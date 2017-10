Najbolji Partizan u sezoni na pogon Najdžela Vilijams „Bosa“!

Crno-beli slavili u Španiji protiv Bilbaa i napravili prilično iznenađenje

Veličina slova A A A

Odigrao je Partizan najbolju košarku u dosadašnjem delu sezone i pokazao da može da igra ozbiljniju ulogu u Evrokupu. Napravili su crno-beli prilično iznenađenje pobedom nad Bilbaom u gostima rezultatom 96:92. U neizvesnoj završnici igrala se pomalo divlja košarka. Partizan se bolje snašao i poenima Čakarevića na 19 sekundi pre kraja, te dobrim penalima stigao do velikog trijumfa. Generalno, bio je ovo pokazatelj ekipi Miroslava Mute Nikolića kako treba da igra ubuduće.

Najzaslužniji za pobedu Partizana bio je Najdžel Vilijams Gos sa 27 datih poena (osam skokova i tri asistencije).

U prvom poluvremenu Partizan je dugo držao korak. Delovalo je da će se Bilbao odlepiti, otišao je i nad 10 poena razlike najviše zahvaljujući Dejanu Todoroviću koji je ubacio 15 poena posle prvih 20 minuta. Protivtežu mu je pravio Najdžel Vilijams Gos sa 14 poena koji se ponovo pokazao kao veoma efikasan igrač.

Dobro je bilo po Partizan to što je Novica Veličković pokazao da se vraća u formu sa 19 datih poena. O njegovom značaju u igri Partizana ne treba govoriti. To se videlo i u odlučujućim momentima.

Na poluvremenu je bilo 49:42.

U trećoj deonici domaći sastav se dosta mučio s postizanjem poena, dok je Partizan preko Veličkovića i Marinkovića držao korak i serijom stigao do rezultata 49:49. Sani Aranitović se pokazao kao dobro rešenje kada je vezao trojku pa dvojku i vodio crno-bele iz Beograda do +3, ali je Redivo dobrim trojkama držao klackalicu koja je trajala do ulaska u poslednju deonicu.

Veličković i Gos su davali crno-belima neophodne poene kojima su uplašili ne previše glasnu publiku u Bilbao Areni kada su crno-beli stigli do vođstva od pet poena razlike - 68:73. Bilbao se potom vratio u igru i igralo se koš za koš sa malom inicijativom Partizana.

Najavio je Miroslav Nikolić da će Partizan najpre na ovakvim utakmicama gledati da pruži šansu mladim igračima. Tako su Marinković, Aranitović, Šalić i Pecarski imali minute, davali poene, gradili se kao igrači.

To se ujedno može nazvati i najvećim plusem Partizana sa ovog meča. Nije mala stvar igrati protiv ACB ligaša na gostovanju i imati preko puta igrače poput Ervela i Mumbrua. A tek ih pobediti.

Crno-beli sada u Evrokupu imaju skor 1-2.

EVROKUP: Bilbao - Partizan 92:96

Dvorana: Bilbao Arena

Sudije: Papetru, Rajter i Perandi

BILBAO: Fišer 5, Tabu 3, Mendia, Hamnik 7, Redivo 13, Mumbru 10, Ervel 21, Kempton, Tomas 12, Todorović 17, Vučetić, Gladnes 4

PARTIZAN: Miler 13, Vilijams Gos 27, Aranitović 7, Marinković 10, Veličković 19, Tomić 4, Pecarski 4, Gavrilović 2, Andrić 2, Čakarević 6, Stevanović, Šalić 2

Evrokup, treće kolo

Grupa A

Sreda

19.00: (1,70) Levaloa (14,5) Torino (2,30)

19.15: (1,60) Darušafaka (14,5) Uniks (2,55)

19.45: (1,60) Cedevita (14,5) Andora (2,55)

Grupa B

Sreda

18.00: (1,50) Lijetkabelis (14,5) Ređana (2,85)

18.30: (2,30) Hapoel Jerusalim (14,5) Bajern (1,70)

19.00: (1,50) Budućnost (14,5) Galatasaraj (2,85)

Grupa C

Utorak

Lijetuvos - Lokomotiva Kuban 85:93*

Bilbao - Partizan 92:96

Limož - Alba 65:73

Grupa D

Sreda

19.30: (2,85) Ulm (14,5) Gran Kanarija (1,50)

20.30: (1,70) Trento (14,5) Tofaš (2,30)

20.45: (1,60) Asvel (14,5) Zenit (2,55)

(FOTO: Starsport)