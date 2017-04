NAJAVA DANA (subota, 22. april): Na Vembliju Čelsi - Totenhem, u Lisabonu Sporting - Benfika, nastavlja se trka u Superligi

Pogledajte koji nas interesantni susreti čekaju danas, odnosno koji parovi nude šansu za tipovanje po većim kvotama...

2051: ČELSI – TOTENHEM, 18.15

(Fudbal, FA kup)

Čelsijev poraz prošlog vikenda od Mančester Junajteda povećao je neizvesnost u trci za titulom, a tim koji je trenutno najsposobniji da ih ugrozi u toj nameri je upravo Totenhem. A i pored toga što je ovde u pitanju polufinale FA kupa, pobednik ovog duela bez sumnje steći će psihološku prednost pred nastavak takmičenja. Čelsi je od prethodnih devet mečeva u svim takmičenjima dobio sedam, a u FA kupu su ove sezone postigli 11 golova i primili jedan. Totenhem je tim koji je trenutno u najboljoj formi sa osam vezanih pobeda. Za Čelsijem sada zaostaje četiri boda, i neporažen je na deset utakmica u svim takmičenjima. Pri tom su postigli 33 gola uz šest primljenih. Od poslednjih sedam međusobnih duela Čelsi je dobio tri, uz dva poraza i isto toliko remija.

2003: SVONSI – STOUK, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Labudovi su nastavili da padaju na tabeli pošto su poraženi na gostovanju Votfordu. Prethodno su izgubili od ekipe Vest Hema i sada su šest mečeva bez pobede. Doduše, četiri od toga bila su gostovanja, dok su kod kuće na deset poslednjih mečeva pet puta pobeđivali uz četiri poraza i remi. Nalaze se u zoni ispadanja sa pet utakmica do kraja. Stouk je pobedio Hal u prošlom kolu i prekinuo niz od pet mečeva bez pobede. Zahvaljujući solidnim partijama ranije u sezoni nalaze se na bezbednom odstojanju od zone ispadanja. Kada su gostovanja u pitanju izgubili su sedam od poslednjih devet, i u tom periodu uspeli da dobiju jedino Sanderlend. Primili su 20 golova na ovim mečevima, a nisu postigli nijedan na poslednjih pet. Svonsi je s druge strane primio 24 na 11 utakmica kod kuće.

3002: BAJERN – MAJNC, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Prilično je sigurno da će Majnc da nastrada. Imali su tu nesreću da posle katastrofalnog suđenja u četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona budu prvi naredni protivnik razbesnelom Bajernu. A samo što su prekinuli gubitnički niz pobedom protiv Herte. Ovom pobedom sada su sa četiri boda udaljeni od zone ispadanja. Bavarci su na 57% mečeva kod kuće sačuvali mrežu, a čak je i Dortmund koji je drugi najefikasniji tim Bundeslige uspeo u prošlom kolu da im da samo jedan gol. Majnc je s druge strane očajan na gostovanjima gde nije postizao gol u 43% slučajeva. Od 11 mečeva sa Majncom na Alijanc Areni, Bajern je dobio osam uz dva poraza i jedan remi.

3007: M'GLADBAH – DORTMUND, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Hofenhajm je, ispostavilo se, bio prevelik zalogaj za M’gladbah prošlog vikenda (5:3). Međutim, pobeda na gostovanju Kelnu ispostavila se kao dovoljna za ekipu Ditera Hekinga da se približi na dva boda zaostatka u odnosu na vodećih šest. Dortmund je imao turbulentan period u proteklih par nedelja. Pobeda nad Ajntrahtom bila je jedina pozitivna stvar pored tri poraza (dva od Monaka i jedan od Bajerna) a uz sve to preživeli su i napad na klupski autobus. Na 71% mečeva odigranim na Borusija Parku M’gladbah je ili pobeđivao ili igrao nerešeno, dok je Dortmund bolji na svom terenu nego na strani gde su od poslednjih deset mečeva dobili samo dva. Dortmund je prethodni međusobni duel dobio sa 4:1.

1001: ATALANTA – BOLONJA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Atalanta je jedini tim u Seriji A koji je uspeo da remizira na gostovanju Romi. Sada nameravaju da ostanu među pet najboljih timova na tabeli. Bolonja je izvan opasne zone, međutim ne uspevaju da napreduju na tabeli. Remi bez golova sa slabašnim Palermom bio je treća uzastopna utakmica u kojoj nisu postigli gol, a na gostovanjima su ove sezone pobeđivali samo tri puta. U proseku na strani postižu 0,81 gol po meču, a nisu ih davali na 41% mečeva ove sezone. Atalanta kod kuće u proseku prima 0,87 golova uz sačuvanu mrežu na 47% mečeva. Tri od prethodna četiri međusobna duela Atalanta je dobila bez primljenog gola.

1002: FJORENTINA – INTER, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Fjorentina u ovaj meč ulazi posle prvog poraza na svom terenu i to od Empolija koji je četvrti otpozadi. Imajući u vidu da je ekipa Paula Sose sačuvala mrežu na četiri od 14 mečeva na domaćem terenu, imaće puno posla sa Interovom navalom. Neroazuri su doživeli neočekivan poraz od ekipe Krotone, a mrežu nisu sačuvali na poslednjih sedam utakmica, dok je Fjorentina postizala golove u 12 uzastopnih mečeva na svom terenu. Inter je pronalazio gol protivnika u 88% slučajeva, kao i na poslednjih devet. Od pet prethodnih međusobnih duela Interu je pripao samo jedan.

4003: VILJAREAL - LEGANES, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Viljareal kod kuće u proseku postiže 1,88 golova, a od poslednjih 11 mečeva samo u jednom slučaju to im nije pošlo za nogom. Kao petoplasirani na dobrom su putu da obezbede mesto u Evropi, ali bi radije da fiksiraju ovo mesto i tako se automatski kvalifikuju. Leganes je tim koji spada u najneefikasnije u Primeri, međutim u proteklih par meseci to se promenilo. Postizali su golove na sedam od deset utakmica, a to su činili i na 50% utakmica na strani. Isto važi za Žutu podmornicu koja je postizala golove na 50% mečeva kod kuće. Prethodni i jedini duel ove dve ekipe u Madridu završen je bez golova.

4105: SPORTING - BENFIKA, 21.30

(Fudbal, Portugalija 1)

Sporting za pobedu nad Benfikom na stadionu Žoze Alvalade ne zna već pet godina, mada na svom terenu ima niz od sedam utakmica bez poraza. Uz čak šest recki. Benfika jako teško gubi bodove. Od prethodnih 38 ligaških mečeva tim sa Luža dobio je čak 31. Na poslednjih sedam Benfikinih gostovanja padalo je bar po tri gola, a u čak šest navrata mreža je mirovala. S druge strane Sporting je postigao bar dva gola u pet prethodnih utakmica na svom terenu. Tri od poslednja četiri međusobna okršaja Lavova i Orlova u domu Sportinga završena su rezultatom 1:1.

2701: PARTIZAN – VOJVODINA, 17.00

(Fudbal, Srbija 1)

Od oktobarskog remija sa Radničkim iz Niša, Partizan je nanizao devet prvenstvenih trijumfa, od kojih je čak osam ukrašeno sa dva ili više datih golova. Vojvodina ne deluje ni izbliza opasno kao jesenas. Tada je bila ozbiljan kandidat za trofeje, ali u poslednjih pet kola ima samo jednu pobedu i to nad Napretkom, ostvarenu u trećem minutu nadoknade vremena na početku plej-ofa. Novosađani su jedini tim koji crno-beli nisu dobili u ovom prvenstvu. U trećem kolu bilo je 3:1 za Lale u Humskoj 1, u novembru 0:0 na Karađorđu.

2702: NAPREDAK - CRVENA ZVEZDA, 19.00

(Fudbal, Srbija 1)

Tim Vuka Rašovića poražen je u Novom Sadu golom u 90. minutu, ali je posle nešto slabijeg početka proleća izrastao u hit ovog dela prvenstva. Napredak je pre odlaska na Karađorđe vezao četiri pobede i u tim mečevima nije primio gol. Velike i bolne derbi rane posle ubedljivog poraza u večitom derbiju fudbaleri Crvene zvezde pokušaće da izleče u Kruševcu. Na premijeri prvenstva Čarapani su izborili remi na Marakani (2:2) i to posle ubedljivog vođstva, dok je u Kruševcu izjednačen meč rešio Kostarikanac Džon Ruiz. Na poslednja tri gostovanja na stadionu Mladosti crveno-beli imaju dve pobede i jedan remi bez golova.

