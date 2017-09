Najteži ispit

Pobeda nad Turskom, posebno u paklu Ulker Arene, moglo bi da donese toliko traženu dozu samopouzdanja i svežine, potrebne za nastavak grupne faze, ali posebno nokaut fazu, gde neće biti prostora za prevelike rotacije i greške

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Dan predaha, duži san, slobodno prepodne i jedan lakši trening bili su dovoljni za košarkaše Srbije kako bi napunili baterije posle velike energetske potrošnje protiv Letonije i Rusije i vratili osmehe na lice. Nije bilo lako, ponajviše zbog snažne, fizičke košarke na obe strane, ali sada više nema vremena za gledanje u prošlost. Fokus je na onome što dolazi, a to je najteži test - Turska (RTS, 20.00).

Orlovi su se nakon poraza od Rusije nosili onim što je Bogdan Bogdanović izgovorio u miks zoni - zagrejali su stolice, pregledali snimak utakmice i nastojali su na tome da izvuku sve pouke. U nadi da će im iskustvo iz meča protiv Baćuški pomoći da što bolje pripreme meč protiv starog poznanika i dužnika.

Iz tabora oba sastava pronela se gotovo identična poruka - ovo je najvažniji meč u grupnoj fazi. Pre svega zato što će pobednik ostati u trci za prvo mesto, koje donosi nešto mirniji san u nastavku Evrobasketa. Tu je i ozbiljno duga istorija okršaja dve selekcije upravo na Bosforu i emocija koju budi sam pomen duela Srbije i Turske. Dešavanja iz polufinala Mundobasketa 2010. godine, ono gaženje aut linije Kerema Tundžerija i oduzimanje toliko zasluženog finala za Orlove Dude Ivkovića nikada neće biti zaboravljena. Ima i Turska ranu iz prošlosti, ali daleke - ono čuveno finale Evrobasketa 2001. godine, fantastičnu partiju Vlada Šćeponovića, ali i tandema Bodiroga - Stojaković, kada je tadašnja Jugoslavija bila na vrhuncu moći.

Sada su došla neka druga vremena. Srbija je na Evrobasket stigla kao reprezentacija najviše razbijena povredama i izostancima ključnih igrača, pa je najčešća konstatacija da je Aleksandar Đorđević doveo potpuno novi tim u Istanbul, u poređenju sa onim što je imao na raspolaganju prethodnih godina. Turska je izvršila smenu generacija, ali i stručnog štaba. Ufuk Saridža je preuzeo dirigentsku palicu od Ergina Atamana i baš kao njegov kolega Đorđević bio suočen sa otkazima iskusnih asova poput Omera Ašika, Ersana Iljasove, ali i Bobija Diksona, koga povrede nisu zaobišle ni ovog puta.

I upravo je Saridža morao najviše da poradi na popunjavanju rupe nastale Diksonovim odsustvom. A to je jako teško izvesti, jer pravog, prirodnog igrača za tako nešto sada nema. To je, donekle, uspeo da izvede kombinacijom svih karakteristika i vrlina kojim raspolažu mlade snage – Džedi Osman, Furkan Korkmaz i Kenan Sipahi. Njihova energija je postala nepresušni izvor turskog sastava i to se videlo u prve tri utakmice. Mada je stari lisac Sinan Guler tu da pomogne svojim iskustvom i dobrom odbranom, dok je zadatak Semiha Erdena prvenstveno da što više izbaci iz ritma protivničke centre, Korkmaz, Sipahi, a posebno Osman, pokazali su se kao igrači dovoljno odvažni da preuzmu veliku odgovornost na sebe.

U meču ovakvog značaja, gde će publika sigurno očekivati novu pobedu, predati ključ ekipe u ruke trojici momaka bez previše reprezentativnog iskustva je kocka. Ali to je igru u koju Saridža mora da uđe. Iako mladi i željni dokazivanja, Osman, Sipahi i Korkmaz znaju da uđu u problem i da tokom određenog perioda izostane njihov ofanzivni učinak.

"Očekujem između 10.000 i 11.000 navijača protiv Srbije. Oni mogu da nam naprave određeni pritisak, očekuju mnogo od nas i nije lako nositi se s takvim očekivanjima. Ali mi ćemo ići na pobedu", poručio je Ufuk Saridža na večernjem treningu u nedelju.

Zbog toga će Saridža verovatno pokušati da iskopira recept uspeha od Rusije, tačnije da njegovi učenici pokušaju da pretrče srpske igrače i uvedu meč u pravi, košarkaški fizički obračun. I tako nateraju Aleksandra Đorđevića da izvrši veliki broj rotacija, baš kao i u prethodna dva kola.

"Neće biti laka utakmica, ali u dobroj smo formi. Igrali smo dobro protiv Velike Britanije. Srbija ima jako dobar tima, nedostaje im nekoliko dobrih igrača, ali i mi smo u istom problemu. Želimo da pobedimo i verujemo da možemo".

U izostanku prave spojnice između spoljašnje i unutrašnje linije, Turska se suočava sa još jednim velikim problemom. Mada su Vladimir Lučić i Milan Mačvan tek sporadično iskakali kao rešenja u napadu, upravo tu leži određena prednost Srbije. Mačvan kao atipična četvorka, sa podjednako dobrom igrom u reketu i spolja, te Lučić koga bi ekipa trebalo više da forsira, u slučaju da Bogdanović i Marjanović ne budu u dobrim pozicijama za realizaciju. Nekadašnji kapiten Partizana je tokom priprema pokazao napadački kvalitet, ali je zajedno sa Draganom Milosavljevićem više bio zadužen za odrađivanje poslova u odbrani. Sada bi to moglo da se promeni.

Utakmice protiv Letonije i Rusije razotkrile su određene nedostatke srpskog tima. Bogdan Bogdanović je potvrdio da je trenutno jedini pravi strelac, Boban Marjanović je iskočio protiv Rusije, ali je selektor Đorđević imao određenih zamerki na njegov učinak u odbrani, kao i na ono što Ognjen Kuzmić uradi u napadu. To je vaga gde će Đorđević ponovo morati da traži određeni balans. Marjanović bi mogao potpuno da razbije turski reket, baš kao što je to učinio i Rusiji, a kako Turska praktično ima jedino Semiha Erdena kao centra dovoljno sposobnog da se upusti u borbu s gorostasom od 222 centimetra, Turska bi mogla da se nađe u ozbiljnom problemu. A Srbija bi trebalo to da iskoristi.

Uz možda veće forsiranje pik'n'rol igre, gde se Stefan Jović i triling Marjanović - Kuzmić - Štimac već odlično poznaju, ali i forsiranje lopte u dubinu, Orlovi će imati šansu da Tursku uvedu u problem sa faulovima i onda lakše „otvore“ protivnika. Dok Marjanović bude obavljao većinom ofanzivne zadatke, Kuzmić će probati da popravi utisak iz meča sa Rusijom, ostane na dobrom defanzivnom nivou i uradi nešto više u napadu, dok će Štimac, zavisno od prostora koji dobije, pokušati da uradi ono što najbolje zna - pokupi dosta lopti u skoku i poentira iz drugog plana. Takođe, potrebni su i prepoznatljivi prodori Stefana Jovića, odnosno njegov veći ofanzivni učinak. Odnosno, da pored razigravanja saigrača bude više opasan po koš.

Srbija će i ovog puta morati veliku pažnju da obrati na odbranu šuta sa distance, što je Rusija znala da kazni, ali i da pokaže veću sigurnost pri izvođenju slobodnih bacanja. Ako utakmica bude bar jednim delom podsetila na meč sa Rusima, onda očekujte veliki broj penala za Orlove. Zato je, sigurno, dobar deo jučerašnjeg treninga bio posvećen upravo ovom problemu.

Pobeda nad Turskom, posebno u paklu Ulker Arene, moglo bi da donese toliko traženu dozu samopouzdanja i svežine, potrebne za nastavak grupne faze, ali posebno nokaut fazu, gde neće biti prostora za prevelike rotacije i greške.

Zato ovo i jeste najteži ispit za Srbiju.

