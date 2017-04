NAJAVA DANA (utorak, 4. april): Zvezdina oluja očekuje Budućnost u Jadranskoj ligi! Čekaju nas i Premijerligaši, Primera, Bundesliga i Kup Italije...

Pogledajte koji nas interesantni susreti čekaju danas, odnosno koji parovi nude šansu za tipovanje po većim kvotama...

Kome ćemo danas podariti iskusan i koliko je god moguće siguran tip? To pitanje rešava svaki MOZZARTOV kladilac ponaosob, a stoji i da nikome neće biti lako. Igra se Kup Italije, a u njemu se sastaju Roma i Lacio, tu je i Bundesliga uz Dortmund i Hamburger uz Lester i Sanderlend u Premijerligi… Ne, naravno da to nije sve, jer nabrajanje bi se oteglo u nedogled, a za to zaista nema potrebe budući da smo sve mečeve uredno poređali u našoj redovnoj rubrici.

Ostaje nam samo da se bacimo na posao. Zapamtite, uz MOZZARTOV Trostruki superpar odlično se slaže Jadranska liga. Igraju Zvezda i Budućnost, pa pustimo mašti na volju jer u današnjoj ponudi sve igre deluju poprilično intrigatno…

2012: LESTER – SANDERLEND, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Vaskrsnuće Lestera se nastavlja. Pobeda nad Stouk Sitijem (2:0) sada je peta uzastopna za tim koji je do nedavno bio na ivici sunovrata. Ne samo da su vezali pet trijumfa, već su tom prilikom postizali najmanje dva gola, i plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona. Sanderlend je pretrpeo još jedan poraz, ovog puta od Votforda (1:0) i tako produžio niz od pet mečeva bez pobede u svim takmičenjima. Dobili su samo jednu od prethodnih 14 utakmica, a na gostovanjima stvari stoje još crnje za Crne Mačke. Od 13 poslednjih dobili su dva i izgubili 11. Takođe, na četiri od pet poslednjih mečeva na strani nisu postigli gol, a na sedam od poslednjih devet poraženi su sa najmanje dva gola razlike.

2014: MANČESTER JUNAJTED – EVERTON, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester nastavlja sa posrtanjem. Remi bez golova sa Vest Bromvičem na Old Trafordu ostavio ih je na petom mestu sa četiri boda zaostatka za vodećom četvorkom. Murinjov tim sada je od poslednjih osam mečeva u Premijer ligi dobio tri uz pet nerešenih rezultata, a dobra vest je da se u tim posle suspenzije vraća Zlatan Ibrahimović. Interesantno da su ih upravo mečevi na Old Trafordu koštali boljeg plasmana. Od 13 odigranih dobili su samo pet, i remizirali na preostalih osam, a poslednji put su na njemu poraženi u septembru od Mančester Sitija. Everton je potučen od strane arhineprijatelja Liverpula (3:1), i sada je na prethodnih deset utakmica ostvario šest pobeda, dva poraza i dva remija. Nalaze se na sedmom mestu uz tri boda zaostatka za Mančesterom. Na strani su dobili samo dve od poslednjih 13 utakmica, uz sedam poraza i četiri remija, dok su golove postizali na sedam od poslednjih osam mečeva. Junajted je s druge strane sačuvao mrežu na pet od trinaest mečeva kod kuće.

3011: DORTMUND – HAMBURGER, 20.00

(Fudbal, Nemačka 1)

Posle razočaravajućeg starta sezone ekipa Tomasa Tuhela napravila je preokret u ovoj godini i sada je na četvrtom mestu uz bod zaostatka u odnosu na trećeplasirani Hofenhajm. Od poslednjih osam mečeva dobili su šest uz jedan poraz i remi. Hamburger je na poslednjih osam mečeva osvojio sedamnaest bodova uz pet pobeda, poraz i dva nerešena ishoda, ali se ipak nalaze na 14. mestu gde ih bod razdvaja od opasne zone. Njegove solidne partije u poslednje vreme ipak su rezultat igre na domaćem terenu. Na gostovanjima imaju drugi najgori učinak u Bundesligi, a na 54% mečeva nijednom nisu zatresli mrežu protivnika. Uz sve to, treba imati u vidu da Dortmund na Signal Iduna Parku nije poražen čitave dve godine ili 33 uzastopna meča sa 82% dobijenih mečeva i prosek od 2,42 postignuta gola. Na njemu su padali Bajern, Lajpcig, Leverkuzen, M’gladbah, timovi koji su daleko bolji od gostiju sa Severa Nemačke.

4012: ATLETIKO MADRID – SOSIJEDAD, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Atletiko ima devet bodova prednosti u odnosu na petoplasirani Sosijedad. Ostvarili su sedam pobeda od deset mečeva u svim takmičenjima, a na svom terenu dobili su 71% mečeva ove sezone. Gosti su za vikend igrali nerešeno sa posrnulim Leganesom (1:1). Desetkovani su povredama i suspenzijama, i na prethodna tri meča osvojili su samo jedan bod. Izgubili su četiri prethodna gostovanja od najboljih osam timova Primere, a na strani u proseku primaju 1,43 gola. Prethodni duel sa Atletikom ipak su dobili (2:0) ali su Madriđani bili bolji na poslednja tri odigrana na Visent Kalderonu, a pritom su postigli devet golova.

3012: HOFENHAJM – BAJERN, 20.00

(Fudbal, Nemačka 1)

Posle impresivne pobede na gostovanju Herti prošlog petka (3:1), Hofenhajm je vezao i šesti meč na kojem nije poražen i sada je pred istorijskom šansom da se domogne kvalifikacija za Evropu. Bajern je za samo mesec dana stigao do četvrtfinala Lige šampiona, polufinala Kupa Nemačke, a poslednjih pet mečeva u Bundesligi dobio je sa nulom. I ovog puta je favorit, ali pitanje je da li će uspeti da sačuva mrežu i šesti put uzastopno. Hofenhajm je ove sezone postizao najmanje dva gola na devet od poslednjih 13 mečeva kod kuće, dok su Bavarci primali golove na 54% odigranih mečeva i to uglavnom na gostovanjima. Hofenhajm nema poraz na svom terenu ove sezone (osam pobeda i pet remija), dok Bajern opet ima najbolji učinak u ligi na gostovanjima sa 77% dobijenih mečeva. Duel u Minhenu završen je nerešeno (1:1), a od poslednjih osam utakmica kod kuće Hofenhajm je remizirao na tri i izgubio pet.

1011: ROMA – LACIO, 20.45

(Fudbal, Kup Italije)

Oba tima u drugi polufinalni meč Kupa Italije ulaze posle prvenstvenih pobeda. Lacio je savladao Sasuolo na gostovanju, dok je Roma bila bolja od Empolija kod kuće (2:0). Od poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima Lacio je dobio osam, u trci je za mesto koje vodi u Ligu šampiona, i još uvek je u igri za osvajanje ovog takmičenja. Roma je četiri prethodna meča dobila uz najmanje dva postignuta gola, a sada će morati da nadoknadi dva gola zaostatka iz prvog meča koji je Lacio dobio sa 2:0. Ono što im ide naruku jeste podatak da su postizali golove na 80% mečeva na svom terenu, ali su ih i primali na osam od poslednjih deset duela. Lacio je postizao golove na 77% mečeva ove sezone, a mrežu je pronalazio i na devet od poslednjih deset gostovanja. Takođe, na poslednjih šest mečeva na strani Lacio je pogađao gol protivnika 14 puta. Od prethodnih pet duela sa Laciom, Roma je dobila četiri.

2116: BRAJTON – BIRMINGEM, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

S obzirom da Hadersfild posrće, Premijer liga za Brajton postaje sve realnija. U poslednjih nekoliko meseci i oni su igrali sa oscilacijama, ali na njihovom Ameks stadionu i dalje pružaju odlične partije. Dokazali su to još jednom za vikend kada su savladali nižeplasirani Blekburn, doduše ne baš ubedljivo (1:0). Na svom terenu Galebovi su dobili 60% mečeva, a u proseku primaju 0,55 golova, uz to imaju i najbolji defanzivni učinak u Čempionšipu (0,85). Birmingem je remizirao na tri prethodna duela, a poslednju pobedu upisao je 24. februara. Od opasne zone udaljeni su šest bodova, a na gostovanjima u proseku postižu 0,89 golova i jedino dve ekipe sa dna tabele imaju lošiji učinak od ovog. Na poslednjih deset mečeva na strani četiri puta poraženi su sa nulom. Poslednja četiri međusobna duela pripala su Brajtonu.

5010: MONAKO – LIL, 21.00

(Fudbal, Kup Francuske)

PSŽ je ubedljivom pobedom od 4:1 savladao Kneževe u finalu Liga Kupa i osvojio ovo takmičenje četvrti put za redom. Monako im ipak beži na čelu tabele Lige 1 uz tri boda prednosti. Ovog puta daleko najefikasniji tim u prvenstvu (87 postignutih golova na 30 mečeva) imaće puno lakši zadatak, jer je Lil uprkos solidnim igrama u poslednje vreme ipak lakši zalogaj. Pobeda nad Bastijom udaljila je Lil za devet bodova od tri zadnjeplasirana tima, a posle očajnog starta godine sada su u seriji od četiri meča bez poraza koji će se po svemu sudeći večeras prekinuti. Prethodni duel u septembru Monako je dobio rezultatom 4:1.

1613: HERENVEN – SPARTA, 20.45

(Fudbal, Holandija 1)

Herenven je u očajnoj formi. Vezao je tri uzastopna poraza, a na poslednjih deset mečeva samo jednom je slavio. Uz sve to na pet prethodnih utakmica primio je čak 15 golova. Ipak se nalazi na sredini tabele za razliku od Sparte koju od opasne zone deli tri boda. Gosti su u nešto boljoj formi. Očekivano su poraženi od PSV-a za vikend, ali su zato neočekivano savladali Fajenord pre par nedelja. Sve u svemu, na prethodnih pet mečeva imaju tri pobede i dva poraza. Gostovanja su njihov problem. Dobili su samo dva ove sezone, dok je Herenven solidan kod kuće gde je u istom periodu tri puta gubio. Sparta je dobila duel u novembru odigran u Roterdamu sa 3:1.

7066: CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST, 19.00

(Košarka, Jadranska liga)

Crvena zvezda će pokušati da dobije Đetiće po treći put ove sezone i odmeri snage sa Cedevitom u finalu ovogodišnjeg izdanja ABA lige. Kao i obično očekuje se jaka podrška navijača ovog puta u Železniku. S druge strane Budućnost iz dva razloga u ovo polufinale ulazi puna samopouzdanja. Dobili su drugi meč u Podgorici i prvi put ove sezone savladali crveno-bele, i svesni su da ih eventualna pobeda vodi u finale ovog takmičenja čemu teže godinama. Ukupan međusobni skor glasi 16:12 za Crvenu zvezdu, dok je u Beogradu taj odnos 13:1.

(Foto: MN Press)