NAJAVA DANA (utorak, 5. septembar): Dan za Orlove na fudbalskom i košarkaškom bojištu… Skrećemo pogled i na US open!

Lakše do iskusnih tipovanja uz statistički pregled najinteresantnijih događaja dana

6797: R. IRSKA – SRBIJA, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Uzimajući u obzir isključivo takmičarske mečeve Orlovi nisu poraženi na prethodnih sedam utakmica. U zbir Iraca po istom osnovu takođe ulazi sedam mečeva, a stoji i da večerašnji rival Srbije ima tri nerešene utakmice u nizu sa postignuta 0-2 gola po susretu. Od 2008. godine, Srbija je sa Irskom igrala četiri puta. Poslednji kvalifikacioni duel od prošle godine završen je sa 2:2. Od tri prijateljske utakmice pre toga, dve su završene remijem, a jedna pobedom Orlova od 2:1.

6790: ITALIJA – IZRAEL, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Italijani nisu odigrali nerešeno na poslednjih pet takmičarskih mečeva. Azuri uz od Izraelaca kroz istoriju nikada nisu izgubili. Prošle godine u kvalifikacijama Italija je slavila sa 1:3. Važno je znati da je Izrael u kvalifikacionim mečevima ove godine izgubio od Španije sa 4:1, Albanije sa 0:3, i Makedonije koja je poslednja slavila minimalnu pobedu.

6794: TURSKA – HRVATSKA, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Kockasti su u kvalifikacijama ove godine bili bolji od Ukrajine, zatim su izgubili od Islanda i pobedili u poslednjoj utakmici Kosovo. Interesantno je da su se sve tri utakmice završile minimalnim rezultatom. Ukrajinci su prošle godine igrali nerešeno sa Hrvatima, a duele ove dve reprezentacije još od 2011. prate 0-2 golovni ishodi. Turci su izgubili poslednji meč od Ukrajine, a pobedili Kosovo i Moldaviju. Na obe pobede Turske došlo je GG i 3+ tipovanje.

6834: KOLUMBIJA – BRAZIL, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Ekipa Kolumbije nije primila gol na poslednje tri takmičarske utakmice koje su se uz to završavale s najmanje 2,5 golova. Brazil na to ima da doda suverene igre i pobede na poslednjih devet mečeva. Uz to gosti nisu poraženi na 14 poslednjih kvalifikacionih mečeva. Važna informacija je da je Brazil u kvalifikacijama prošle godine savladao Kolumbiju sa 2:1, a da se prijateljski meč iz januara okončao sa 1:0.

6835: ARGENTINA – VENECUELA, 01.30

(Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo)

Argentinci su poslednji meč odigrali sa Urugvajem, i to bez golova. Isto je učinila i Vemecuela sa Kolumbijom, a interesantno je da gosti ove sezone nisu slavili. Iz svih mečeva, računajući i prijateljske duele oni imaju četiri remija, isto toliko GG ishoda i jednu izgubljenu utakmicu.

7047: GRČKA – FINSKA, 19.00

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Grci su u Grupi A startovali dobro, pobedili Island sa 61:90, a onda pali izgubivšo od Francuske sa 87:95 i Slovenije, 78:72. Finci imaju dve pobede, obe posle produžetaka, i to iz utakmica sa Francuskom i Poljskom. Jedan meč su izgubili igrajući 78:81. Poslednji okršaj sa Grčkom Finci su imali daleke 2013. godine, i tada su slavili sa 77:86.

7052: IZRAEL – GRUZIJA, 20.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Izrael je poslednji u Grupi B! Razlog su Italija i Letonija. Poslednju utakmicu rešili su u svoju korist pobedivši Pancere sa 80:82. Ni Gruzija nije uspešnija. Oni su na startu takmičenja pobedili Letoniju, a zatim izgubili od Nemačke sa 57:67 i Ukrajine rezultatom 81:88. Ekipe nemaju međusobne okršaje još od 2013. godine. Tada su odigrana tri prijateljska meča, dva ke dobila Gruzija, a jedan Izrael.

7042: V. BRITANIJA - SRBIJA, 16.00

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Posle sinoćnje pobede nad domaćinom Turskom, naša reprezentacija je izraziti favorit u duelu s Ostrvljanima. Posle tri kola Britanci nemaju trijumf u grupi, samim tim ni šanse za drugu fazu u koju naš tim može kao drugoplasirani ako nastavi sa dobrim igrama. Ni tradicija ne ostavlja šanse Britancima, izgubili su oba međusobna duela sa Orlovima.

7038: RUSIJA - LETONIJA, 13.15

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Derbi okršaj četvrtog kola igra se u matineu, a Rusija je kao prvoplasirana sa tri pobede veliki favorit. Jeste da Letonci imaju razigranog Porzingisa i sjajnu braću Bertans, ali će dosta zavisiti od Alekseja Šveda koji deluje nezaustavljiv na Evrobasketu. Rusija lako izlazi na kraj sa Letonijom, dobila je sva četiri dosadašnja međusobna duela.

7039 ČEŠKA - CRNA GORA, 14.00

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Oba tima imaju skor 1-2 posle tri kola pa bi poraz danas otežao napore da se domognu druge faze. Na papiru Crna Gora je favorit jer ima bolji tim, a na drugoj strani nema ni Jana Veslog koji nije došao na Evrobakset, a od koga zavisi igra Češke. Zato će Đetići imati lepu šansu da u prvom međusobnom duelu sa Česima upišu premijerni trijumf.

7045: HRVATSKA - ŠPANIJA, 16.45

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Još jedan veliki derbi današnjeg programa. Zasad su obe reprezentacije bez greške s tim da na oko deluje da je Crvena furija nepobediva. Sva tri meča na Evrobasketu izabranici Serđa Skariola su rešili u svoju korist sa preko 30 poena razlike, a kako se Kockasti muče sa protivnicima, iako pobeđuju, imaju zaista tanke šanse na ovom meču. Zanimljivo, Hrvatska je dobila Španiju na olimpijskim igrama u Riju prošle godine...

7046: ITALIJA - NEMAČKA, 17.30

(Košarka, Evropsko prvenstvo)

Oba tima imaju skor po 2-1 i izgubili su poslednje mečve u grupi tesno. Zato je današnji duel važan jer svako želi da bude što bliži vrhu kako bi u drugoj fazi dobio lakšeg rivala, a to je moguće samo ako se pobedi rival. Očekujte tesan i neizvestan meč, oba znaka su u opticaju, a poslednji duel na Evrobasketu pre dve godine otišao je u produžetke.

9412: SEM KVERI – KEVIN ANDERSON, 02.20

(Tenis, US Open)

Oba tenisera krasi visina i dobre serverske sposobnosti. Zbog toga je moguće i dosta taj-brejk trenutaka na meču Kverija 21. i Andersona koji je trenutno 32. teniser sveta. Interesantno je da su obojica u dosadašnjem toku US opena izgubila samo po jedan set. Amerikanac i Južnoafrikanac su ove godine dva puta ukrštali rekete. U Montrealu je pobedio Anderson sa 2:0, dok je Kveri slavio na Vimbldonu rezultatom 3:2.

