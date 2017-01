Najčudnija scena koju ćete danas videti na fudbalskim terenima - šta to radiš Verati i zašto dođavola žuti karton?(VIDEO)

Zaista ne razumemo. Pomozite

Sam kao duh na ivici sopstvenog kaznenog prostora. U radijusu od 15 metara nigde nikog. I krajnje neobjašnjiv potez Marka Veratija. Ničim izazvan klekao je na zemlju i glavom dodao loptu do golmana Kevina Trapa.

Zašto?

Pojma nemamo. Pari Sen Žermen je vodio protiv Nanta, Verati nije bio pod pritiskom, igrao se tek 30. minut, dakle rano je bilo za odugovlačenje, uostalom, to je PSŽ, sramota je da oni to rade u Francuskoj… I da se bude još čudnije, žuti karton za italijanskog asa, iako Trap nije ni uhvatio loptu rukama. Plus indirektan udarac?

Jedino ako nije zbog ponižavanja protivnika? Nemamo drugo objašnjenje.