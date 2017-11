Najgori šut u karijeri: Stef Kari 0/10! Ni Vestbruk nije ništa bolji... Boston dere, Siksersi ubedljivi (VIDEO)

Bogdan Bogdanović postigao deset poena za Sakramento koji je prosuo +18

Veličina slova A A A

Još jedna razočaravajuća završnica Sakramenta. Tim iz Kalifornije ove sezone nikako da prelomi dobijene utakmice, a koliko je nestabilan na psihološkom planu najbolje svedoči susret sa Los Anđeles Klipersima. Kraljevi su bili u konstantnom vođstvu, povremeno i dvocifrenom razlikom, početkom treće deonice imali maksimalnih +18 (65:47) i opet uspeli sve da prospu. Na kraju pobeda gostiju 97:95.

Presudio je Blejk Grifin. Najbolji igrač Klipersa je zgrabio loptu u poslednjem napadu, „uzeo“ težak šut i pogodio 3,2 sekunde pre poslednjeg zvuka sirene. Bio je to njegov ukupno 33 poen za 39 minuta na parketu „Golden 1 centra“, vredan desete uzastopne pobede sastava iz Los Anđelesa na terenu Sakramenta.

Naš reprezentativac Bogdan Bogdanović imao je solidan učinak od deset poena. Pred 17.583 navijača, za 23 minuta, pogodio je jednu trojku, jedno slobodno bacanje i tri šuta za dva.

Bez povređenog Kevina Durenta Golden Stejt je dobio drugi vezani meč. Posle Čikaga, aktuelni prvak NBA lige savladao je i Nju Orleans (110:95) u utakmici u kojoj je Stefon Kari pokazao dva lica.

Plej domaćeg tima je zabeležio čak 16 promašaja iz igre. Štaviše, od prvih deset šuteva nije pogodio nijedan, što mu je najgori učinak u karijeri, međutim, kad je upalio mašinu nije mogao da se zaustavi. Na kraju je brojao do 27 poena (samo tri trojke iz 13 pokušaja), četiri skoka i šest asistencija, a sjajnu podršku imao je u liku Kleja Tompsona (24 poena).

Ni Rasel Vestbruk se nije proslavio. Uprkos tome što mu je statistički samo jedna asistencija nedostajala do tripl-dabla (28 poena, 12 skokova i devet dodavanja), as Oklahome promašio je čak devet šuteva iz igre i to je Tendere koštalo poraza od Dalasa, u kome je blistao veteran Dirk Novicki (18 poena).

Na Istoku je sjajnu seriju nastavio lider konferencije - Boston. Seltiksi su u gostima tukli Indijanu (108:98), a novajlija iz Klivlenda Kajri Irving pokazao da je lider ekipe, sa 25 poena i šest asistencija. Odličnog saradnika imao je u Horfordu (21 poen).

Vrlo dobar plasman u ovoj konferenciji ima i Filadelfija. Slavila je četvrti put u poslednjih pet utakmica na krilima Džej Džej Redika, koji je u ubedljivom trijumfu nad Orlandom spakovao osam trojki iz 12 pokušaja. Odličan je bio i Hrvat Dario Šarić (21 poen, sedam skokova).

NBA LIGA, REZULTATI

Šarlot - San Antonio 86:106

/Voker 18, Oldridž 17, Gasol 17/

Filadelfija - Orlando 130:111

/Redik 29 - Pejton 22/

Vašington - Portland 105:108

/Bel 26 - Lilard 28/

Atlanta - Toronto 78:112

/Šreder 14 - Pauel 17/

Hjuston - Njujork 117:102

/Harden 37 - Bizli 30/

Indijana - Boston 98:108

/Tarner 19 - Irving 25/

Dalas - Oklahoma 97:81

/Novicki 18 - Vestbruk 28/

Golden Stejt - Nju Orleans 110:95

/Kari 27 - Dejvis 30/

Juta - Milvoki 121:108

/Mičel 24 - Andetokumbo 27/

Sakramento - Los Anđeles Klipers 95:97

/Hild 27 - Grifin 33/

TABELA ISTOČNE KONFERENCIJE

TABELA ZAPADNE KONFERENCIJE

(FOTO: Action images)