odigran je 2012. godine na Vinston Salemu. Pobedio je Ernest Gulbis sa 0:2 u setovima.

7647: CONGA Ž. - ŠAPOVALOV D, 02.20

(Tenis, US Open)

Žo Vilfrid Conga, 12. je teniser sveta, svakako je jači rival u meču sa Kanađaninom, Denisom Šapovalovom koji zauzima 69. ATP poziciju. Ipak, ne treba zaboraviti ni da je Conga pre izlaska na teren US opena vezano imao tri izgubljena izgubljena meča, a pobeđivali su ga Karlović i Kveri. Šapavlov je vezao četiri pobede, u Njujorku je pobedio Rusa Medvedeva sa 3:0, ali je važno znati i da ga je početkom avgusta pobedio šesti reket sveta, Aleksandar Zverev sa 2:6.

7791: VIKTOR TROICKI - NORBERT GOMBOS, 17.35

(Tenis, US Open)

Slovački teniser, Norbert Gombos je 84. na svetu, dok naš Viktor Troicki zauzima 52. mesto ATP liste. Ipak, ne treba zaboraviti da Srbinu loše ide u poslednje vreme. Izgubio je čak sedam uzastopnih mečeva, a bolji od njega su bili Berlok, Izner, Jang, Tipsarević i Majer! Norbert Gombos je vezao tri poraza, a pre toga je imao dve pobede. Za njega se može reći da je u padu forme zato što je na tri poslednja susreta dobio svega jedan set.

7651: ŠVARCMAN D. - TIPSAREVIĆ J, 22.50

(Tenis, US Open)

Po ATP rejtingu, Argentinac Dijego Švarcman nalazi se na 33, a naš Janko Tipsarević na 67. poziciji. To ne mora da znači apsolutno ništa, pošto je Argentinac pre pobede protiv Berloka na US Openu dva puta uzastopno poražen u Sinsinatiju i Kanadi. Naš teniser s pet prethodnih mečeva ima dve pobede i tri poraza, a sa Švarcmanom nije imao do sada priliku da ukrsti rekete.

7658: KRUNIĆ A. TOMLJANOVIĆ A, 22.05

(Tenis, US Open, žene)

Aleksandra Krunić i Hrvatica Alja Tomljanović do sada nisu imale međusobne oršaje. Ipak, Krunićeva bi kao 78. teniserka sveta trebalo da je fovorit, jer je Hrvatica na WTA listi tek na 232. mestu. Srpska teniserka je uzgred i jako motivisana pobedom na startu US Opena i to u meču sa sedmom teniserkom sveta, Džoanom Kontom.

