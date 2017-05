NAJAVA DANA (subota, 13. maj): Zvezda i Partizan u šampionskom trku, Jokan is on fire, lisabonski Orlovi overavaju titulu, Bikovi se svete Bavarcima, Nole protiv Rafe 50. put...

Pogledajte koji nas interesantni susreti čekaju danas, odnosno koji parovi nude šansu za tipovanje po većim kvotama u okviru naše ponude Trostruki superpar...

Kiša nad Srbijom kao da najavljuje kišu golova u ligama širom Evrope. A današnja ponuda je, barem što se tiče fudbala i tenisa - VRHUNSKA! Kako za gledanje i uživanje, tako za klađenje i navijanje. Jer pred nama je pravi "teškaški" dan u kojem Zvezda i Partizan nastavljaju šampionsku trku, RB Lajpcig dočekuje Bajern, Benfika overi titulu protiv Gimaraeša, Đoković i Nadal u polufinalu mastersa u Madridu igraju 50. put itd.

2701: PARTIZAN – VOŽDOVAC, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Crno-beli su preuzeli lidersku poziciju na tabeli i nemaju nameru da silaze sa nje do kraja šampionske trke. U goste Parnom valjku stiže Voždovac, koji je u prošlom kolu savladao Crvenu zvezdu i skinuo je sa trona, pa ostaje da se vidi da li će to uspeti da ponovi i u Humskoj. Partizan je vezao sedam pobeda u svim takmičenjima protiv ovog rivala.

2702: CRVENA ZVEZDA - MLADOST LUČ, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Aktuelni šampion je porazom od Voždovca u prošlom kolu pao na drugo mesto Superlige, potom je poražen i revanšu polufinala kupa od Čukaričkog, pa sada mora po svaku cenu da se vrati na pobednički kolosek i zadrži korak za Partizanom. Mladost je najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka sezone, a nije poražena ni u prvom ovosezonskom meču na stadionu Rajko Mitić, kada je bilo 2:2.

3001: AUGZBURG – DORTMUND, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Augzburg je osvojio četiri boda u poslednja dva prvenstvena meča i učiniće sve da osvoji makar još jedan u ovoj utakmici. Ipak, sa druge strane je odlični Dortmund, koji juri direktan plasman u Ligu šampiona. Milioneri ne blistaju na gostovanjima u ovoj sezoni, ali su ostvarili tri pobede u poslednja četiri kola i može se reći da su u dobroj formi.

3006: RB LAJPCIG – BAJERN, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Okršaj dva najbolja tima Bundeslige, ali meč bez rezultatskog značaja, što znači da bismo mogli da gledamo izuzetno zanimljivo odmeravanje. Bajern je šampion, dok je Lajpcig osigurao mesto u Ligi šampiona, pa sada i jedni i drugi mogu da uživaju u fudbalu. Bajern je u prvoj utakmici ove sezone bio izuzetno ubedljiv (3:0), pa Lajpcig ima dovoljno motiva da se revanšira.

1001: FJORENTINA – LACIO, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Fjorentina je osvojila samo jedan bod u poslednja dva kola Serije A, dok je Lacio vezao tri ubedljive pobede, ali pred sobom ima finale Kupa Italije sa Juventusom. Nebeskoplavi su već obezbedili plasman u Ligu Evrope, pa su potpuno rastereći u ovoj utakmici. Lacio je dobio pet od poslednjih šest međusobnih mečeva, od čega tri na Artemio Frankiju.

1002: ATALANTA – MILAN, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Ovo je bitka za Evropu, iako Atalanta ima šest bodova više od današnjeg rivala. Tim iz Bergama, kao i Milan, ne može da se pohvali impozantnom formom. Domaćin ima jedan trijumf i četiri remija u poslednjih pet susreta. Sa druge strane Milan od trijumfa nad Palermom ne zna za uspeh. Na mečevima oba tima u poslednje vreme dolazi GG.

2101: FULAM – REDING, 18.30

(Fudbal, Engleska 2, plej-of)

Poslednji meč ova dva tima dobio je Reding minimalnim rezultatom. Međutim, Fulam je u regularnom delu Čempionšipa kao domaćin bio ubedljiv - 5:0. Sigurno će ekipa Slaviše Jokanovića uraditi sve da napravi veliki kapital pred revanš. Na pet od poslednjih šest susreta ova dva tima došlo je 3+.

4001: ESPANJOL – VALENSIJA, 16.00

(Fudbal, Španija 1)

Valensija je prošlonedeljnim trijumfom nad Osasunom prekinula seriju od tri poraza. Na prethodna tri susreta Slepih miševa došlo je GG3+. Espanjol ima jedan trijumf u prethodnih pet susreta. Valensija je dobila dva poslednja susreta sa Espanjolom identičnim rezultatom - 2:1.

4002: OSASUNA – GRANADA, 18.30

(Fudbal, Španija 1)

Ova dva tima će naredne sezone igrati u Segundi. Gotovo da više nemaju ni teoretske šanse. Granada je u seriji od šest poraza, a na tim mečevima su postigli samo dva gola. Sa druge strane Osasuna je bez trijumfa od 15. aprila.

4106: BENFIKA – GIMARAEŠ, 19.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Benfika bi trijumfom overila titulu. Međutim, timu iz Lisabona neće biti nimalo lako. Gimaraeš je vezao pet trijumfa i zacementirao se na četvrtoj poziciji. Na tri od poslednjih pet susreta Benfike došlo je 0-2 gola.

7626: NADAL - ĐOKOVIĆ, 16.05

(ATP, Madrid polufinale)

Po 50. put Novak Đoković i Rafael Nadal ukrštaju rekete. Izrazitog favorita u ovakvom susretu nema, ali ipak treba staviti barem malo ispred španskog adsa. Novak se, sa druge strane prilično muči, ali ono što ne treba zaboraviti je da on zna kako da pobedi Rafu, čak i na šljaci pred njegovim navijačima. I Rafa to vrlo dobro zna. Naš as trenutno vodi sa 26:23 u međusobnom skoru.

7655: TIM - KUEVAS, 21.35

(ATP, Madrid polufinale)

Drugo polufinale mastersa u Madridu ne donosi ni priblipčno toliko "istorie", pošto daleko iskusniji Kuevas vodi sa 1:0 u odmeravanjima sa mladim Austrijancem. Tim je ipak favorit, ali se sa njim nikada ne zna. Često ume slabo da odigra, daleko ispod svog nivoa, dok Kuevasu odgovaraju uslovu u Madridu. Biće napeto.

7654: HALEP - MLADENOVIĆ, 19.05

(WTA, Madrid finale)

Aktulena šampionka prestižnog tutnira protiv možda i trenutno teniserke u najboljoj formi na turu. Halepova kao iskusnija slovi za favorita, ali nema te protivnice koju Francuskinja našeg porekla ne može da savlada, pa tako i nezgodnu, upornu Rumunku protiv koje vodi 3-1.

