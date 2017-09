NAJAVA DANA, (utorak, 19. septembar): Navalimo na Seriju A, Primeru i Bundesligu... Lester i Liverpul igraju u Liga kupu!

Iskoristi statistiku, i razmisli o najadekvantijim tipovanjima na udarnim mečevima dana...

Veličina slova A A A

1003: BOLONJA – INTER, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Inter je odigrao bez greške u prva četiri kola Serije A, dok Bolonja ima samo jednu pobedu, jedan remi i dve izgubljene utakmice. Zato su gosti favoriti, ali ne treba smesti s uma da je Inter na poslednjem međusobnom susretu tek sa 0:1 savladao Bolonju. Pre toga, dva puta je bilo nerešeno, a tri puta uzastopno je prlazilo GG tipovanje.

4002: VALENSIJA – MALAGA, 20.00

(Fudbal, Španija 1)

Malaga je u očajnom nizu od četiri uzastopna poraza u Primeri. Ni Valesija sa tri uzastopna remija nije ono što je nekada bila, ali se mora konstatovati da je igrala egal u partijama sa Realom 2:2 i madridskim Atletikom 0:0. Malaga je prošle godine sa Valensijom igrala 2:2, a zati pobedila sa 2:0.

4005: BARSELONA – EIBAR, 22.00

(Fudbal, Španija 1)

Barselonina mašinerija rešila je četiri do sada odigrane utakmice u Primeri u svoju korist. Eibar ima pobede protiv Malage i Leganesa, i izgubljene mečeva sa Seviljom i Altetik Bilbaom. Eibar je takođe redovna mušterija Barselone od 2014. godine, i to sa 3+ ishodima koji su dolazili na svim do sada odigranim mečevima, osim na onom iz marta 2015.

3002: MENHENGLADBAH – ŠTUTGART, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Štutgart je na devetom, a Borusija Menhengladbah na desetom mestu Bundeslige. Istorija međusobnih odmeravanja kaže, da je Borusija slavila četiri puta uzastopno. Pravila nema u ovom paru. Na poslednjoj međusobnoj utakmici došlo je 0-2, dok je dva puta pre toga došlo 4+ tipovanje.

3004: AUGZBURG - RB LAJPCIG, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Auzburg je vezao dve pobede, a Lajpcig ima remi sa Borusijom iz Menhengladbaha. Gosti su pre toga igrali 1:1 sa Monakom u Ligi šampiona, pa rezultat utakmice četvrtog kola Bundeslige ne treba smatrati kao generalni parametar pada forme Lajpciga. U poslednje dve godine Auzburg i Lajpcig su igrali GG partije.

3005: ŠALKE – BAJERN, 20.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Bavarci su u nizu od osam utakmica bez nerešenog rezultata, ali im prosek kvari izgubljen meč sa Hofenhajmom. Šalke je vezao dve GG3+ pobede protiv Štutgarta i Verdera. Istorija ipak kaže da Šalke godinama unazad ništa nije mogao Bajernu. Prošlogodišnji 1:1 remi, zato deluje kao gotovo krajnji domet domaće ekipe naspram Bajerna.

2032: TOTENHEM – BARNSLI, 21.00

(Fudbal, Engleska, Liga kup)

Totenhem kao Premijerligaš svakako nosi lidersku poziciju naspram Branslija koji ne blista ni u Čempionšipu. Trebalo bi znati i da su gosti pre meča sa Totenhemom poraženi sa 0:3 od Aston Vile. Totenhem je da Svonsjem odigrao bez ogolova, a pre toga savladadao Borusiju iz Dortmunda sa 3:1. Poslednji susret Totenhema i Barnslija odigran je pre 18 godina u okviru FA kupa, a pobedio je domaćin današnjeg susreta minimalnim rezultatom.

2035: LESTER – LIVERPUL, 20.45

(Fudbal, Engleska, Liga kup)

Lester je neporažen na poslednjih pet utakmica koje su u proseku završavane sa 2,5 golova. Ipak, vredno je spomenuti da je Liverpul od poslednja tri, dobio dva međusobna okršaja, a svaki put je prolazilo makar 3+ tipovanje. I Liverpul i Lester imaju po GG remi utakmicu iz poslednjeg kola Premijer lige.

4142: SPORTING – MARITIMO, 21.15

(Portugalija, Liga kup)

Gledajući po odnosu snaga u Primeiri, Sporting je sila koja trenutno ima maksimalan učinak od šest uzastupnih pobeda. Marimo nije odigrao nerešeno na poslednja tri susreta, a četiri utakmice u nizu su im okončane sa prosečno 2,5 pogodaka po utakmici. Poslednji susret večerašnjih rivala završen je GG remijem.

2432: PARTIK – RENDŽERS, 20.45

(Fudbal, Kup Škotske)

Najbolji parametar snaga Partika i Rendžersa je prvenstvena utakmica odigrana pre par dana. Tada je sve prošlo sa 2:2, što prekida niz od dve vezane pobede večerašnjeg domaćina. Ranije ove godine, slavili su Rendžersi da 1:3, što ukazuje na činjenicu da su obe ekipe raspoložene i u odbrani i u napadu.

7910: KUZNJECOV A. – TROICKI V, 17.35

(Tenis, ATP, Sankt Peresburg)

Za našeg Viktora Troickog, inače 47. tenisera sveta, duel sa Andrejom Kuznjecovim koji je 87. na ATP listi ne bi trebalo da predstavlja problem. Kuznjecov je samo jednom pobedio na poslednjih pet mečeva, dok Troicki ima dve povbede i tri poraza. Važno je napomenuti da su se Rus i Srbin tri puta do sada sastajali, s da je dva puta slavio naš teniser.

(Foto: Action Images)