Najbolja petorka Evrobasketa (ANKETA)

Prva faza je završena, sada sledi ono pravo na Evrobasketu. Otpali su košarkaški liliputanci poput Islanda, Velike Britanije, Rumunije, razočarenje Izrael, očajna Češka, malerozni Gruzija i Poljska, slabašna Belgija. Očigledno je da evropska košarka nema kapacitet za prvenstvo sa 24 tima i da ćemo suvi kvalitet videti tek u nokaut fazi. I to možda tek od četvrtfinala...

Neke ekipe su u grupnoj fazi služile kao vreće za udaranje i sredstva za popravljanje statistike najboljim igračika i ekipama. Kada se napravi statistički i rezultatski presek posle pet kola grupne faze, izdvojila su se imena koja su obeležila dosadašnji tok prvenstva. Što ne mora isključivo da znači da je reč o petorici najboljih igrača na svojim pozicijama na Evrobasketu. Uostalom, nijanse su u pitanju i sigurno se može sastaviti nekoliko različitih petorki u zavisnosti od ukusa.

Po našem izboru, grupnu fazu su obeležila sledeća petorica košarkaša: Goran Dragić, Aleksej Šved, Bojan Bogadnović, Lauri Markanen i Kristaps Porzingis.

PLEJMEJKER - Goran Dragić (Slovenija)

Nismo imali ni najmanju dilemu oko plejmejkera koji je obeležio dosadašnji deo Evrobasket. Goran Dragić je dirigent i ključni igrač sjajne Slovenije. As Majamija posle najbolje sezone u klupskoj karijeri, blista i u reprezentativnom dresu. Pogađa kada treba, „izmišlja“ poene na najrazličitije načine, ubitačan je i sa distance i kada uđe pod koš, lopta je uglavnom kod njega a uspeva da rasetereti i Luku Dončića koji pored njega igra sa manjim pritiskom. Dragić je prvi strelac takmičenja sa 24,4 poena u proseku za 28,5 minuta na parketu po meču. Za dva šutira iznad 50 odsto, za tri 35 odsto, a ne „siluje“ šut. Protiv Francuske je bio pogonska snaga i ključ kada se lomilo. Ne igra za statistiku i prelep je primer kako se NBA zvezda podredi kolektivnom uspehu, a da opet ne beži od odgovornosti i lomi protivnika na suvu klasu koju poseduje. Imao je i Denis Šreder neke sjajne partije u dresu Nemačke, ali ipak nije na nivou plejmejkera Slovenije.

BEK ŠUTER - Aleksej Šved (Rusija)

Znamo, i nama na pomen ove pozicije odmah na pamet padne naš Bogdan Bogdanović koji je sinonim košgeterske mašine, igrača koji vuče svoj tim i ubija rivale. Ipak, Aleksej Šved je to bolje radio u timu Rusije u dosadašnjem delu prvenstva. Srbija bi možda pregurala nekako i bez Bogdana, ali Rusija bez Šveda ne bi imala čemu da se nada. Najplaćeniji koašrkaš Evrope i te kako opravdava da vredi taj novac. Treći je strelac prvenstva sa 23 poena u proseku, trojke šutira 40 odsto i razlog zbog kojeg su Rusi završili grupu sa samo jednim porazom. Osim u meču protiv Letonije kada ga nije služio šut, bio je sjajan u ostalim utakmicama. Pogotovo kada je Rusima ušla voda u uši prpotiv Velike Britanije i kada su autsajderi opasno pripretili senzacijom, ali je Šved serijom trojki spasao Baćuške. Možda mu odbrana nije jača srana i možda ima previše izgubljenih lopti, ali osim toga što kao klasični strelac razbija protivničke odbrane, stiže i da proigra saigrače. Šved je sa 5,6 asistencija osmi na listi najboljih dodavača prvenstva.

KRILO - Bojan Bogdanović (Hrvatska)

Jedan od najboljih evropskih košarakaša taj status potvrđuje i na ovom Evrobasketu. Bogdanović je doneo Hrvatskoj pobede protiv autsajdera, ali i zakazao u derbiju prtiv Španije. U toj utakmici se videlo da Hrvatska staje, kada stane i popularni Babo. Selektor Aco Petrović je vrlo svestan da mu sve zavisi od sjajnog Mostarca i sva igra je podređena njemu, pa Bogdanović bira kada će igrati, koju akciju će igrati, kako će završiti napad... I to mu je prilično dobro išlo ako izuzmemo okršaj protiv Španaca kada je bio dobro čuvan. Bogdanović je do sada za 31 minut po meču, u proseku ubacivao 21,4 poena i imao pet skokova. Trojke je gađao fenomenalnih 15/27 (55 odsto!) i može se reći da je za sada najbolji trojkaš prvestva iako neki drugi imaju bolje procente, ali iz daleko manje pokušaja. Međutim, samo pet asistencija u pet utakmica govori koliko će ekipa morati da trpi ako Bojana stane šut. Za sada to sve funkcioniše i biće zanimljivo videti ko će bolje povući svoju ekipu: Bogadnović ili Šved?

KRILNI CENTAR - Lauri Markanen (Finska)

Prosto je nemoguće ne izdvojiti ovog momka u prvi plan. Lauri Markanen je otkriće Evrobasketa i igrač u kojeg su se zaljubili mnogi ljubitelji košarke. Neki u njemu vide naslednika Dirka Novickog, a ovo što Markanen za sada prikazuje u dresu Finske, zaista podseća ne neke Dirkneštajnove minijature. Uživanje je gledati ovog plavokosog dugajliju. Deluje kao da tajne u košarci za njega ne postoje i možemo samo da zamislimo kakav će biti posle nekoliko sezona u NBA i kada fizički ojača. Visoki igrač sa takvim šutem i pokretljivošću se retko viđa. Ceć na startu protiv Francuske je najavio da je zvezda rođena, a kasnije je samo potvrđivao raskošan talenat i klasu. Četvrti je strelac Evrobasketa sa 22,6 poena u proseku. U šutu za dva poena je deveti na prvenstvu (57,4 odsto), za tri na 12. mestu (50 odsto), a sa linije penala je na devetoj poziciji (89,7 odsto). Uz to ima i 6,2 skokova po meču. I hrabrost da rešava najteže situacije i pogađa kada je najpotrebnije. Italijanima se ne piše dobro ako pomisle da su dobri prošli sa kosturom takmičenja koji ih je odveo na Markanena i Finsku.

CENTAR - Kristaps Porzingis (Letonija)

Realno, ovde lagano može da bude i Pau Gasol, ali Porzingis je igrao bitnije utakmice i davao važnije poena. Dok je Gasol jedinu ozbiljnu proveru imao protiv Hrvata, Porzingis je u svakom meču morao da izvuče najbolje što može i pogura Letoniju. Mladi as Njujork Niksa je poput Dragića ili Bogdanovića još jedan lep primer kako NBA zvezda „gine“ za svoju rerezentaciju i daje joj ono najbolje. Doneo im je pobede kada su bili favoriti protiv Britanaca, Belgijanaca i Turaka kada je postizao 27,6 poena u proseku. Protiv Srbije i Rusije nije bio na tom nivou jer je rano ušao u problem sa ličnim greškama. Što je i najveći minus u njegovoj igri, mada se mora priznati i da su sudije grešile na njegovu štetu. Sa prosekom od 22,4 poena je peti strelac takmičenja. I to za 27,2 minuta po utakmici što je najmanja minutaža od prvih 10 strelaca takmičenja. Trojke šutira 40 odsto, dvojke 55 odsto, a sa linije penala je gađao 27/30. Rivali ne znaju kako da ga čuvaju. Ne smeju da mu provociraju šut, a ako izađu na njega sledi moćan ulaz na koš koji se često završi sjajnim zakucavanjima. I na kraju, prvi je bloker šampionata sa dve banane po meču. Po mnogima, najatraktivniji košarkaš u dosadašnjem delu Evrobasketa. Letonija je na svu tu šutersku ariljeriju konačno dobila moćnog igrača pod košem koji joj daje drugu dimenziju u igri.

