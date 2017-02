NAJAVA DANA: (sreda, 8. februar): Posle Zvezde, Partizan ide na okšaj s PAOK-om! Umeju li Alaves i Selta da iznenade golovima?

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas i koje mečeve samo u MOZZARTU možete odigrati po većim kvotama u iskusnoj režiji Trostrukog superpara

Kombinacije, zavrzlame i nedoumice stoje u današnjem kladilačkom horoskopu! Teško da se može reći da će danas biti proste matematike, a nama i nije do nje. Gađamo u centar, analiziramo najinteresantnije utakmice da bi došli do čarolije MOZZARTOVIH kvota uz igru na ishode, golove i plejadu kombinacija!

Dobre preduslove za uspešno tipovanje nudi nam omiljeni Kup kralja. Alaves i Selta pokušavaju da prekinu sušnu sezonu, bar kada su golovi u pitanju. Čeka nas i Serija A, a u njoj zna se igraju Juve, Milan, Bolonja, i da ne nabrajamo. Bolje je da se usredsredimo na činjenice pa da zbrajamo, odnosno množimo kvote.

Partizan i Paok ostavljamo za kraj! Ne, naravno da nam je ovaj susret bitan, samo kladilački desert se ostavlja za kraj. Možda dobro ide i uz MOZZARTOV Trostruki superpar. Jednostavno, veće kvote su uvek slađe, pa zato kombinujmo i igrajmo se!

1011: KROTONE – JUVENTUS, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Pobedom nad Milanom Juventus se učvrstio na čelu tabele Serije A gde sada ima šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. Krotone je izgubio od Palerma u gostima i propustio priliku da pobedi tim koji je na svom terenu u čitavoj sezoni osvojio samo jedan bod. Šanse da opstanu u ligi u prvoj sezoni Serije A veoma su male. Isto važi i za ishod ovog meča u kojem je Juve bez sumnje favorit.

1012: BOLONJA – MILAN, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Ubedljiv poraz od Napolija kod kuće (1:7) sigurno je ostavio traga na igračima Bolonje. Teško je poverovati da Milan može da ponovi ovakav rezultat, ali Bolonja je definitivno porozna u odbrani. Na svom terenu u proseku prima 1,27 golova, a mrežu nisu sačuvali na 67% mečeva. Milan je izgubio četiri utakmice u nizu u svim takmičenjima i trenutno je osmi. Na strani u proseku postiže 1,5 golova, a na prethodnih devet gostovanja primili su gol. Od šest prethodnih duela sa Milanom na ovom terenu, Bolonja je tri puta gubila i isto toliko puta igrala nerešeno.

5017: LION – NANSI, 19.00

(Fudbal, Francuska 1)

Lion je jak na svom terenu gde je dobio 64% mečeva ove sezone. Prilično je daleko od vodeća tri tima na tabeli i mesta koje vodi u Ligu šampiona, ali su uz Sent Etjen glavni je favorit za četvrtu poziciju na tabeli. Nansi je jedanaesti i cele sezone igra promenljivo. Pobeda od 2:0 protiv Nanta u gostima sigurno im je ulila dozu samopouzdanja. Njihov glavni problem ipak je realizacija, na 23 meča postigli su 18 golova. Prethodni meč igrali su na početku sezone kada je Lion slavio sa 3:0.

5019: NICA - SENT ETJEN, 19.00

(Fudbal, Francuska 1)

Poraz od Monaka prošle subote za Nicu je bio tek drugi u sezoni. Prethodni su pretrpeli u novembru kada ih je savladao Kaen. Sent Etjen igra odlično ove sezone i po svemu sudeći sa Lionom će se boriti za četvrto mesto. Zahvaljujući odličnoj odbrani od početka sezone primili su samo 18 golova. Takođe, izgubili su samo jedan od prethodnih sedam mečeva i to neočekivano od Lorijana polovinom decembra. Međutim, Nica je na svom terenu dobila 75% duela, dok je Sent Etjen na strani pobeđivao samo na 27% utakmica.

5020: MARSELJ – GENGAN, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

Ova dva tima na tabeli deli samo dva boda. Šestoplasirani Marselj igra nešto lošije u poslednje vreme. Izgubili su od Monaka u gostima sa 4:1, ali su desetak dana kasnije demolirali Monpelje sa 5:1. Gengan je od poslednjih sedam dobio samo jednu utakmicu, a na gostovanjima je ove sezone bio uspešan samo u 17% slučajeva. S druge strane Marselj je solidan na Oranž Velodromu. Prethodni duel u avgustu prošle godine pripao je Genganu (2:1).

2051: LESTER – DERBI, 20.45

(Fudbal, FA kup)

Lesterova odbrana titule nastavila se u istom maniru. Još jednim porazom, ovaj put od Mančester Junajteda koji ih je savladao sa 3:0. Sada ih bod deli od opasne zone uz četiri poraza na prethodnih pet mečeva. Jedini meč koji nisu izgubili od pomenutih bio je upravo duel sa Derbijem u prošloj rundi FA kupa (2:2). Derbi je za vikend takođe poražen od Njukasla i sada ih tri boda deli od mesta koje vodi u plej-of Čempionšipa. Od pet prethodnih mečeva izgubili su tri, a svaki od njih na gostovanjima, što im baš i ne ide u prilog s obzirom da Lester jedino kod kuće pruža nešto bolje partije. Od poslednjih sedam, dobili su tri, isto toliko puta izgubili, i jednom odigrali nerešeno. Od sedam prethodnih duela sa Derbijem, aktuelni šampion je dobio pet, uz poraz i remi.

3067: DORTMUND – HERTA, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Prošlog vikenda Dortmund je zabeležio preko potrebnu pobedu u duelu protiv Lajpciga koja ga je odvela među četiri najbolje ekipe, i posle koje su neporaženi na osam mečeva u svim takmičenjima. Herta spada u timove Bundeslige koja je među najboljima kada je igra na domaćem terenu u pitanju, ali na gostovanjima je sasvim druga priča. Pet puta su gubili, tri puta remizirali i dva puta pobeđivali. Međutim, na tri od prethodne četiri utakmice na strani postigli su bar jedan gol. Prethodni prvenstveni duel odigran polovinom oktobra u Dortmundu završen je nerešeno 1:1.

3068: HANOVER - AJNTRAHT F. 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Drugoligaš Hanover na svom terenu dobio je osam od deset utakmica koje je odigrao ove sezone. Ajntraht je drugi najbolji tim Bundeslige kada je u pitanju defanziva, ove sezone primili su samo 15 golova, ali se ne mogu pohvaliti baš sjajnim rezultatima na strani. Na 70% njihovih mečeva u gostima viđeno je od 0-2 golova, Frankfurt je dobio prethodni duel u Bundesligi odigran u martu sa 1:0.

4062: ALAVES – SELTA, 21.00

(Fudbal, Kup kralja)

Meč bez golova u Vigu prošle nedelje za Alaves je odličan rezultat koji bi verovatno prihvatili unapred da ga im je neko ponudio. Selta nije tamo primila gol što je za nju svakako dobra stvar, pored toga ide im u prilog i činjenica da Alaves igra bolje na strani nego pred svojom publikom gde su dobili samo 20% mečeva. S obzirom da su igrali već dva puta u protekle tri nedelje prilično su svesni međusobnih mana i prednosti, a imajući u vidu da je na tih 180 minuta viđen samo jedan gol, i ovaj meč će verovatno biti prilično tvrd. Prvi susret završen je bez golova, a prethodna tri dobila je Selta.

7013: PAOK – PARTIZAN, 20.00

(Košarka, FIBA Liga šampiona)

Obe ekipe u ovaj meč ulaze samo nekoliko dana posle velikih gradskih derbija, Partizan sa Zvezdom, a PAOK sa Arisom. Solunski crno-beli su pobedili Aris, a beogradski Zvezdu. Partizan u poslednje vreme igra po sistemu toplo-hladno, ali dobra stvar je što su, iako ne u potpunosti, sada svi igrači u rotaciji. Ne bi trebalo zaboraviti ni na činjenicu da su PAOK i Partizan, a pogotovo navijači, u svojevrsnim bratskim odnosima što znači da Beograđane u Solunu sigurno neće dočekati neprijateljska atmosfera i previše „vruć“ teren. Partizan će kao bolje plasirani tim iz prve faze imati prednost domaćeg terena u revanšu za dve nedelje.

