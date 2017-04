Najlepši način da se stave ruke na pehar - Spartak pregazio CSKA! To se čeka 16 godina (VIDEO)

Moskovski crveno-beli dobili veliki gradski derbi i došli na prag osvajanja titule - 2:1

Veličina slova A A A

To je ono što crveno-beli deo Moskve čeka više od deceniju i po! Da fudbaleri Spartaka konačno osete tu šampionsku slast i da im drugi zavidno gledaju u leđa. Da zasednu na tron ruskog klupskog fudbala i stave krunu na glavu. Spartak je dobio utakmicu sezone i kao gost pregazio najljućeg, gradskog protivnika u liku CSKA i praktično stavio obe ruke na pehar, četiri kola pre kraja šampionata - 2:1 (1:1).

Verovatno i nema lepšeg načina da se osvoje bodovi koji titulu znače. U sudaru dva stara poznanika s ogromnim emotivnim nabojem, u meču iznad svih ostalih. Gde pobednik ne uzima samo tri boda, već dobija i osećaj čistog zadovoljstva, prestiža, ali i priliku da se ljutom takmacu smeje u lice sve do narednog okršaja. A ovaj gotovo sigurno Spartaku donosi i pehar. Prvi posle 2003. i osvojenog državnog Kupa, odnosno titulu posle 16 dugih godina.

Društvo Masima Karere sada ima ogromnih deset bodova više u odnosu na moskovsku Armiju, te jedanaest u odnosu na Zenit, uz meč više.

Samo na momente CSKA je delovao kao tim bliži pobedi, dok je Spartak bio daleko konkretniji. S tim što su još zvaničnog prvaka Rusije skupo koštale početničke greške odbrambeno orijentisanog dela sastava. Prvo defanzivnog vezite Aleksandra Golovina, potom i štopera Viktora Vasina. Obojica su uručili poklon u ruke protivniku i bili direktni krivci za kasnije pogotke sve izvesnije novog vladara Rusije.

Sve je počelo u 32. minutu, kada je Luiz Adrijano zatresao mrežu. Spartak je ni iz čega dobio šansu da postigne gol. Ivelin Popov ukrao je loptu od Golovina, posle neobjašnjivog trka u smeru sopstvenog gola, a onda je usledila asistencija koju je Brazilac pretvorio u gol. I to kroz noge Igora Akinfejeva.

Bio je to samo uvod u odličnu fudbalsku predstavu viđenu do kraja. CSKA je do izjednačenja stigao u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Natčo je uputio oštar i opasan centaršut u srce kaznenog prostora gostiju, a Aleksej Berezucki je vrhunskim trzajem glavom poslao loptu pravo u metu. Moskovska Arena je izgorela od radosti.

Međutim, radost navijača CSKA trajao je jako kratko. Tek što se ubrzala igra u drugom delu, Ivelin Popov je ponovo bio asistent. Ovog puta Denisu Glušakovu, koji je iskoristio Vasinovu neodlučnost i očigledno nedostatak promišljenosti da se lopta nalazi na samo metar od gola, zbog čega je usledila nova surova kazna.

Posle takvih, razornih grešaka, CSKA više nije imao psihičke snage da se podigne iz nokaduna i pokuša da stigne bar do boda. Nije pomogao ni Zoran Tošić, koji je na teren ušao početkom drugog poluvremena.

Spartak je rutinski odbranio svoj gol, sačuvao prednost i overio zlata vredan trijumf, Možda i najslađi ove sezone. Uprkos nadoknadi od čak osam minuta.

PREMIJER LIGA - 26. KOLO

Subota:

Lokomotiva Moskva - Rubin Kazanj 0:1 (0:1)

/Tkačuk 20/

Terek Grozni - Ural 5:2 (1:1)

/Mbenge 33, 63, Sadajev 67, Lebedenko 83, Mohamadi 90+2 - Pavljučenko 21, Manučarijan 87/

Nedelja:

Ufa - Arsenal Tula 1:0 (0:0)

/Suhov 90+3/

CSKA Moskva - Spartak Moskva 1:2 (1:1)

/Berezucki 45 - Adrijano 32, Glušakov 52/

18.30 Rostov - Amkar Perm

Ponedeljak:

12.00 Tom Tomsk - Zenit Sankt Peterburg

14.30 Krila Sovjetov - Orenburg

17.00 Krasnodar - Anži