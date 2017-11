Najtalentovanijih 100 tinejdžera sveta: Luka Jović 26, na listi Svilar i Janjičić… Ko je Top 5?

Oni su najperspektivniji mladi fudbaleri sveta

Ostrvski Four Four Two spada u red najuglednijih fudbalskih magazina na svetu. Ovaj ostrvski žurnal je poznat po tekstovima i analizama visokog kvaliteta, eksluzivnim intervjuima, ali i zanimljivim anketama i izborima.

Imaju opširne i detalje analize raznih izbora za 100 najboljih, a poslednji u nizu je onaj za 100 najtaletovanijih tinejdžera u svetu fudbala. Osnovni uslov je da igrač nije rođen pre 23. oktobra 1997. godine. Što znači da u izbor ulaze neki 20-godišnjaci rođeni posle tog datuma.

U tom izboru se našlo i mesto za jednog srpskog fudbalera, kao i dvojicu srpskog porekla. Mladi golman Benfike Mile Svilar se nalazi 98. mestu liste, a Švajcarac srpskog porekla Vasilije Janjičić na 47. poziciji. Sjajan plasman je zabeležio napadač Luka Jović kojeg je Four Four Two stavio na 26. poziciju najtalentovanijih tinejdžera u svetu fudbala.

Nekada najmlađi strelac u istoriji Crvene zvezde se posle perioda stagnacije u Benfiki, polako vraća u fudbalski život na pozajmici u Ajntrahtu iz Frankfurta. Engleski magazin za Jovića navodi da su ga kao dete poredili sa Darkom Pančevim i Radamelom Falkaom.

U internet izdanju Four Four Two, odbrojavanje za 100 najtalentovanijih tinejdžera je došlo do 95, tako da još nisu poznata imena pet prvoplasiranih. S obzirom da od pete do 100. pozicije nema Đanluiđija Donarume, Kristijana Pulišića, Markusa Rašfroda i Kilijana Mbapea, pretpostavljamo da su oni sigurni na četiri od pet najboljih pozicija.

6. Kaj Haverc (Nemačka) - Bajer Leverkuzen

7. Daglas Luiz (Brazil) - Đirona

8. Matijas de Liht (Holandija) - Ajaks

9. Trent Aleksander Arnold (Engleska) - Liverpul

10. Manuel Lokateli (Italija) - Milan

11. Tom Dejvis (Engleska) - Everton

12. Feliks Paslak (Nemačka) - Hofenhajm

13. Timoti Fosu Mensa (Holandija) - Mančester Junajted

14. Mateusinjo (Brazil) - Amerika Mineiro

15. Toni Lato (Španija) - Valensija

16. Mateus Fernandeš (Brazil) - Botafogo

17. Ezekijel Barko (Argentina) - Independijente

18. Dajo Upamkeno (Ftrancuska) - RB Lajpcig

19. Veston Mekeni (SAD) - Šalke

20. Panajotis Retsos (Grčka) - Bajer Leverkuzen

21. Šadas (Portugalija) - Braga

22. Ismaila Sar (Senegal) - Ren

23. Patrik Kutrone (Italija) - Milan

24. Aleksander Isak (Švedska) - Borusija Dortmund

25. Alban Lafon (Francuska) - Tuluz

26. Luka Jović (Srbija) - Ajntraht Frankfurt

27. Denis Bonaventur (Nigerija) - Briž

28. Denis Gajger (Nemačka) - Hofenhajm

29. Maksim Lopez (Francuska) - Marselj

30. Martin Edegard (Norveška) - Real Madrid

31. Mateus Vital (Brazil) - Vasko da Gama

32. Sander Berge (Norveška) - Genk

33. Ben Vudborn (Vels) - Liverpul

34. Aksel Tuanzebe (Engleska) - Mančester Junajted

35. Maksimilijano Romero (Argentina) - Velez

36. Ajmen Barkok (Nemačka) - Ajntraht Frankfurt

37. Levi Garsija (Trinidad i Tobago) - AZ Alkmar

38. Džastin Klajvert (Holandija) - PSŽ

39. Salih Ozčan (Nemačka) - Keln

40. Rajan Sesenjon (Engleska) - Fulam

41. Nikolas Gonzales (Argentina) - Argentinos Juniors

42. Eksekijel Palasios (Argentina) - River Plejt

43. Hanes Volf (Austrija) - Red Bul Salcburg

44. Sem Fild (Engleska) - VBA

45. Ludovik Bla (Francuska) - Gengan

46. Jan Karamo (Francuska) - Inter

47. Vasilije Janjičić (Švajcarska) - Hamburger

48. Kristofer Nkunku (Francuska) - PSŽ

49. Rik van Drogelen (Holandija) - Hamburger

50. Rafik Zehnini (Norveška) - Fiorentina

51. Alehandro Poco Poco (Španija) - Sevilja

52. Federiko Valverde (Urugvaj) - Real Madrid

53. Karles Alenja (Španija) - Barselona

54. Dan-Aksel Zagadu (Francuska) - Borusija Dortmund

55. Žef Rene-Adelajd (Francuska) - Arsenal

56. Huan Fojt (Argentina) - Totenhem

57. Đuzepe Pecela (Italija) - Udineze

58. Viktor Cigankov (Ukrajina) - Dinamo Kijev

59. Amadu Ajdara (Mali) - Red Bul Salcburg

60. Josip Brekalo (Hrvatska) - Štutgart

61. Serhio Dijaz (Paragvaj) - Real Madrid

62. Klod Ađapong (Italija) - Sasuolo

63. Lovro Majer (Hrvatska) - Lokomotiva Z.

64. Fetu Mauasa (Francuska) - Ren

65. Matijas Zaračo (Argentina) - Rasing

66. Kevin Danso (Austrija) - Augzburg

67. Vinisujus Žunior (Brazil) - Flamengo

68. Orel Mangala (Belgija) - Štutgart

69. Maksimilijan Veber (Austrija) - Ajaks

70. Ovi Edžarija (Engleska) - Liverpul

71. Marselo Sarači (Urugvaj) - River Plejt

72. Nonoka (Brazil) - Kruzeiro

73. Dženis Burnić (Nemačka) - Borusija Dortmund

74. Fikadžo Tomori (Engleska) - Hal Siti

75. Mojze Kean (Italija) - Juventus

76. Ris Oksford (Engleska) - Borusija Menhengladbah

77. Johanes Egeštajn (Nemačka) - Verder

78. Žedson Fernandeš (Portugalija) - Benfika

79. Kalven Stengs (Holandija) - AZ Alkmar

80. Malang Sar (Francuska) - Nica

81. Federiko Dimarko (Italija) - Sion

82. Markinjos Siprijano (Brazil) - Sao Paulo

83. Džedon Sančo (Engleska) - Borusija Dortmund

84. Rui Pires (Portugalija) - Porto

85. Ronaldo Vijeira (Engleska) - Lids

86. Đovani Trupe (Holandija) - Utreht

87. Žilijen Ngoj (Belgija) - Stouk

88. Đan-Luka Iter (Nemačka) - Volfzburg

89. Gus Til (Holandija) - AZ Alkmar

90. Berkaj Ozčan (Turska) - Štutgart

91. Odson Eduar (Francuska) - PSŽ

92. Simone Lo Faso (Italija) - Fiorentina

93. Kristijan Bjelik (Poljska) - Arsenal

94. Jakob Brun Larsen (Danska) - Borusija Dortmund

95. Kameron Karter-Vikers (SAD) - Totenhem

96. Džordan Lotomba (Švajcarska) - Jang Bojs

97. Nikolas Skjapakase (Urugvaj) - Ateltiko Madrid

98. Mile Svilar (Belgija) - Benfika

99. Fabijan Reze (Nemačka) - Šalke

100. Ris Nelson (Engleska) - Arsenal

(FOTO: Star sport)