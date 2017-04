Napad na Istanbul nije uspeo: Darušafaka „upucala“ TOP 8

Crveno-beli nisu imali prava napadačka rešenja u prelomnim trenucima utakmice, pa dalje ide ekipa Dejvida Blata - 78:62

Napad Crvene zvezde na Istanbul i plasman u četvrtfinale Evrolige nije uspeo. Izabranici Dejana Radonjića položili su oružje u Folksvagen Areni i oprostili se od sjajne sezone u elitnom takmičenju. Iako deluje čudno, srpskom šampionu za plasman u TOP 8 fazu takmičenja nije bilo dovoljno 16 pobeda, ali zato jeste ekipi Dejvida Blata, koja je večeras krunisala seriju pobeda u završnici ligaškog dela sezone - 78:62.

Crveno-beli su još jednom posustali u napadu, nisu imali prava rešenja u prelomnim trenucima utakmice, što je Darušafaka uspela da iskoristi i dođe do zasluženog trijumfa.

Zvezde se našla u kontraritmu na samom startu utakmice, pa je bila prinuđena čitav meč da juri prednost protivnika. Darušafaka je meč otvorila serijom 10:0 i dvocifrenu prednost imala već posle tri odigrana minuta. Gosti su se tada oslonili na Ognjena Kuzmića, kojem je spuštana svaka lopta, ali se Zvezdin div iz Doboja nije najbolje snašao. Zvezda je kakvu-takvu ravnotežu pod obručima uspela da uspostavi u nastavku meča, ali su joj nerešiv problem predstavljali nemilosrdni šutevi spolja, u kojima su tokom čitave utakmici prednjačili Vilbekin i Vonamejker.

Darušafaka je dugo uspevala da održi stečeno vođstvo sa samog početka utakmice, a da se dodatno odlepi nije joj dozvolio iskusni Marko Simonović. Najbolji igrač srpskog šampiona u ovoj sezoni nije pogađao van linije 6,75, ali je nekoliko puta odlično probijao linije odbrane Blatovog tima i poentirao uz faul. Ipak, njegovih poena nije bilo u drugom poluvremenu.

U nekoliko navrata je delovalo da bi Darušafaka posle se serije pogodaka, što Vonamejkera, što Vilbekina, mogla i do prilično ubedljive prednosti, ali se Zvezda uspešno vraćala. Tako je bilo i na početku treće četvrtine, kada je domaćin imao plus 15 (47:32), ali je Zvezda serijiom 17:5 stigla do svega tri poena minusa i pokazala da se neće predati bez žestoke borbe u poslednjoj deonici. U trećoj četvrtini je duele pod obručima počeo da dobija i Ognjen Kuzmić, igrač koji je bio potreban gostima da se upuste u borbu za presudu pobedu u ovoj sezoni.

Šampion Jadrana je u nastavku meča učinak dvojice sjajnih bekova uspeo da svede na minium, ali mu je u trenucima rezultatskog priključka nedostajalo pravo rešenje u napadu, pa je domaćin postepeno vraćao svoju prednost i osigurao plasman u TOP 8, gde će odmeriti snage sa Real Madridom.

Vonamejker je bio najefikasniji igrač meča sa 22 postignuta poena. Šest manje je postigao Vilbekin, a dvocifreni su bili i Žižić (11) i Klajburn. Kod gostiju je najviše ubacio Kuzmić (14), dva manje je postigao Dženkins, dok je Simonović ostao na 10. Crveno-beli nemaju mnogo vremena za predah, niti analazu utakmice i dosadašnjeg toka sezone, pošto im već za tri dana počinje finalna serija ABA lige, takmičenja koje još pre početka sezone istaknuto kao prioritet.

DARUŠAFAKA - CRVENA ZVEZDA 78:62

/25:14, 18:18, 12:17, 23:13/

Folksvagen Arena

Gledalaca: 4.982

Sudije: Perez Perez, Latisevs, Šemeš.

DARUŠAFAKA: Vilbekin 16, Jagmur, Batuk 3, Vonamejker 22, Klajburn 10, Ulubaj, Moerman 5, Aldemir, Anderson 6, Žižić 11, Bertans 5, Harangodi.

CRVENA ZVEZDA: Volters 3, Tompson 4, Dangubić 9, Mitrović 2, Lazić 2, Dobrić, Simonović 10, Rakićević, Dženkins 12, Gudurić 5, Kuzmić 14, Bjelica 1.

