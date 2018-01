NAJAVA DANA (utorak, 9. januar): Očekuje se nova dominacija Sitija... Okršaj Nice i Monaka, igra i Atletiko

Pogledajte koji nas to interesantni događaji očekuju danas

Veličina slova A A A

20:45 2036 MAN.SITI - BRISTOL SITI, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Niko se nije provukao pored Mančester Sitija u minulih devet utakmica Premijer lige, FA i Karabao kupa. Na Etihadu se zna ko je gazda, uz napomenu da je Bristol Siti u avgustu, takođe u Liga kupu od večerašnjeg domaćina izgubio sa (1:2). Važno je znati i da je ekipa Bristol Sitija izgubila poslednje tri utakmice od Votforda, Aston Vile i Vulverehmptona sa UG3+ ishodima. Isti tip, uz dodatni GG znak prošao je i na poslednje dve utakmice Mančester Sitija.

5051: NICA – MONAKO, 21.00

(Fudbal, Liga kup Francuske)

Monako je dobio pet utakmica u nizu, dok je Nica već uspela da u tekućoj godini izgubi od Tuluza (1:0) u Kupu Francuske. Domaćin je pre toga sa Lilom odigrao (1:1) u nacionalnom prvenstvu. Zvuči neverovatno, ali u međusobnom poređenju, Nica može da se pohvali septembarskom pobedom nad Monakom od (4:0). Pre toga, tačnije u februaru, pobedili su večerašnji gosti i to sa 3+ ishodom na kraju susreta. Interesantno je da u poslednje dve godine na utakmicama ovog para uvek pobeđuje domaćin, ali da se ne tresu obe mreže.

5246: PAOK – TRIKALA, 16.15

(Fudbal, Kup Grčke)

PAOK je u prvoj utakmici već demolirao drugoligaša Trikalu sa (1:5). Sudeći po poslednjim dometima domaćina, odnosno po dve vezane 5+ pobede u Superligi i Kupu Grčke, i danas bi mogli da budemo svedoci goleade. Ipak, treba znati i da Trikala ako izuzmemo pomenuti poraz od PAOK-a, nije izgubila na tačno devet mečeva. Interesantno, taj niz je započet sa pet utakmica na kojima je četiri puta došao X, bez ijednog postignutog gola.

5247: AEK – PANETOLIKOS, 18.30

(Fudbal, Kup Grčke)

Panetolikos je pre samo koji dan u Superligi poražen, i ponižen od AEK sa (1:4). Slično je bilo i u prvoj kup utakmici, kada su večerašnji domaćini slavili sa (4:0). Zato zapada za oko da smo na sedam utakmica gostujućeg tima, naravno ukoliko izuzmemo meč sa Asterasom svedoci UG 4+ goleada. Kada se to zna, neće škoditi i informacija da Panetolikos nije pobedio na pet mečeva u nizu, a je da AEK neporažen na 15 utakmica zaredom.

4063: ATL.MADRID - LJEIDA E, 19.30

(Španija, Kup kralja)

Nije bilo iznenađenja u prvoj utakmici Kupa kralja! Atletiko Madrid je rutinski potukao rivala iz 3C lige, Ljeidu sa (4:0), koja je pre toga u drugom meču iznenadila Real Sosijedad sa (2:3). Ako izuzmemo ovu epizodu, gostima baš ne ide, jer od oktobra, i to u svom rangu takmičenja imaju svega dve pobede, šest poraza i pet nerešenih ishoda.

4064: VALENSIJA - LAS PALMAS, 21.30

(Španija, Kup kralja)

Prva utakmica u Kupu kralja između Valensije i Las Palmasa, donela je potvrdu ispravnosti GG poravnanja, pri rezultatu (1:1). Taj tip, pokazao se dobitnim i na prve dve utakmice obe ekipe u tek započetoj godini. Kada je reč o Las Palmasu, treba se zapitati šta se dešava sa timom koji ne pobeđuje na pet utakmica u nizu. Valensiju su greške u decembru navele na pad pred Viljarealom i Eibarom.

8888: LIMOŽ – UNIKS, 20.30

(Košarka, Evrokup)

Limož je u prvoj utakmici Top 16 faze Evrokupa izgubio od Ređine (87:54), dok je Uniks pobedio Lion sa (88:84), i to tek nakon produžetaka, nakon (77:77) u regularnom toku utakmice. Treba znati i da je Limož izgubio tri od pet poslednjh utakmica u svim takmičenjima, a da Rusi u istom periodu igraju bez greške, bez obzira na već pomenutu remi-pobedu, i istovetan epilog meča sa Astanom u VTB ligi.

8930: ESTUDIJANTES – STRAZBUR, 20.30

(Košarka, Liga šampiona)

Strazbur je na četvrtoj, a Estudijantes na petoj poziciji Grupe C, s tim što Francuzima u istoriji takmičenja stoji da su španskog rivala u oktobru, i to na domaćem parketu već savladali sa (77:74). Naravno, to ne mora da znači ništa, bar kada je reč o ekipama koje sa poslednjih pet utakmica u Ligi šampiona imaju po tri pobede i dva poraza. Strazburu će svakako biti nezgodnije, zbog činjenice da su pomenuta dva poraza protiv Bajerojta i Olimpije, poslednje što tim pamti u ovom takmičenju.

OKLAHOMA – PORTLAND, 02.00

(Košarka, NBA)

Poslednje što pamti Oklahoma je kapituliracija pod obručem Finiksa sa (114:100), dok Portlandu na čast mogu da idu vezane pobede protiv San Antonija i Atlante. I ne samo to, Portland je pobednik i minule tri međusobne partije sa Oklahomom, koja je u utakmici ovoga para poslednji put slavila još u februaru prošle godine sa (105:99). Koš razlika, pokazuje donekle različit odnos učinka dve ekipe. Naime, Portlandove cifre pokazuju 4.013:3.970, dok je Oklahoma u Zapadnoj konferenciji došla do 4.191:4.046.