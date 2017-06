Najveća mutant borba u istoriji sporta: Na talonu 205.000.000!

Mejveder na Mekgregora. Kao veliki favorit

Nikakvog smisla osim finansijskog. Ali novčani element ovde je mnogo bitan. Štaviše, presudan. Jer teško da bi bilo ko ostao ravnodušan na sam pomen borbe od nestvarnih 205.000.000 evra. Naravno, nisu ni Konor Mekgregor ni Flojd Mejveder, koji će jedan na drugog udariti 26. avgusta u Las Vegasu.

Ko će pobediti? Verovatno Mejveder, s obzirom na to da je on bokser, a da će se boriti bo pokserskim pravilima. Ali to možda nije ni najbitnije, jer se u ovom slučaju bori za - novac!

Mejvederu će pripasti minimum 100.000.000 dolara iliti najmanje 115.000.000 evra. Mekgregor će morati da se zadovolji sa oko 80.000.000 dolara, odnosno 90.000.000 evra.

I sve će to biti u redu ako Mekgregor bude mogao zaista da izazove 11 godina starijeg Mejvedera. Ipak se irski šampion u utimat fajtu do sada nije borio u bokserskom ringu.

"Mekgregor je 100 odsto uveren da će da pobedi, a ja sam odavno prestao da sumnjam u njega", kaže Dena Vajt, predsednik Ultimat fajt organizacije, i dodaje:

"Flojd Mejveder ima 40 godin, uvek je imao problema sa ’južnjacima’ (bokseri koji drže desni gard). Konor Mekgregor ima 29 godina i južnjak je. Kad Konor udari - ljudi padaju", tvrdi Vajt.

"Ne kažem da će Konor Mekgregor da pobedi. Ne kažem ni da će Flojd Mejveder da pobedi. Ali razlog što je Konor Mekgregor toliko veliki borac je taj što se tući sa svakim. Bilo gde, bilo kad".

Boksovaće se u lakoj srednjoj kategoriji (do 69,8 kilograma) u 12 rundi.

Uprkos tome što smo vas u inicijalnoj vesti obavestili da su svetske kladionice ulogu favorita prepustile dodelile Mekgregoru, moramo da se ispravimo. Mejvederu se, imajući u vidu da će se boriti po "njegovim" pravilima, sada daju veće šanse. Mnogo veće šanse.

Naime, kad se preračuna u nama poznat sistem, kvota na Mejvederovu pobedu iznosila bi svega 1,12 do 1,13. Na Mekgregora - na jednu uloženu funtu dobija se još pet - kvota je okruglo 6,00.

Ne baš uobičajena kvota kad se priča o mečevima sa prefiksom "borba veka". Zato što ovo i nije borba veka. Ovo je borba penzionisanog šampiona sa predstavnikom druge fele. Hibrid. Mnogi će reći i prevara.

Ali to ne znači da neće biti uzbudljivo. Uvek i jeste sa njima dvojicom.