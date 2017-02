NAJAVA DANA: (utorak, 7. februar): Barsa je neugodan domaćin Atletiku u Kupu kralja. Na Rominom Olimpiku Fjorentinu čeka težak posao!

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas i koje mečeve samo u MOZZARTU možete odigrati po većim kvotama…

Iz dana u dan izbor fudbalskih parova postaje sve interesantniji. Očekuje nas Serija A, Kup kralja, a tu su i Kup Nemačke, Čempionšip…

Zaigrajmo na dobrim talasima, jer od jutra pred nama se nalazi detaljna analiza najintreresantnijih susreta. Izdvojili smo utakmice Rome i Fjorentine u Seriji A, a zatim i Kup kralja u kom se sastaju Barselona i Atletiko Madrid.

Za takve kladilačke kombinacije tu je MOZZARTOV Trostruki superpar. Kombinacijom mečeva iz ovog specijala pruža se mogućnost da ubacivanjem parova iz ove grupacije dođemo do najveće moguće kvote na našim tiketima.

1007: ROMA – FJORENTINA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Roma je na svom Olimpiku ove sezone dobila svih trinaest mečeva. Na tabeli je treća i pokušava da drži distancu od Lacija, Intera i Atalante koji pokušavaju da je stignu. Fjorentina je sedma i prilično nezgodna na gostovanjima gde su uspeli da postignu gol u 58% mečeva uz dva gola koja u proseku postižu na strani. Roma je svakako favorit u ovom duelu, ali s obzirom da je na svom terenu nedavno primala golove od Kjeva i Peskare, prilično je izvesno da će joj i Fjorentina zatresti mrežu što je činila na svakom od prethodnih sedam mečeva sa Romom.

4061: BARSELONA – ATLETIKO MADRID, 21.00

(Fudbal, Kup kralja)

Atletiko će morati da postigne najmanje dva gola kako bi nadoknadio prednost Barse od 2:1 iz prvog meča. Za vikend Madriđani su savladali Leganes sa 2:0, a oba pogotka delo su Fernanda Toresa koji na Nou Kampu inače ume da postigne gol. Barsa je savladala Bilbao sa 3:0 i sada su dobili sedam od poslednjih osam mečeva u svim takmičenjima. Na svom terenu postigli su najmanje tri gola na poslednjih sedam mečeva. Atletiko je postigao bar jedan gol na 10 od 12 poslednjih okršaja sa Kataloncima, dok je Barselona dobila četiri od poslednjih šest duela.

3061: HAMBURGER – KELN, 18.30

(Fudbal, Kup Nemačke)

Hamburger je napravio iznenađenje pobedom nad Leverkuzenom u prošlom kolu i sada na poslednjih pet mečeva ima dve pobede i tri poraza. Ipak, nalazi se u zoni ispadanja sa Ingolštatom i Darmštatom i predstojeći meč sa Kelnom nije mu prioritetan koliko opstanak u Bundesligi. Keln je posle tri uzastopna remija vezao dve pobede i sada je na sedmom mestu tabele. Prethodni duel u oktobru Jarčevi su na svom terenu dobili sa 3:0, a poslednju pobedu nad Kelnom domaćin je zabeležio 2013. godine.

3063: BAJERN – VOLFZBURG, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Bajern je posle devet vezanih pobeda u svim takmičenjima za vikend odigrao nerešeno sa Šalkeom (1:1) i ovo će im biti prilika za popravni na Alijanc Areni. Volfzburg je ponovo stao na noge sa tri vezane pobede, a onda ponovo krenuo silaznom putanjom porazima najpre od Augzburga a zatim i Kelna u prošlom kolu. Na ovom terenu u decembru prošle godine Volfzburg je stradao sa 5:0, a poslednji put dobio je Bajern u januaru 2015.

2107: VIGAN – NORIČ, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Vigan je pretposlednji tim na tabeli Čempionšipa sa najgorim učinkom kod kuće u prvenstvu. Izgubili su na njemu 57% mečeva, i u proseku osvajaju 0,86 bodova, uz 0,71 gol koliko postižu. Kanarinci su u prošlom kolu pobedili Kardif na strani, a na gostovanjima pre toga nisu dobili meč od početka oktobra. Ipak, na sedmom su mestu i pokušavaju da se domognu plej-ofa. Norič je dobio tri od pet prethodnih međusobnih duela uključujući i onaj od 1:0 na Kerou Roudu polovinom septembra. I ovog puta je favorit.

1808: VAS BEVEREN – GENK, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Vas Beveren je posle četiri meča bez pobede savladao Eupen na gostovanju sa 2:0. Na tabeli je trinaesti i eventualna pobeda još više bi ga udaljila od poslednja tri tima na tabeli. Genk je na prethodnih pet mečeva poražen jedino od Mehelena, a pobeda ovde omogućila bi mu da se bodovno izjednači sa prvih šest timova u prvenstvu. Genk je ove sezone očajan na gostovanjima, domaćin je na svom terenu nešto bolji, ali uz priličan broj nerešenih ishoda. Prethodni duel odigran u okviru Kupa na istom terenu Genk je u novembru dobio sa 3:1.

5001: KAEN – BORDO, 19.00

(Fudbal, Francuska 1)

U odnosu na prvi deo sezone Kaen se prilično stabilizovao, savladao je Gengan u prošlom kolu sa 1:0 i ako nastavi ovim tempom biće prilično udaljen od zone ispadanja. Bordo će pokušati da ostane neporažen, što mu uz priličan broj remija polazi za nogom od polovine decembra. Sada je na sedmom mestu, a njegov najveći problem čini realizacija - postigli su 25 golova na 23 utakmice. Prethodni duel odigran u septembru završen je bez golova.

5012: MONPELJE – MONAKO, 19.00

(Fudbal, Francuska 1)

Monpelje je prilično solidan na svom terenu gde su dobili 55% duela ove sezone, međutim od opasne zone deli ga samo tri boda. Od poslednjih pet, dobili su samo jednu utakmicu. Monako je ostvario ubedljivu pobedu protiv Nice (3:0) i sada je lider tabele sa tri boda prednosti u odnosu na PSŽ i Nicu. Kneževi su postigli neverovatnih 68 golova na 23 utakmice uz prosek od 2,5 pogodaka po meču. Monpelje je na 23 meča dao respektabilna 32 gola, ali je s druge strane primio 40. Prethodni duel u oktobru završen je pobedom Kneževa od 6:2, iako je na poluvremenu bilo 1:1.

5013: PSŽ – LIL, 21.00

(Fudbal, Francuska 1)

PSŽ je na prethodnih pet mečeva četiri puta slavio uz jedan remi, i svaki bod sada mu je neophodan kako bi se „otarasio“ Nice i prestigao Monako. Na Parku Prinčeva je nedodirljiv, tako da će dvanaestoplasirani Lil imati izuzetno težak zadatak. Na ovo gostovanje inače ide posle neočekivanog poraza od Lorijana kod kuće. Prethodni duel ova dva tima imala su polovinom decembra u Liga Kupu kada je PSŽ na istom terenu slavio sa 3:1. Poslednji put Lil je savladao Parižane davne 2012. godine.

