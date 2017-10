Najveću utakmicu dana igraju kadeti! Milion ljudi je tražio ulaznice, na terenu i 17-godišnjak koga je Real platio 45.000.000

Engleska protiv Brazila u polufinalu Svetskog U17 prvenstva

Vanredno kolo u Italiji, Kup kralja u Španiji, derbi meč Lajpciga i Bajerna u Nemačkoj, ali ne, nije ništa od toga. Utakmicu dana u sredu, 25. oktobra igraće kadeti! Fudbalske reprezentacije Engleske i Brazila boriće se za finale na Svetskom U17 prvenstvu u Indiji. Toliki se “hajp“ podigao oko ovog meča da je za ulaznice apliciralo više od 1.000.000 ljudi pa je Fifin sistem za prodaju karata “eksplodirao“.

Igraće se u Kolkati, iako je isprva za lokaciju bio određen Gandi Atletik stadion u Guvahatiju, ali su predstavnici obe ekipe kategorički odbili da nastupe na vodom natopljenom terenu. Još jedan problem za navijače, jer su oni srećnici koji su stigli do ulaznica morali da se snalaze: između dva grada čak 1.000 kilometara.

Englezi i Brazilci koji žive u Kolkati jedva su dočekali priliku. U gradu od oko 4.500.000 stanovnika, sa brojnom engleskom populacijom, stadion od 66.000 mesta jednostavno nije dovoljno veliki da primi sve zainteresovane.

Mnoge od navijača sačekala je poruku da će doći na red ako neko odustane. Problem je samo što je najveći broj njih dobio poruku da je ispred njih u redu više od 100.000 ljudi?!

Da stavimo stvari u kontekst, za ulaznice za Mundijal u Rusiji sledeće godine do sada je apliciralo 3.500.000 navijača. Iz svih zemalja. Jutros, samo u prvih 10 minuta od puštanja u prodaju ulaznica za duel mladih Engleza i Brazila naručeno je čak 95.000 karata.

A na terenu? Mnogi od ovih mladića još nisu stigli ni da debituju na seniorskoj sceni, a sada će igrati pred više od 66.000 ljudi. Međutim, sudeći prema onome što su do sada prikazivali igraće veoma dobro. I jedni i drugi su dobili sve dosadašnje utakmice na turniru. I to prilično sigurno.

Brazil je na pet utakmica primio samo dva gola i to od Nemačke u četvrtfinalu, te u prvom meču još u grupnoj fazi protiv Španije, koja će se u drugom polufinalu odmeriti sa reprezentacijom Malija. U oba slučaja uspeli su Brazilci da preokrenu rezultat u svoju korist. Ista ta ekipa je u martu osvojila i U17 prvenstvo Južne Amerike pošto je na pet utakmica (tamo se na ovom nivou utakmice igraju u jednoj grupi sa šest timova) ostvarila pet pobeda uz jedan remi i gol razliku 17:2! Drugoplasirani Čile je u odlučujućem meču demoliran rezultatom 5:0. Alan Souza je postigao het-trik, u listu strelaca su se upisali i Paulinjo i Linkoln, a svi oni su i sada u Indiji.

Isti taj Čile se na početku Svetskog prvenstva sastao baš sa Englezima. I nije se dobro proveo - 4:0 za kadete gordog Albiona uz dva gola Borusijinog Džejdona Sanča. Tri komada potom je morao da istrpi i Meksiko u porazu od 2:3, sa 4:0 ispraćen je Irak, Japan je odolevao do penala, da bi Liverpulov Rajan Bruster pomahnitao u četvrtfinalu: het-trik za 4:1 protiv SAD. Pritom, i Englezi su već dokazani na međunarodnoj sceni, pošto su u maju postali viceprvaci Evrope i to tek nakon što su već pomenuti Španci dva puta stizali gol zaostatka (drugi put u 86. minutu) i na kraju do trijumfa došli u penal seriji.

Što se tiče sastava timova, većini fudbalskih poklonika ova imena ne bi mnogo značila, jer svi ovi igrači tek treba da se probiju na velikoj sceni. Interesantno je doduđe do da je Sančo jedini na spisku obe reprezentacije koji igra u inostranstvu. Kod Engleza dominira Čelsi sa pet predstavnika, Mančester Siti ima tri, a golmana Bilija Krelina dao je i trećeligaš Flitvud. Kod Brazilaca tri igrača u nacionalnom timu ima samo Sao Paulo, po dvojicu su dali Vasko, Palmeiras, Flamengo... Ali za razliku od vršnjaka iz Engleske nekolicina njih ima barem neku seniorsku utakmicu u nogama.

Poneko i mnogo više, pa ćemo sutra od 13.30 na delu moći da vidimo i Flamengovog 17-godišnje levo kriloa Vinisijusa Žuniora, koga je ovog maja Real platio čak 45.000.000 evra!

Valja to pogledati.

POLUFINALE:

13.30: (2,40) Brazil (3,30) Engleska (2,70)

16.30: (3,70) Mali (3,50) Španija (1,90)

Piše: Dejan Stanković

