Najveća noćna mora UEFA

Za kreativnost svaka čast. Za odbranu nacionalnog ponosa, takođe. Za naklonost u navijačkim krugovima širom Evrope kapa dole.

Poslednji gest pristalica Legije izazvao je veliku dilemu među čelnicima UEFA, pošto verovatno ni sami nisu očekivali da će im Poljaci doakati. I postaviti jednačinu sa više nepoznatih čije rešenje prevazilazi samo sportske granice. Nju su, uostalom, sami ultrasi iz Varšave prešli u sredu veče koereografijom kojom su odali počast žrtvama Varšavskog ustanka.

Simbolika je jasna. Na jučerašnji dan 1944. poljski narod se pobunio protiv nacizma, ali je platio skupu cenu. Otuda koreografija kao podsetnik na zločine nacista:

„Tokom Varšavskog ustanka Nemci su ubili 160.000 ljudi. Na hiljade njih bili su deca“.

Pravilo broj jedan u UEFA: zabranjeno je mešati politiku i sport. Uverili smo se to i na primeru naših klubova, pošto je Crvena zvezda već „popila“ kaznu u vidu zatvaranja severne tribine za meč sa Irtišom zbog poruka o Kosovu i Metohiji, dok Partizanu preti suspenzija stadiona za plej-of Lige Evrope, povodom skandiranja Ratku Mladiću u isticanja serdara Janka Vukotića i Pavla Đurišića, za vreme utakmice sa Budućnosti.

„UEFA se drži principa da za vreme utakmica pod njenim okriljem nije dozvoljeno isticati sadržaje koji nisu u direktnoj vezi sa mečom. Naravno da kao Poljak osećam čvrstu povezanost sa ovakvim patriotskim gestom na stadionu Legije, mada se ovde postavlja pitanje poštovanja pravila. Princip je princip“, bez dlake na jeziku, iako se to neće svideti njegovim sunarodnicima, obrazlaže Mihail Listkevič, nekadašnji ptredsednik tamošnjeg Fudbalskog saveza, ujedno i delegat UEFA.

UEFA je na velikom ispitu, jer prema odredbama sopstvenog Disciplinskog pravilinak mora da kazni Legiju. Ako to učini rizikuje da se svrsta na stranu zločinaca iz Drugog svetskog rata i opravda ponašanje Hitlerovih trupa.

Pretpostavlja se da će rešenje biti kompromis.

„Ovo je totalno drugačije od svih nevolja u kojima se Legija našla pred UEFA minulih godina. Mislim da će se sve završiti opomenom i podsećanjem na pravila Evropske kuće fudbala. Na kraju krajeva, u UEFA rade inteligentni ljudi, dobro poznaju istorijske prilike na tlu Starog kontzinenta i svesni su da je sećanje na žrtve Varšavskog ustanka svetinja za poljski narod“, dodaje Listkevič.

Ovo nije prvi put da navijači Legije odaju počast žrtvama Varšavskog ustanka. Na derbiju sa Lehom iz Poznanja pre nekoliko godina istakli su poruku posvećenu, takođe, stradaloj deci: „Zemlja kojom sad gazite bila je san onih koji su prerano umrli“. Pre toga i „Varšava je grad koji je preživeo sopstvenu smrt“.

To je bilo u jurisdikciji FS Poljske. Ovo sad je viši nivo.

„Koliko sam čuo, zvaničnici UEFA su tokom dana znali šta se sprema. U pojedinačnim slučajevima, postoji mogućnost da se klub obrati UEFA sa zahtevom sa koreografiju i ako se ona odobri - problema nema. Mada, do mene nisu stigla sananja da je to ovoga puta bio slučaj. Pogotovo što nisam ni bio na utakmici da bih mogao da komentarišem“, zaključio je Listkevič, podsećajući da je delegat UEFA sve zabeležio i da se uskoro očekuje i zvanična odluka po ovom pitanju, o kome je - i to nešto govori - izvestio samo jedan jedini nemački mediji na naslovnoj strani.

Pomenimo i to da navijači Legije imaju „debeo“ dosije u UEFA. Njhove tuče na gostovanjima i demoliranja raznih gradova po Evropi postali su kao „dobar dan“. Možda zato što se sami ultrasi definišu kao antikomunisti (parola „bolje biti mrtav nego crven“ krasi im šalove i često se može čuti na stadionu „Vojske“) dok su trn u oku čelnika iz Niona zbog ultradesničarskih stavova i poruka koje su slali i pre ove poslednje.

Podsetićemo na dve svežijeg datuma. Kad je UEFA leta 2014. odlučila da službenim putem izbaci Poljake iz kvalifikacija za Ligu šampiona i prolaz u grupnu fazu dodeli Seltiku iako je bilo ukupno 6:1 za varšavski tim (zbog greške administracije, jer je igrao fudbaler koji nije imao pravo) na tribinama je osvanuo transparent u kome su čelnici UEFA predstavljeni na pogrdan način.

„Zato što fudbal nije važan. Novac jeste“.

A lane, kad je Legija izborila plasman u Ligu šampiona, na prvoj utakmici protiv Borusije iz Dortmunda samo je pisalo:

„Pogodite ko se vratio“.

Definitivno - najveća noćna mora UEFA.

(FOTO: Action images)